El movimiento estudiantil de 1968 es referente de la lucha democrática, dice Brugada

Desde Tlatelolco, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, participó en la conmemoración del 57 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. En el evento, la mandataria capitalina hizo un llamado a la paz y al respeto de los derechos humanos, además de que se pronunció a favor del pueblo palestino.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- En un acto solemne realizado en la Plaza de las Tres Culturas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, encabezó la conmemoración del 57 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco cometida el 2 de octubre de 1968, durante la cual reafirmó el compromiso de su Administración con la justicia, la memoria histórica y las libertades democráticas.

Durante el evento, la mandataria capitalina hizo un enérgico llamado internacional por la paz y los derechos humanos, condenando la violencia y el genocidio en el mundo, particularmente en la Franja de Gaza.

En su discurso, Brugada destacó el significado histórico de la Plaza de las Tres Culturas como un "espacio de memoria, resistencia y dignidad". Recordó la represión del movimiento estudiantil de 1968, describiéndolo como un "parteaguas" que despertó la conciencia social y abrió el camino a las luchas democráticas en México.

"Estar aquí es ante todo un sitio de memoria, un acto de resistencia frente al olvido, un recordatorio de que las libertades democráticas fueron conquistadas con el luto y la sangre de estudiantes, maestras, maestros, periodistas, trabajadores, trabajadoras que se atrevieron a cuestionar a un régimen autoritario, tecnocrático y cerrado al diálogo".

"El 2 de octubre no se olvida", afirmó al subrayar que las libertades democráticas se conquistaron con el sacrificio de estudiantes, maestros, periodistas y trabajadores que desafiaron a un régimen autoritario.

La mandataria capitalina resaltó, además, que el movimiento estudiantil de 1968 se mantiene con vida y sigue como un referente de la lucha democrática en México. Asimismo, ante sobrevivientes de aquella época, estudiantes y habitantes de Tlatelolco, expresó que el mejor modo de rendir homenaje a quienes fueron asesinados aquel 2 de octubre es trabajar para que la CdMx "siga construyéndose como un refugio de libertades y un motor de derechos".

La Jefa de Gobierno reconoció la postura del Gobierno federal, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha calificado la masacre de 1968 como un crimen de lesa humanidad, lo que, según Brugada, marca una diferencia en la conmemoración de este año. A su vez, se comprometió con el Comité 68 a seguir luchando por la verdad y la justicia, asegurando que estos crímenes no se repitan y que las instituciones sirvan al pueblo.

"Hoy podemos conmemorar el 2 de octubre también sabiendo que el Estado mexicano, encabezado por una hija del 68, nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce públicamente la masacre del 2 de octubre como un crimen de lesa humanidad. Esto hace diferente la conmemoración del 2 de octubre".

En el evento, Clara Brugada también se pronunció por la paz y los derechos humanos, exigiendo el cese del genocidio en Gaza y solidarizándose con las víctimas de conflictos bélicos. "Nuestro espíritu pacifista siempre estará al lado de las personas, las niñas y los niños, los ancianos, las madres, de las y los oprimidos que tienen derecho a construir su propio destino", expresó.

Otra que también estuvo presente fue Marcia Gutiérrez Cárdenas, representante de la Escuela de Odontología ante el Consejo Nacional de Huelga en 1968, quien recordó la unión estudiantil que marcó el movimiento, definiéndolo como un esfuerzo "de masas, democrático, libertario y popular" contra un régimen represivo.

Por su parte, Félix Hernández, representante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ante el mismo Consejo, llamó a mantener viva la memoria para construir un futuro sin injusticias, haciendo eco al clamor por la paz en Palestina e Israel.

La ceremonia culminó con la entonación del Himno Nacional Mexicano y el grito unánime de "2 de octubre no se olvida", reafirmando el compromiso colectivo con la memoria y la justicia.