Autoridades detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 del Cártel Chiapas-Guatemala

Durante los cateos se aseguraron armas de fuego largas y cartuchos útiles y hasta un ejemplar de jaguar. Según las investigaciones, mandos del cuerpo de policía de Cintalapa pertenecían al cártel de Chiapas-Guatemala.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó este martes que Fuerzas Armadas realizaron seis órdenes de cateo en el municipio de Cintalapa con el que se logró la aprehensión de 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido su Director, y cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala.

"Las y los policías municipales, así como Ulber 'N', quien fungía como Director de la Policía Municipal, fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa", explicó la FGE.

Las detenciones fueron realizadas por la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En cateos, grupo interinstitucional detiene a 59 elementos de la Policía Municipal y cuatro presuntos responsables de delitos contra la salud#FGEChiapas #089DenunciaAnónima #911Emergencias #JusticiaConHumanismo#CeroImpunidad

Para más información▶️https://t.co/JLZIbLBOjP pic.twitter.com/sHfOpKrQzg — FGEChiapas (@FGEChiapas) August 12, 2025

La Fiscalía comentó que los operativos fueron autorizados por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 01 para la Atención de delitos no graves con residencia en Chiapa de Corzo. Dichos cateos y aprehensiones se realizaron en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la Comandancia Municipal y uno en el municipio de Jiquipilas.

Por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y mariguana, fueron detenidos Fabiana "N", de nacionalidad venezolana, y Andrés "N".

En tanto, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de narcótico conocido como metanfetamina y mariguana, fueron arrestados Daniel "N" y Maximiliano "N".