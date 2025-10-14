#PuntosYComas ¬ En Jalisco, no sólo desaparecen personas, sino también cadáveres

Pedro Mellado Rodríguez

13/10/2025 - 9:44 pm

Según la base de datos estatal del estado de Jalisco, en septiembre 2025 desaparecieron 161 personas en la entidad y en la base de datos nacional solamente aparecen 27 registros.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- En Jalisco, donde hay actualmente 15 mil 943 personas desaparecidas según corte del Registro Estatal de Desaparecidos hasta el pasado 30 de septiembre del 2025, también se desaparecen los cadáveres, en una entidad flagelada por una severa crisis humanitaria.

Hasta las cifras declaradas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su más reciente Censo sobre Servicios Periciales y/o Médico Forenses, publicado el 2 de septiembre del 2025, reflejan una cantidad infinitamente menor de cuerpos y restos humanos en resguardo del Servicio Médico Forense de Jalisco.

El homicidio doloso es un delito del fuero común y durante 2024 se recibieron para procesos de investigación entre la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales, un total de 100 mil 19 cadáveres. En el Censo sobre Servicios Periciales y/o Médico Forenses 2024 realizado por el Inegi, se consigna que quedaron en resguardo de los servicios forenses de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Estatales 10 mil 45 cuerpos sin identificar.

Hay casos, como en el estado de Veracruz, donde los cuerpos sin identificar en resguardo de servicios médicos forenses llegan a 2 mil 773 y en Quintana Roo ascienden a mil 609, en tanto que en Jalisco el registro del Inegi sólo refleja cuatro cadáveres, algo que resulta inverosímil para una entidad con profundos problemas de desaparecidos y exhumaciones de cuerpos de fosas clandestinas.

Este extraño caso fue aclarado el jueves 18 de septiembre del 2025 por el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Alejandro Axel Rivera Martínez, quien reconoció en rueda de prensa, que la institución a su cargo tiene en custodia un promedio de mil 300 cuerpos completos, así como ocho mil segmentos humanos: “Fue un error en la transmisión de la información entre el Instituto y el Inegi. De hecho, me llama la atención también que otros estados aparecen en cero. Entonces, algo ocurrió ahí con el sistema de la transmisión de la información entre las fiscalías, en este caso el IJCF con el Inegi”.

Sin embargo, el caso de los cuerpos en resguardo del Servicio Médico Forense de Jalisco no es el único en el cual se muestran serias inconsistencias. El exrector e investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, publicó en su red social “X” el pasado sábado 11 de octubre del 2025 que Jalisco reporta solo 1 de cada 6 desaparecidos a la base de datos nacional.

Según la base de datos estatal del estado de Jalisco, en septiembre 2025 desaparecieron 161 personas en la entidad y en la base de datos nacional solamente aparecen 27 registros. Ironiza el investigador González Romero que, como es lema del gobierno estatal de Jesús Pablo Lemus Navarro, “Al Estilo Jalisco” desaparecen hasta los desaparecidos.

Las inhumaciones

La crisis forense de Jalisco se ha profundizado en los años recientes por el incremento en el descubrimiento de fosas clandestinas en la entidad, de las cuales han sido exhumados dos mil 40 cuerpos entre 2018 y 2015. El año en el que se experimentó la más severa crisis en este renglón fue 2020, cuando fueron extraídos 544 cadáveres de fosas clandestinas. Este año, hasta el cierre de septiembre, ya se habían rescatado 194 cuerpos sepultados ilegalmente.

En Jalisco, entre 2018 y 2025 se han encontrado 217 fosas clandestinas y la proyección hasta septiembre del 2025 es que este calendario se superarán todos los registros anteriores, pues hasta septiembre ya se habían localizado 46 sitios de inhumaciones al margen de la ley. El registro de este año supera al más alto que se tiene de los últimos ocho años. Pues en 2022 se registraron 41 fosas clandestinas y 36 en 2019.

El drama de los sitios de inhumaciones clandestinas tiene su máxima expresión en la zona metropolitana de Guadalajara. Entre 2018 y 2025 ha sido Tlajomulco de Zúñiga el municipio de la Zona Metropolitana de Jalisco con más fosas clandestinas: 84. Le siguen, Zapopan con 44; San Pedro Tlaquepaque con 22; el Salto, con 12, lo mismo que Tonalá, y Guadalajara con 11 fosas clandestinas encontradas.

Enorme crisis

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), institución defensora de derechos humanos, calculó el miércoles 10 de septiembre del 2025 que la crisis forense de Jalisco ya rebasó los 11 mil cadáveres y segmentos humanos sin identificar, por lo que la problemática sigue creciendo mes con mes.

Durante las Jornadas Regionales por los Derechos Humanos a la Verdad, Justicia y Reparación, Anna Karolina Chimiak, codirectora del Cepad, expuso que la organización encontró, vía registros conseguidos por transparencia, que entre 2006 y agosto de 2025 se acumularon más de 11 mil personas fallecidas sin identificar y segmentos anatómicos en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), ya sea en las cámaras de refrigeración o panteones forenses.

“Sólo en el año pasado esa cifra aumentó por más de mil 500 cuerpos. Esta acumulación creciente de los cuerpos revela la incapacidad de las autoridades para atender la crisis forense, también contradice lo que dicen las autoridades de que hay supuestos avances en la materia y nos deja en evidencia la magnitud de la violencia, desaparición de personas y abona a la falta de respuesta de miles de familias”, dijo Ana Karolina en declaraciones al reportero Lauro Rodríguez del periódico El Diario NTR.

El reciente miércoles 8 de octubre del 2025, otro periódico de Guadalajara registró un dramático testimonio más de esta grave crisis forense. La nota advierte: “Este 2025 ha sido una pesadilla para Viviana, quien buscó durante nueve meses a su hija Nanci Yadit Hernández Carrillo, quien viajó de Tabasco a Jalisco, sin saber que su cuerpo llevaba desde enero de 2024 bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”.

La nota de Mural relata que “durante un año entero, una persona logró ocultarle la muerte de Nanci y se mantuvo en comunicación con ella por medio de mensajes, haciéndose pasar por la joven. Fue hasta que el contacto se interrumpió repentinamente, el 22 de enero de 2025, cuando Viviana se dio cuenta que algo pasaba y denunció en la Fiscalía de Tabasco la desaparición de su hija, esperando que ésta exigiera a Jalisco investigar”.

Las fiscalía de Tabasco y Jalisco se limitaron a reclamarse mutuamente la responsabilidad de investigar la desaparición de la joven tabasqueña en Jalisco. En abril las dos fiscalías se declararon incompetentes para investigar. Ninguna autoridad cruzó la información ni confirmó la identidad de una víctima localizada la mañana del 24 de enero de 2024, en las inmediaciones del Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

Según la reseña del periódico Mural, en mayo del 2025, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y detuvo a un sujeto que Viviana señaló desde el inicio como presunto responsable de la desaparición de su hija. Fue hasta el sábado 4 de octubre del 2025 cuando Viviana recibió una llamada de un agente de Ministerio Público Federal quien le informó que había localizado el cuerpo de su hija. Nanci tenía 20 meses en una gaveta en la morgue en Guadalajara.

Así de grave es la crisis forense en Jalisco.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

