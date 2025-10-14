¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Europa Press

13/10/2025 - 8:12 pm

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

El fósil, que data de hace unos 510 millones de años, muestra una forma bilateral muy diferente a las especies  de equinodermos actuales; a lo largo de su evolución, este grupo de animales sufrió un cambio radical en la simetría de su cuerpo, pasando de ser bilaterales a radiales.

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS).- Un equipo internacional coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha", clave para comprender la evolución de los equinodermos, es decir, el grupo de invertebrados que incluye a las estrellas de mar, erizos y pepinos de mar.

La nueva especie arroja luz sobre uno de los mayores enigmas de la evolución animal: cómo los equinodermos pasaron de tener un cuerpo bilateral a la característica simetría de cinco radios que los distingue en la actualidad, como indica la institución.

El estudio, publicado en la revista "Current Biology" y reseñado por "Nature", presenta a Atlascystis acantha como el equinodermo más antiguo conocido con simetría bilateral y el primero documentado en diferentes etapas de desarrollo. Este fósil, procedente de depósitos del Cámbrico inferior en el Anti-Atlas marroquí, data de hace unos 510 millones de años, un periodo clave en la diversificación temprana de la vida animal.

El fósil muestra una forma bilateral, muy distinta a la simetría radial que caracteriza a los equinodermos actuales. La simetría bilateral, que comparten los seres humanos y la mayoría de animales, hace referencia a un esquema básico con un eje corporal que divide el cuerpo en dos lados.De hecho, los propios equinodermos presentan esta composición en su época larvaria; sin embargo, a media que se metamorfosean y se asientan en el fondo marino, desarrollan una simetría pentarradial, una especie de cabeza sin tronco que les caracteriza en la etapa adulta.

Según el estudio, Atlascystis acantha parece moverse entre ambas simetrías, pues mantuvo la bilateral durante su etapa adulta al mismo tiempo que sus estructuras anatómicas anticipaban la evolución hacia el cuerpo con cinco radios.

Este descubrimiento, basado en ejemplares fósiles encontrados por el IGME-CSIC, permite reconstruir cómo evolucionaron las estructuras corporales de estos animales marinos. Los ejemplares estudiados fueron visualizados mediante radiación de Sincrotrón (luz electromagnética
extremadamente intensa producida por electrones que se mueven a velocidades cercanas a la luz), lo que permitió reconstruirlos en tres dimensiones sin necesidad de prepararlos mecánicamente y, por tanto, sin que la manipulación física pudiera alterar su estado original.

A pesar de su forma bilateral, Atlascystis acantha presenta ambulacros, estructuras tubulares con ventosas propias de los equinodermos actuales que intervienen en funciones esenciales como la alimentación y el movimiento. Dichas estructuras hacen que este fósil represente una pieza clave en el rompecabezas evolutivo, al mostrar la morfología más primitiva de los primeros equinodermos. A lo largo de su evolución, este grupo de animales sufrió un cambio radical en la simetría de su cuerpo, pasando de ser bilaterales a radiales.

Los ambulacros son el vínculo anatómico que conecta los fósiles antiguos con los equinodermos actuales a través de la duplicación. Es decir, los equinodermos más antiguos presentan dos ambulacros. Posteriormente, estos animales experimentaron una reducción de los mismos, pasando a tener uno solo, y después experimentaron una duplicación que condujo primero a tres, y luego a cinco. Este proceso evolutivo define cómo las estrellas de mar presentan cinco brazos en la actualidad.

El hallazgo de Atlascystis acantha no solo completa una pieza fundamental en el rompecabezas evolutivo de los equinodermos, sino que también ilustra el papel crucial del registro fósil en la comprensión de cómo se construyeron los grandes planos corporales de los animales.

Galileo

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

