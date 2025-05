Biden agradece las muestras de apoyo tras ser diagnosticado con cáncer de próstata

MADRID, 19 de May. (EUROPA PRESS).- El expresidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, ha expresado su agradecimiento a todos los que le han trasladado su "amor y apoyo" después de ser diagnosticado con una "forma agresiva" de cáncer de próstata que se ha extendido ya por sus huesos.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025