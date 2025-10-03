VIDEO ¬ Hombre tira balazos al aire en concierto de Tito Torbellino Jr. en Guanajuato

Redacción/SinEmbargo

03/10/2025 - 2:28 pm

Tiran balazos durante concierto de narcocorridos en Guanajuato.

Pese a la viralización de los videos, la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informaron que no recibieron reportes oficiales sobre los disparos.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- El video de un hombre que sacó un arma larga y realizó varios disparos al aire en plena presentación del cantante de narcocorridos Tito Torbellino Jr. en la comunidad Delgado de Abajo, en el municipio de Comonfort, Guanajuato, se está volviendo viral en redes sociales.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado martes, en el marco de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel. En las imágenes compartidas por asistentes en redes sociales, se observa al sujeto levantar el arma y disparar en repetidas ocasiones mientras el artista interpretaba el tema "Mi Clave es el 01".

A pesar del fuerte estruendo de las ráfagas, ni el público ni el propio Tito Torbellino Jr. reaccionaron alarmados, y el espectáculo continuó sin ser interrumpido. En algunos de los clips incluso se escucha que fue detonada más de un arma.

El polémico video generó criticas, y un intenso debate sobre la normalización de la violencia y el papel de los narcocorridos en ella.

Tras su presentación, el hijo del cantante asesinado en 2014 compartió fotografías y un mensaje en Instagram agradeciendo al público de Delgado de Abajo: “Muchas gracias Delgado, Guanajuato, se puso perro”.

Pese a la viralización de los videos, la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informaron que no recibieron reportes oficiales sobre los disparos. “No tenemos reportes”, señaló.

La Gobernadora Libia García Muñoz Ledo ha reiterado su postura en contra de contratar a intérpretes de narcocorridos en ferias y fiestas de los 46 municipios del estado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones adicionales sobre lo ocurrido en el concierto.

