VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante una sesión legislativa a distancia

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 6:49 pm

Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se encontraba votando una iniciativa referente a la Ley de Aguas Nacionales, cuando Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido y exhibido por las y los legisladores presentes en la sesión.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco, fue sorprendido esta tarde practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

En el video que circula por redes sociales puede preciarse la sesión a distancia que estaban llevando a cabo las y los legisladores de esta comisión, cuando se le pide al Diputado Blanco emitir el sentido de su voto. Con el claro sonido de "raquetazos" de fondo, puede verse a Blanco con rostro de fatiga y totalmente desentendido de lo que estaba aconteciendo con sus correligionarios.

Blanco ni siquiera se percató de que los legisladores estaban en votación y, al hacer uso de la palabra, solo pidió que le registraran la asistencia. Merilyn Gómez Pozos, Diputada de Morena, preguntó el sentido de su voto, pero tras confirmar su asistencia, Cuauhtémoc Blanco se desconectó nuevamente de la sesión sin siquiera darse cuenta de lo que había sucedido.

El episodio provocó burlas y risas de los demás diputados que afirmaron que estaba jugando pádel. “Hasta aquí se escuchan los raquetazos”, dijo Mario Zamora, diputado del PRI, al aprovechar para emitir su voto en contra.

La Comisión de Presupuesto de este recinto legislativo aprobó con 32 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones su opinión de impacto presupuestario a la iniciativa que expide la Ley General de Aguas, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Merilyn Gómez Pozos, quien preside la mentada comisión, aseguró que la aprobación de la Ley General de Aguas no generaría impacto presupuestal para el presupuesto federal, dado que entre sus disposiciones no se encuentra la creación de unidades administrativas, plazas o nuevos organismos, ni el establecimiento de nuevas atribuciones cualitativamente diferentes para el Estado.

El Diputado Cuauhtémoc Blanco fue inscrito por un período de un año y seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE) por actos cometidos en contra de la exdiputada federal Juanita Guerra Mena. La determinación contra el Diputado la tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 9 de julio.

