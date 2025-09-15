Edomex: Capturan al conductor vinculado al choque contra un tren que dejó 10 muertos

Redacción/SinEmbargo

14/09/2025 - 6:12 pm

La FGE del EdoMex detuvo esta tarde a Gustavo “N”, chofer del autobús de pasajeros que el pasado ocho de septiembre intentó ganarle el paso a un tren de carga.

Artículos relacionados

Al chofer del autobús de pasajeros involucrado en el accidente que provocó la muerte de 10 personas y dejó más de 50 lesionados se le imputan los delitos de homicidio imprudencial y lesiones.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGE) detuvo esta tarde a Gustavo Alfredo “N”, chofer del autobús de pasajeros que el pasado ocho de septiembre intentó ganarle el paso a un tren de carga, lo que derivó en la muerte de 10 personas y al menos 50 heridos tras el percance.

De acuerdo con los reportes, la FGE detuvo en Morelia, Michoacán, a Gustavo "N", quien fue trasladado a Toluca para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Al detenido se le imputan los delitos de homicidio imprudencial y lesiones.

El accidente tuvo lugar en la carretera que une Atlacomulco con San Felipe del Progreso alrededor de las 07:00 horas del ocho de septiembre en el municipio de Atlacomulco, y fue captado por cámaras de seguridad.

En el video se logra apreciar el momento en el que el autobús de dos pisos intenta ganar el paso al tren, sin embargo, no logra cruzar las vías debido al tránsito y termina siendo impactado por el ferrocarril. El chofer abandonó la unidad siniestrada y se desconocía su paradero.

La línea de transporte de autobuses, Herradura de Plata, informó a las autoridades de la identidad del chofer desde el momento de la tragedia, por lo que inmediatamente comenzaron las labores de búsqueda del chofer y que concluyó el día de hoy con su captura en Morelia, Michoacán.

El ferrocarril que embistió al autobús pertenece a la empresa extranjera Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México). Luego del accidente CPKC emitió un comunicado, en el que expresó sus condolencias a familiares de las víctimas y lamentó el accidente.

Ante lo ocurrido, CPKC de México hizo un llamado a conductores y a toda la población a que respeten las señalizaciones, así como a respetar el alto total en las vías del ferrocarril, ya que esto ayuda a prevenir accidentes como el que ocurrió en Atlacomulco.

La información más reciente de las autoridades indica que de los 57 lesionados reportados, 44 ya han sido dados de alta y 13 se mantienen internados recibiendo atención médica con un reporte de salud delicado. La cifra de fallecidos no ha variado al día de hoy y se mantiene en 10, siete mujeres y tres hombres.

La detención del chofer se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de el Estado de Michoacán.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Tiroteos escolares en Estados Unidos: “un precio que vale la pena pagar”

Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Invernaderos de mariguana en plena CdMx.
1

Invernaderos, mariguana de diseño y bodegas. En plena CdMx. Develan red internacional

El Ministro Hugo Aguilar expresó su respeto a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica por no aplaudir en un acto público.
2

Hugo Aguilar expresa respeto a Kenia López tras presunta descortesía en acto público

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció tras el asesinato de su esposo para anunciar que continuará con la labor del activista ultraderechista.
3

VIDEO ¬ Viuda de Charlie Kirk advierte: “no tienen idea de lo que acaban de desatar”

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dijo.
4

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice

Contralmirante Fernando Farías, señalado por ‘huachicol’ fiscal, obtiene suspensión.
5

Juez concede suspensión para no ser detenido a contralmirante señalado de huachicol

6

La red de abusos de Naasón investigada en EU abarca a su padre Samuel y sus cómplices

El empresario Ricardo Salinas Pliego debe miles de millones de pesos en impuestos.
7

Luis Melgar no es una excepción: el Verde es nido de simpatizantes de Salinas Pliego

8

ENTREVISTA ¬ Me pesa no haber llegado antes, dice policía que cargó a bebé y abuelita

El Gobierno de la CdMx publicó una actualización sobre las víctimas de la explosión en Iztapalapa, en la que reveló que 40 pacientes siguen hospitalizados.
9

Salud de CdMx actualiza cifras por explosión en Iztapalapa; aún hay 40 hospitalizados

Migrantes en EU vuelven a los Home Depot a buscar trabajo pese a temor a redadas
10

Migrantes vuelven a los Home Depot en EU a buscar trabajo: necesidad supera su miedo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
11

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

La organización de la Vuelta a España dio por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por Madrid.
12

Protestas propalestinas ocasionan cancelación de última etapa de la Vuelta a España

La noche del 13 de septiembre de 2025 quedará grabada en la historia del boxeo porque Terence Crawford le dio una paliza a Saúl "Canelo" Álvarez.
13

Crawford se impone al "Canelo" Álvarez en Las Vegas y marca hito histórico en el box

14

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

Un presunto acosador que se disfrazó como mujer para molestar a pasajeras en el Metro de la CdMx fue detenido tras ser sorprendido y golpeado por usuarias.
15

VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, emitió la tarde de hoy un mensaje en el que se decidió realizar únicamente el acto oficial para la fiestas patrias.
1

Rubén Rocha: Fiestas patrias en Sinaloa se limitarán al acto protocolario oficial

La FGE del EdoMex detuvo esta tarde a Gustavo “N”, chofer del autobús de pasajeros que el pasado ocho de septiembre intentó ganarle el paso a un tren de carga.
2

Edomex: Capturan al conductor vinculado al choque contra un tren que dejó 10 muertos

Invernaderos de mariguana en plena CdMx.
3

Invernaderos, mariguana de diseño y bodegas. En plena CdMx. Develan red internacional

El Papa León XIV se refirió a la situación de Ucrania, la polarización y la Copa del Mundo en su primera entrevista a la periodista Elise Ann Allen, de Crux.
4

El Papa León XIV celebra sus 70 años con llamados a la paz, el diálogo y la justicia

Migrantes en EU vuelven a los Home Depot a buscar trabajo pese a temor a redadas
5

Migrantes vuelven a los Home Depot en EU a buscar trabajo: necesidad supera su miedo

La organización de la Vuelta a España dio por cancelada la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por Madrid.
6

Protestas propalestinas ocasionan cancelación de última etapa de la Vuelta a España

El Gobierno de la CdMx publicó una actualización sobre las víctimas de la explosión en Iztapalapa, en la que reveló que 40 pacientes siguen hospitalizados.
7

Salud de CdMx actualiza cifras por explosión en Iztapalapa; aún hay 40 hospitalizados

Sheinbaum anuncia 73 mil viviendas para quienes ganan menos de dos salarios mínimos en Michoacán
8

¿Ganas menos de 2 salarios mínimos y necesitas casa en Michoacán? CSP anuncia apoyos

Activista denuncia que su casa fue asaltada por fuerzas israelíes
9

Fuerzas israelís asaltan casa de activista ganador del Óscar por No Other Land

10

La red de abusos de Naasón investigada en EU abarca a su padre Samuel y sus cómplices

El Ministro Hugo Aguilar expresó su respeto a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica por no aplaudir en un acto público.
11

Hugo Aguilar expresa respeto a Kenia López tras presunta descortesía en acto público

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, respondió a Ricardo Anaya, por los reclamos sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora".
12

Luisa Alcalde se lanza contra Ricardo Anaya; lo señala de ser "un prófugo con fuero"