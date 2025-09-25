SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

Redacción/SinEmbargo

24/09/2025 - 7:58 pm

La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la tarde de este miércoles en Guanajuato a Genaro "N", vinculado a la extorsión, homicidio y robo.

Artículos relacionados

"El Silencio" es calificado por las autoridades federales como objetivo prioritario; se le acusa de liderar una banda criminal dedicada a la extorsión. 

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Fuerzas federales y estatales detuvieron este miércoles a Genaro "N", alias "El Silencio", identificado como jefe de plaza de un grupo delictivo y uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato y Michoacán, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

"En Uriangato, Guanajuato, fue detenido Genaro 'N', alias 'El Silencio', identificado como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, y objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión", escribió García Harfuch en redes sociales.

De acuerdo con la SSPC, a este sujeto se le responsabiliza por la privación de la libertad de dos agentes de la SSPC, ocurrida en Álvaro Obregón, Michoacán, el pasado 04 de septiembre, los cuales fueron localizados tras la implementación de un operativo interinstitucional.

A la par, se le relaciona con los delitos de robo de dinero en efectivo de cajeros automáticos y cuenta con 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

"El Silencio" fue detenido en Uriangato, Guanajuato, al ser interceptado por elementos de seguridad que le marcaron el alto. Al ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, las autoridades le notificaron los derechos que por ley goza, así como el proceso judicial que definirá su situación legal.

En el operativo conjunto también participaron Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y de la SSPC, apoyados por Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad (SSP), ambas de Michoacán.

"Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir el delito de extorsión y a las organizaciones criminales, a fin de dar tranquilidad y seguridad a la población", afirmó la SSPC.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El imperio del contrabando

"Y así en Baja California están sucediendo cosas nunca antes vistas, como el retiro de la visa...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
1

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

2

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
3

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Los señalamientos del Magistrado Ricardo León Caraveo de una “permanente y sistemática violencia” dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha destapado más quejas de abusos, violencia y omisiones. SinEmbargo presenta otro caso ocurrido en la Sala Regional Occidente.
4

El TFJA ha recibido 30 denuncias contra sus magistrados. Ninguno ha sido sancionado

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
5

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

6

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Valle de Bravo
7

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

8

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

En un operativo en la sierra de Vista Hermosa, Michoacán, fuerzas federales detuvieron a 38 hombres, presuntamente vinculados a un campo de La Luz del Mundo.
9

Detienen a 38 en un “campo de entrenamiento” ligado a la iglesia de La Luz del Mundo

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
10

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador

11

Estatuas de Trump y Epstein tomados de la mano se instalan cerca de la Casa Blanca

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.
12

VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

La Conagua reveló que, durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país, ha hallado hasta ahora casi 59 mil irregularidades.
13

Conagua halla casi 59 mil inconsistencias en concesiones; propone endurecer sanciones

14

Fernando Chico Pardo pone fin a la espera: compra el 25% de Banamex a Citigroup

Las víctimas del ataque de un francotirador contra una instalación del ICE en Dallas son migrantes detenidos por la agencia; el sospechoso se habría disparado.
15

Un francotirador abre fuego contra ICE en Dallas; mata a 2 migrantes y hiere a otro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo la tarde de este miércoles en Guanajuato a Genaro "N", vinculado a la extorsión, homicidio y robo.
1

SSPC detiene a Genaro "N", principal generador de violencia en Guanajuato y Michoacán

SHCP priorizará combate a factureras antes de subir impuestos.
2

Hacienda priorizará combate a factureras antes de subir impuestos, dice Édgar Amador

3

Estudiantes del CCH Sur se movilizan por segundo día por el asesinato de Jesús Israel

Nuevos lineamientos para transportar gas LP
4

Sener publica nuevos lineamientos para transportar gas LP tras tragedia en Iztapalapa

5

Estatuas de Trump y Epstein tomados de la mano se instalan cerca de la Casa Blanca

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
6

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

Bangkok, Tailandia, enfrentó una emergencia hoy, cuando un tramo de la avenida Samsen colapsó y abrió un socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad.
7

VIDEOS ¬ La tierra se abre y se traga todo en Bangkok. Así es el socavón de 50 metros

8

Fernando Chico Pardo pone fin a la espera: compra el 25% de Banamex a Citigroup

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que un mexicano resultó herido en el tiroteo registrado en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas.
9

Un mexicano fue herido de gravedad durante tiroteo en oficina del ICE en Dallas: SRE

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, alertó en la ONU que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia".
10

El mundo vive la carrera armamentística más destructiva de la historia, dice Zelenski

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pagó una fianza de 25 mdd en EU para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, según Bloomberg.
11

Grupo Salinas llama "gobiernícola" a la Presidenta de México y amenaza con demandarla

Si ya cuentas con tu tarjeta y tienes una de las Becas para el Bienestar, es importante que estés al tanto de los depósitos del ciclo escolar 2025–2026.
12

Becas para el Bienestar: Checa el calendario de pagos para el ciclo escolar 2025–2026