Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Deutsche Welle

16/10/2025 - 9:55 pm

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Por qué los humanos no recuerdan todos sus sueños? Esto podría ser producido por la fase REM

Alteraciones del sueño afectan fertilidad en mujeres: estudio

Cómo dormimos los latinoamericanos: la crisis del sueño en la era digital

De acuerdo con estudios científicos, las mujeres necesitan más tiempo de sueño de calidad para sentirse recuperadas; un especialista enfatiza el hecho de que el cuerpo femenino, que está diseñado para crear vida, tenga que estar protegido con más horas de sueño reparador.

Berlín, 16 de octubre (DW).- El sueño suele considerarse una necesidad humana universal. Sin embargo, las investigaciones sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más.

DW habló con mujeres de diversas regiones del mundo. Todas ellas compartieron historias sobre la necesidad de descansar más de lo que lo hacían, y nos contaron las consecuencias que sufrían cuando se enfrentaban a lo que se conoce como "déficit de sueño".

Por ejemplo, Sana Akhand, que dirigía un departamento de Recursos Humanos en la industria tecnológica de Nueva York cuando se topó con un muro de agotamiento. Se dio cuenta de que estaba afectando a su salud mental y se sintió obligada a dejar el trabajo. "Solía servirme una copa de vino y desplomarme delante del televisor todas las noches", relata a DW. "Estaba agotada. No me quedaban fuerzas".

Hoy en día, el sueño es fundamental para el bienestar de Akhand. Es una de las razones por las que decidió no tener hijos. Se acuesta a las diez de la noche y duerme nueve horas cada noche, algo que, según ella, no es negociable. "Me levanto sobre las ocho de la mañana. Es lo que mi cuerpo necesita".

Lo que dice la ciencia sobre el sexo biológico y el sueño

En promedio, las mujeres duermen entre 11 y 13 minutos más que los hombres cada noche. Algunos estudios sugieren que pueden necesitar hasta 20 minutos adicionales para soportar funciones diurnas complejas, como la multitarea, la regulación emocional o el equilibrio hormonal y el ciclo menstrual.

Durante la primera mitad del ciclo menstrual, la fase folicular, el aumento de los niveles de estrógeno mejora la calidad del sueño y aumenta el sueño REM, la fase relacionada con los sueños, la memoria y el procesamiento emocional.

En cambio, durante la segunda mitad del ciclo del sueño, la fase lútea, el aumento de los niveles de progesterona puede hacer que las mujeres se sientan somnolientas y, paradójicamente, provocar un empeoramiento del sueño, con más despertares nocturnos y hasta un 27 por ciento menos de sueño profundo.

Shantani Moore, entrenadora de inteligencia corporal en Los Ángeles, comenta a DW que ella planifica su horario diurno en función de su ciclo menstrual y sus patrones de sueño. "Es algo en lo que he trabajado conscientemente", dijo a DW Moore. "Cuando no duermo lo suficiente, se produce una combinación tóxica entre sentirme nerviosa y cansada. Luego viene la confusión mental, la toma de decisiones erróneas, responder mal a tu pareja, decir que sí a cosas que no deberías... Todo se suma".

Dormir, familia, trabajo, tareas domésticas, dormir

Más allá de la biología, los factores sociales y estructurales también pueden afectar a cómo duermen las mujeres.

Para Sabrina, que vive en Karachi, Pakistán, y cuyo nombre hemos cambiado, las exigencias de la vida cotidiana son una de las principales causas de su agotamiento. Sabrina explicó a DW que, normalmente, sólo duerme entre seis y siete horas por noche, y que eso no es suficiente. "Para sentirme descansada y mantener la mente fresca durante toda la semana, necesito 12 horas. Es más que la media de ocho", afirma Sabrina.

Cuando no consigue dormir 12 horas, Sabrina intenta recuperar el sueño perdido con siestas cortas, que a veces se alargan hasta convertirse en horas. "Una siesta de 30 minutos puede convertirse en cuatro horas". Dice que no es sólo el trabajo lo que la cansa, sino también el constante esfuerzo mental y doméstico.

"Por la mañana, plancho la ropa, preparo el desayuno y luego el almuerzo, limpio la casa y preparo la cena. Y cuando estoy demasiado agotada para hacerlo, empiezo a castigarme mentalmente. Me siento perezosa, aunque sólo sea algo que lleva diez minutos", explicó Sabrina.

Carga sistemática, más que anecdótica

Clara Paula, una profesional autónoma de Berlín, parece haber encontrado la solución en el trabajo por cuenta propia. Según explica a DW, como tiene un horario flexible, puede dormir más cuando lo necesita.

"Ahora duermo siete, ocho e incluso nueve horas", afirmó Clara. "Nadie me obliga a sentarme delante de la computadora. Empiezo más tarde, hago descansos y termino antes". Pero no se trata sólo de las horas, es decir, de la cantidad de sueño, sino también de la calidad. Las investigaciones sugieren que las mujeres necesitan un sueño más profundo debido a su fisiología.

"Con esto nos referimos a más fase N3, la fase más profunda del sueño no REM, y a menudo también a más sueño REM", explicó a DW Julio Fernández-Mendoza, psicólogo del sueño e investigador clínico de Penn State Health, Estados Unidos. Incluso en estudios de laboratorio estrictamente controlados, en los que se monitoriza a hombres y mujeres sanos sin estrés ni déficit de sueño, las mujeres duermen de forma sistemática más tiempo y más profundamente.

"Tiene sentido que, cuando un cuerpo está diseñado para crear vida, tenga que estar protegido. Una mujer tiene que ser capaz de dormir y funcionar incluso mientras lleva dentro a otro ser humano", explicó Fernández-Mendoza. Sin embargo, las mujeres refieren síntomas de insomnio con el doble de frecuencia que los hombres. "Esto comienza ya en la pubertad", explicó Fernández-Mendoza. "Alrededor de los 11 o 12 años, las niñas comienzan a referir más problemas para dormir que los niños, y esa tendencia continúa en la edad adulta".

¿Ayuda dormir hasta tarde los fines de semana? Sí y no

"Dormir hasta tarde puede ayudarte a sentirte más alerta, ya que has recuperado el sueño perdido", prosiguió Fernández-Mendoza. Pero eso no significa que tu cuerpo se haya recuperado por completo.

"Puede aliviar la somnolencia, pero es posible que no revierta los efectos acumulados sobre la salud", añadió. Los estudios demuestran que las funciones cognitivas, como la atención y el tiempo de reacción, tardan mucho más en recuperarse.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

+ Sección

Galileo

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
1

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

2

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
3

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Médico agrede a familiares de paciente
4

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
5

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

6

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #Lord City
7

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #LordCity

El PAN se relanza.
8

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de extorsión: la "llamada cruzada".
9

¡Evita una extorsión! ¿Cómo opera la "llamada cruzada" y qué hacer para protegerte?

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.
10

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
11

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
12

Casos del abogado David Cohen serán parte de las investigaciones, afirma la FGJ-CdMx

Donald Trump y Javier Milei
13

Bombas en Caracas y en McDonalds

El Comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que se realizará un operativo de búsqueda de Ana Ameli García Gámez.
14

Comisión de Búsqueda de la CdMX anuncia megaoperativo para encontrar a Ana Ameli

El Gobierno de Israel confirmó este martes que la activista sueca Greta Thunberg fue deportada durante la jornada en un vuelo con destino a Francia.
15

Greta Thunberg detalla su encierro en Israel: “Me golpearon, me filmaron desnuda...”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum compartió un informe de las acciones que se están llevando a cabo para atender a todas y todos los afectados por las intensas lluvias.
1

Van 26 mil 311 viviendas censadas tras lluvias, informa Sheinbaum y reitera apoyos

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos.
2

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos

Claudia Sheinbaum
3

Claudia Sheinbaum publica Ley de Amparo en el DOF con modificaciones a retroactividad

Bebidas con azucar
4

Diputados aprueban en lo general impuestos a IEPS, a videojuegos, tabaco y refrescos

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
5

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #Lord City
6

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #LordCity

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
7

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
8

Casos del abogado David Cohen serán parte de las investigaciones, afirma la FGJ-CdMx

9

#PuntosYComas ¬ La mayoría de los mexicanos apoya un aumento al impuesto a refrescos

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.
10

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

El PAN se relanza.
11

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

El Comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que se realizará un operativo de búsqueda de Ana Ameli García Gámez.
12

Comisión de Búsqueda de la CdMX anuncia megaoperativo para encontrar a Ana Ameli