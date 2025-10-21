Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

La lluvia de estrellas oriónidas puede observarse en toda la República Mexicana durante los meses de octubre y noviembre.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Una lluvia de estrellas oriónidas iluminará el cielo la noche de este lunes, por lo que si eres un aficionado a la astronomía a continuación te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de este increíble evento astronómico.

Cada año, durante los meses de octubre y noviembre, por las noches el firmamento se llena con destellos de luz provocados por decenas de meteoros que llegan hasta la atmósfera terrestre, lo que da lugar a un espectáculo sin igual.

Esta lluvia de estrellas es más llamativa que otras, ya que por la velocidad y trayectoria de las oriónidas "no sólo se va a ver como las pequeñas marcas en el cielo, sino que se pueden fragmentar y van a generar que se hagan como filamentos", explicó Alejandro Farah Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de estrellas oriónidas?

Este 2025, la lluvia de estrellas oriónidas se podrá observar en toda la República Mexicana entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, mientras que su pico de actividad ocurrirá durante la noche del martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

De acuerdo con expertos, el mejor momento para apreciar este evento astronómico es entre la 1:00 y las 5:30 de la mañana, siendo el horario ideal entre las 3:00 y las 4:30 de la mañana del miércoles.

A diferencia de otras lluvias de estrellas, en el caso de las oriónidas la duración puede ser muy breve, ya que estos meteoros se desplazan a una velocidad de 66 kilómetros por segundo. Se estima que se puedan apreciar entre 15 a 20 meteoros por hora.

¿Qué son las estrellas oriónidas?

Las estrellas oriónidas son fragmentos de polvo y roca que se desprenden del cometa "Halley", lo que ocurre cuando pasa cerca del sol.

Estos meteoros reciben el nombre de oriónidas debido a que se originan cerca de la constelación de Orión, una de las más reconocibles.