Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 9:15 pm

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

La lluvia de estrellas oriónidas puede observarse en toda la República Mexicana durante los meses de octubre y noviembre.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Una lluvia de estrellas oriónidas iluminará el cielo la noche de este lunes, por lo que si eres un aficionado a la astronomía a continuación te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de este increíble evento astronómico.

Cada año, durante los meses de octubre y noviembre, por las noches el firmamento se llena con destellos de luz provocados por decenas de meteoros que llegan hasta la atmósfera terrestre, lo que da lugar a un espectáculo sin igual.

Esta lluvia de estrellas es más llamativa que otras, ya que por la velocidad y trayectoria de las oriónidas "no sólo se va a ver como las pequeñas marcas en el cielo, sino que se pueden fragmentar y van a generar que se hagan como filamentos", explicó Alejandro Farah Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuál es la mejor hora para ver la lluvia de estrellas oriónidas?

Este 2025, la lluvia de estrellas oriónidas se podrá observar en toda la República Mexicana entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, mientras que su pico de actividad ocurrirá durante la noche del martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

De acuerdo con expertos, el mejor momento para apreciar este evento astronómico es entre la 1:00 y las 5:30 de la mañana, siendo el horario ideal entre las 3:00 y las 4:30 de la mañana del miércoles.

A diferencia de otras lluvias de estrellas, en el caso de las oriónidas la duración puede ser muy breve, ya que estos meteoros se desplazan a una velocidad de 66 kilómetros por segundo. Se estima que se puedan apreciar entre 15 a 20 meteoros por hora.

¿Qué son las estrellas oriónidas?

Las estrellas oriónidas son fragmentos de polvo y roca que se desprenden del cometa "Halley", lo que ocurre cuando pasa cerca del sol.

Estos meteoros reciben el nombre de oriónidas debido a que se originan cerca de la constelación de Orión, una de las más reconocibles.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

El caso César Duarte sigue vivo

"La actual Gobernadora llegó al cargo valiéndose de su complicidad con César Duarte y fue refaccionada con...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

+ Sección

Galileo

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
1

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
2

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

La SSC-CdMx anunció la detención de "La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, y de otras tres personas que pertenecerían al mismo grupo criminal.
3

"La Jefa", presunta lideresa del Cártel de Tláhuac, cae con 3 integrantes más en CdMx

Cometa "de las nueve colas"
4

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal
5

Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia al Senado. “Es necesario, es temporal”

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei
6

“Argentina muere”, dice Trump, e inyecta más dinero al barril sin fondo llamado Milei

Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
7

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante una sesión legislativa a distancia

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
8

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

9

El robo al Louvre recuerda otros golpes como el que sacudió el Museo de Antropología

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
10

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

La derecha mexicana estará conmovida. Su gran esperanza es Donald Trump y esas marchas no son buena señal.
11

Problemas en la derecha

Sheinbaum aclaró que fue sacado de contexto el video donde supuestamente pidió el voto a cambio de ayuda; acusó que es una táctica "mezquina" de sus opositores.
12

VIDEO ¬ Opositores acusan a Sheinbaum de pedir votos por ayuda. Ella explica por qué

Elon Musk
13

Una vacuna contra el egoísmo

Sheinbaum cuestionó el relanzamiento PAN por falta de sensibilidad y por ser los mismos de siempre.
14

#PuntosyComas ¬ La declive del PAN inició con Fox, pero hoy es más evidente que nunca

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector han entrado en vigor.
15

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector entran en vigor

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.
1

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Sheinbaum cuestionó el relanzamiento PAN por falta de sensibilidad y por ser los mismos de siempre.
2

#PuntosyComas ¬ La declive del PAN inició con Fox, pero hoy es más evidente que nunca

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal
3

Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia al Senado. “Es necesario, es temporal”

4

El robo al Louvre recuerda otros golpes como el que sacudió el Museo de Antropología

La mañana de este lunes 20 de octubre fue localizado sin vida el “Medio Metro” de Puebla en un canal de riego de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.
5

El afamado y viral "Medio Metro" es hallado sin vida en un canal de riego de Puebla

Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido practicando pádel mientras tenía lugar una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
6

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante una sesión legislativa a distancia

El SAT dio a conocer cuáles serán los criterios para elegir a las y los contribuyentes que deberán someterse a una auditoría el próximo 2026.
7

El SAT auditará en 2026 a 16,200 contribuyentes que quebrantan la Ley para no pagar

El Museo del Louvre de Francia anunció que las instalaciones permanecerán cerradas este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca.
8

El Louvre sigue cerrado tras robo; Ministro de Justicia reconoce fallas de seguridad

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector han entrado en vigor.
9

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector entran en vigor

La Prepa 7 de la UNAM fue desalojada debido a una nueva amenaza de bomba; es la segunda ocasión que se ordena la evacuación del plantel en menos de una semana.
10

La Prepa 7 de la UNAM es evacuada tras amenaza de bomba; es la segunda en una semana

Una Jueza federal pospuso el día de hoy, una vez más, la audiencia judicial que tiene pendiente el Contralmirante, Fernando Farías Laguna.
11

Audiencia de Contralmirante señalado por huachicol fiscal es aplazada nuevamente

El Alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, y su equipo fueron víctimas de un asalto luego de entregar ayuda a damnificados por las inundaciones en Veracruz.
12

Alcalde electo de Misantla, Veracruz, sufre asalto tras entregar ayuda a damnificados