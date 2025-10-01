Autoridades detienen a "El Peque", presunto líder del cártel Chiapas-Guatemala

Roger Roblero, alias “El Peque”, presunto líder del CJNG y del Cártel Chiapas-Guatemala; fue trasladado al penal de El Amate.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Las autoridades de México y Guatemala detuvieron este martes a Roger Irabier Roblero López, alias “El Peque”, señalado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel Chiapas-Guatemala, según informó el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

De acuerdo con las autoridades, el presunto líder criminal fue aprehendido en la línea fronteriza con Guatemala, gracias a trabajos de investigación e inteligencia llevados a cabo entre los ejército de México y Guatemala, en coordinación con el Gobierno del estado de Chiapas.

Medios locales señalan que el presunto delincuente permanecía oculto desde finales de 2024, tras huir de la Frontera Comalapa, donde mantenía actividades delictivas.

Según las investigaciones, el presunto líder criminal fue señalado como responsable de coordinar actividades de “El Maíz”, brazo armado del CJNG en Chiapas, que durante años realizó cobro de piso a comerciantes, transportistas y constructores en la zona de la Sierra Madre. Además, esta organización mantenía una disputa violenta con el Cártel de Sinaloa por el control de rutas estratégicas.

A raíz de los hechos, la Interpol había emitido una ficha roja en su contra y contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado desde enero de 2020.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado al penal de El Amate, en Cintalapa, Chiapas, donde permanecerá bajo resguardo en espera de que un Juez determine su situación legal.

"La FGE pedirá hasta 50 años de sentencia condenatoria por este delito, además que continuará con las indagatorias para integrar las diversas carpetas de investigación para que Roger 'N' enfrente la justicia por los delitos cometidos en años pasados", se lee en un comunicado emitido por la Fiscalía de Chiapas.

El Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca destacó que la detención forma parte de las acciones conjuntas para combatir a los grupos criminales que operan en la frontera sur. Con ello, señaló que se continuará fortaleciendo la cooperación entre México y Guatemala para contener la violencia y reducir la influencia de organizaciones transnacionales en la región.