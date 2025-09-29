Las autoridades detienen a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora en Guanajuato

Sugeyry Romina Gándara

29/09/2025 - 3:42 pm

Gustavo “N”, alias "El Viejón", es identificado como jefe operativo de La Barredora que presuntamente está vinculado a diversos delitos, entre ellos secuestro, robo, extorsión, homicidio, distribución y venta de drogas.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal continúa dando golpes contundentes al grupo criminal conocido como La Barredora, fundado y liderado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ya que este lunes las autoridades anunciaron la detención de GustavoN”, alias “El Viejón”, presunto jefe del grupo operativo de la organización criminal en Guanajuato, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X, antes Twitter, que la captura se logró en Jalisco gracias a trabajos de investigación e inteligencia realizados de manera conjunta por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), de la SSPC, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Gobierno de Guanajuato.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, Gustavo “N” estaba vinculado a diversos delitos graves, entre ellos extorsión, homicidio, distribución y venta de drogas, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, así como a agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones, principalmente en el estado de Guanajuato.

Además, destacó que su detención contribuirá a disminuir los índices de violencia en la región del Bajío, particularmente en Guanajuato, donde el detenido era investigado por hechos como la colocación de mantas, homicidios, agresiones, amenazas y el robo de al menos 10 vehículos.

Asimismo, Harfuch recalcó que detener a los responsables de delitos ayuda a la reducción de los índices delictivos. En este sentido, apuntó que, tras la captura de objetivos prioritarios en Guanajuato entre febrero y agosto de 2025, se registró un descenso de 56.1 por ciento en los homicidios en la entidad.

Así fue la detención de "El Viejón" en Jalisco

A través de un comunicado, la SSPC detalló que la detención de "El Viejón", presunto jefe de operaciones de La Barredora en Guanajuato, se logró gracias los trabajos de inteligencia e investigación realizados por autoridades de distintas dependencias de seguridad.

Además del arresto del líder criminal, agregó, se detuvo a una mujer. Tras el operativo, los agentes decomisaron armas de fuego, cartuchos, cargadores, varias dosis de droga y una granada de gas.

Derivado de las labores de investigación emprendidas por las autoridades fue posible determinar que "El Viejón" se ubicaba en un fraccionamiento del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, con lo que un Juez de Control concedió una orden de cateo.

Posteriormente, elementos de seguridad se trasladaron al Fraccionamiento Senderos de Monte Verde para ejecutar dicha orden. Durante la acción se logró la detención de Gustavo “N”, de 32 años, y de una mujer de 30 años.

Por último, las autoridades aseguraron tres armas de fuego cortas; un arma de fuego larga; 116 cartuchos útiles de diferentes calibres; ocho cargadores; dosis de mariguana, cristal y cocaína; una granada de gas; nueve teléfonos celulares; y tres tabletas electrónicas.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

