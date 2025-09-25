SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

"El Silencio" es calificado por las autoridades federales como objetivo prioritario; se le acusa de liderar una banda criminal dedicada a la extorsión.

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Fuerzas federales y estatales detuvieron este miércoles a Genaro "N", alias "El Silencio", identificado como jefe de plaza de un grupo delictivo y uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato y Michoacán, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

"En Uriangato, Guanajuato, fue detenido Genaro 'N', alias 'El Silencio', identificado como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, y objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión", escribió García Harfuch en redes sociales.

Se le vincula con homicidios, robo en cajeros y la…

De acuerdo con la SSPC, a este sujeto se le responsabiliza por la privación de la libertad de dos agentes de la SSPC, ocurrida en Álvaro Obregón, Michoacán, el pasado 04 de septiembre, los cuales fueron localizados tras la implementación de un operativo interinstitucional.

A la par, se le relaciona con los delitos de robo de dinero en efectivo de cajeros automáticos y cuenta con 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

"El Silencio" fue detenido en Uriangato, Guanajuato, al ser interceptado por elementos de seguridad que le marcaron el alto. Al ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, las autoridades le notificaron los derechos que por ley goza, así como el proceso judicial que definirá su situación legal.

En el operativo conjunto también participaron Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y de la SSPC, apoyados por Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad (SSP), ambas de Michoacán.

"Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir el delito de extorsión y a las organizaciones criminales, a fin de dar tranquilidad y seguridad a la población", afirmó la SSPC.