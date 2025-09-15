Edomex: Capturan al conductor vinculado al choque contra un tren que dejó 10 muertos

Al chofer del autobús de pasajeros involucrado en el accidente que provocó la muerte de 10 personas y dejó más de 50 lesionados se le imputan los delitos de homicidio imprudencial y lesiones.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGE) detuvo esta tarde a Gustavo Alfredo “N”, chofer del autobús de pasajeros que el pasado ocho de septiembre intentó ganarle el paso a un tren de carga, lo que derivó en la muerte de 10 personas y al menos 50 heridos tras el percance.

De acuerdo con los reportes, la FGE detuvo en Morelia, Michoacán, a Gustavo "N", quien fue trasladado a Toluca para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Al detenido se le imputan los delitos de homicidio imprudencial y lesiones.

El accidente tuvo lugar en la carretera que une Atlacomulco con San Felipe del Progreso alrededor de las 07:00 horas del ocho de septiembre en el municipio de Atlacomulco, y fue captado por cámaras de seguridad.

#FiscalíaEdoméx detiene y cumplimenta, en Morelia, Michoacán, en colaboración con @FiscaliaMich; orden de aprehensión en contra de Gustavo Alfredo "N", por los delitos de homicidio y lesiones. El detenido era quien conducía el autobús siniestrado contra un tren durante los… pic.twitter.com/8u5xQTKdW9 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 14, 2025

En el video se logra apreciar el momento en el que el autobús de dos pisos intenta ganar el paso al tren, sin embargo, no logra cruzar las vías debido al tránsito y termina siendo impactado por el ferrocarril. El chofer abandonó la unidad siniestrada y se desconocía su paradero.

La línea de transporte de autobuses, Herradura de Plata, informó a las autoridades de la identidad del chofer desde el momento de la tragedia, por lo que inmediatamente comenzaron las labores de búsqueda del chofer y que concluyó el día de hoy con su captura en Morelia, Michoacán.

El ferrocarril que embistió al autobús pertenece a la empresa extranjera Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México). Luego del accidente CPKC emitió un comunicado, en el que expresó sus condolencias a familiares de las víctimas y lamentó el accidente.

🚨 INCREÍBLE NEGLIGENCIA de chofer de autobús deja a por lo menos 8 personas muertas y más de 40 lesionadas luego de que el tren de carga de CPKC lo chocara al pasarse el alto en Atlacomulco Por favor compartan para que las autoridades hagan su trabajo y la línea… pic.twitter.com/HuXulgTvVx — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 8, 2025

Ante lo ocurrido, CPKC de México hizo un llamado a conductores y a toda la población a que respeten las señalizaciones, así como a respetar el alto total en las vías del ferrocarril, ya que esto ayuda a prevenir accidentes como el que ocurrió en Atlacomulco.

La información más reciente de las autoridades indica que de los 57 lesionados reportados, 44 ya han sido dados de alta y 13 se mantienen internados recibiendo atención médica con un reporte de salud delicado. La cifra de fallecidos no ha variado al día de hoy y se mantiene en 10, siete mujeres y tres hombres.

La detención del chofer se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de el Estado de Michoacán.