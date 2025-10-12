Biden se somete a un tratamiento más agresivo para vencer el cáncer de próstata

La Opinión

12/10/2025 - 1:25 pm

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (EU), optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar el cáncer de próstata que padece.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Biden agradece las muestras de apoyo tras ser diagnosticado con cáncer de próstata

Lula 2026: entre el “escenario Biden” y el “efecto Moby Dick”

Melania Trump amenaza con demanda millonaria a Hunter Biden por ligarla con Epstein

El expresidente Joe Biden iniciará un tratamiento de cinco semanas de radioterapia para tratar de eliminar el cáncer que se encuentra en sus huesos.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 12 de octubre (LaOpinión).- Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (EU), optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar de su cuerpo el cáncer de próstata que padece.

Hacia finales de mayo, se dio a conocer que al demócrata de 82 años le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata, el cual ya había hecho metástasis en sus huesos.

“El Presidente Joe Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar un aumento de síntomas urinarios. Se le diagnosticó cáncer de próstata, caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 (Grupo 5) con metástasis ósea”, señaló la oficina del exmandatario estadounidense en ese momento.

Posteriormente, a principios de septiembre, fue sometido a un procedimiento quirúrgico conocido como cirugía de Mohs, el cual consiste en cortar capas delgadas hasta dejar el tejido limpio de células enfermas.

En redes sociales circuló un video donde se le apreciaba con una cicatriz en la frente al momento de salir de una iglesia en Delaware. Al respecto, su médico escribió en un memorándum asegurando que su intervención había resultado positiva.

“Todo el tejido canceroso fue eliminado con éxito. No se requiere ningún tratamiento adicional”, precisaba parte del documento. Sin embargo, la oficina del veterano demócrata aseguró que estaba buscando varias opciones de tratamiento para garantizar un “manejo efectivo” de la enfermedad.

Una de esas opciones consiste en la ingesta de un medicamento hormonal en forma de píldora, a la cual ahora se le suma un tratamiento de radiación que durará cinco semanas.

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el Presidente Biden se encuentra actualmente sometido a radioterapia y tratamiento hormonal”, informó un portavoz del expresidente.

Los detractores del político, que se vio obligado por su partido a renunciar a luchar por tratar de reelegirse, sostienen que el expresidente llevaba mucho más tiempo del que afirmó luchando por vencer al cáncer.

De hecho, previo a su arribo a la Casa Blanca, a Biden le extirparon algunos signos de cáncer de piel no melanoma.

Posteriormente, durante su mandato, le atendieron una lesión ubicada en el pecho, la cual había sido detectada en un examen físico efectuado en 2023.

En aquella ocasión, los médicos descubrieron que había arrojado positivo de carcinoma basocelular, lo cual definía a la enfermedad por su lento crecimiento y alta posibilidad de ser curable.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La semana Nobel

"El Nobel es, entonces, sólo un accesorio. Un gran accesorio, sin duda (junto con el dinero que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

+ Sección

Galileo

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina por sus hallazgos ligados a la tolerancia inmune periférica

Investigadores ganan Nobel de Medicina por hallazgos de tolerancia inmune periférica

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doña Evelia en Motul
1

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
2

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
3

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 44 en 4 estados. Alerta: lloverá más

4

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
5

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

No se han encontrado sobrevivientes en la búsqueda tras la explosión en una planta militar y de explosivos en Tennessee, declaró el sheriff de Humphreys.
6

Autoridades descartan sobrevivientes tras explosión en planta militar de Tennessee

Luego de una intensa búsqueda, encontraron muerto al tigre de bengala que se había escapado de “Animalia Parque Zoolóxico” en el municipio de Xicotepec, Puebla.
7

Tigre de bengala desparecido de zoológico en Puebla es hallado muerto tras inundación

Sergio Gutiérrez y su esposa
8

Nepotismo honorario

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
9

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Seis personas asesinadas a tiros en fiesta escolar en pueblo de Misisipi
10

Seis personas son asesinadas a tiros en fiesta escolar en pueblo en Misisipi

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
11

VIDEO FUERTE ¬ Don Nico transmitía en vivo. Le dispararon. Murió en un hospital

12

"Alito" encuentra en los manotazos una manera de no explicar su fortuna a periodistas

13

El fraude de Full Pass: no reembolsó, se escondió... hasta que la Profeco la exhibió

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
14

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
15

Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Joe Biden, expresidente de Estados Unidos (EU), optó por someterse a un tratamiento más agresivo que le ayude a eliminar el cáncer de próstata que padece.
1

Biden se somete a un tratamiento más agresivo para vencer el cáncer de próstata

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las fuertes lluvias se elevó a 44: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla y uno en Querétaro.
2

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 44 en 4 estados. Alerta: lloverá más

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza, confirmó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).
3

Unos 170 camiones con ayuda humanitaria entran a Gaza, donde la gente muere de hambre

Japón, del mito al manga
4

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

5

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

La Presidenta del Senado propondrá a sus compañeros donar su sueldo para damnificadas por las lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo.
6

Senado instalará centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias en el país

"Raymond" ingresará a Baja California Sur en unas horas; traerá lluvias muy fuertes.
7

"Raymond" toca tierra como ciclón post-tropical; Conagua prevé lluvias en 4 estados

Un Juez de la CdMx impuso la medida de prisión preventiva en contra de Lex Ashton "N", señalado como presunto responsable del ataque perpetrado en el CCH Sur.
8

Lex Ashton seguirá en el Reclusorio Oriente; Juez de CdMx le dicta prisión preventiva

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias
9

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Un alto mando de Hamás reveló que el próximo lunes iniciará la entrega de 48 prisioneros retenidos por combatientes en Gaza, en declaraciones hechas a AFP.
10

Hamás iniciará el lunes la liberación de rehenes, confirma alto mando del movimiento

México cae 2-0 ante Argentina en el Mundial Sub-20
11

México queda eliminado del Mundial sub-20 de futbol tras caer 2-0 ante Argentina

La SSC-CdMx informó la detención de 4 sujetos y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga tras cateos en inmuebles de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
12

Policías de CdMx detienen a 4 tras cateos en GAM y Azcapotzalco; les aseguran droga