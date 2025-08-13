Autoridades detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 del Cártel Chiapas-Guatemala
12/08/2025 - 11:11 pm
Durante los cateos se aseguraron armas de fuego largas y cartuchos útiles y hasta un ejemplar de jaguar. Según las investigaciones, mandos del cuerpo de policía de Cintalapa pertenecían al cártel de Chiapas-Guatemala.
Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó este martes que Fuerzas Armadas realizaron seis órdenes de cateo en el municipio de Cintalapa con el que se logró la aprehensión de 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido su Director, y cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala.
"Las y los policías municipales, así como Ulber 'N', quien fungía como Director de la Policía Municipal, fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa", explicó la FGE.
Las detenciones fueron realizadas por la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
En cateos, grupo interinstitucional detiene a 59 elementos de la Policía Municipal y cuatro presuntos responsables de delitos contra la salud
La Fiscalía comentó que los operativos fueron autorizados por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 01 para la Atención de delitos no graves con residencia en Chiapa de Corzo. Dichos cateos y aprehensiones se realizaron en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la Comandancia Municipal y uno en el municipio de Jiquipilas.
Por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y mariguana, fueron detenidos Fabiana "N", de nacionalidad venezolana, y Andrés "N".
En tanto, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de narcótico conocido como metanfetamina y mariguana, fueron arrestados Daniel "N" y Maximiliano "N".
Aseguran armas de fuego
Durante los cateos se aseguraron: un arma de fuego calibre nueve milímetros con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas del estado y uno con placas de la Ciudad de México; una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto modelo 2020, así como un jaguar.
Los policías municipales y el Director de la corporación quedaron a disposición del Fiscal del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.
"Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, la Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad", finalizó la institución.