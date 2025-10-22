SSPC detiene a otro implicado en asesinato de líder limonero en Michoacán: Harfuch

Omar García Harfuch se comprometió a detener a todos los responsables del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presiente de la Asociación de Citricultores de Apatzingán.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que se realizó otra detención relacionada con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, lo que sería la segunda detención en las últimas 24 horas.

“Hace unos momentos, las autoridades del estado de Michoacán en coordinación con el Gabinete de Seguridad tuvieron otra detención de esta lamentable homicidio y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad junto con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este homicidio y de muchos otros en ésta región”, indicó el funcionario en su comparecencia frente a senadores.

Apenas ayer martes se realizó la detención de Rigoberto “N”, alias "El Pantano", identificado como presunto jefe operativo de un grupo criminal dedicado al cobro de cuotas y a la extorsión de productores de limón en Apatzingán, Michoacán, y quien es señalado como uno de los responsables del asesinato del líder limonero.

Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de @Defensamx1, en coordinación con @FiscaliaMich, autoridades del @GabSeguridadMX y del @GobMichoacan,… pic.twitter.com/vImUgQekFx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

La primera captura se realizó durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la SSPC, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y autoridades locales.

De acuerdo con un comunicado, Rigoberto “N” fue identificado como “jefe operativo de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y extorsión a limoneros”. Las autoridades lo ubicaron tras labores de inteligencia derivadas del homicidio de Bravo Manríquez, ocurrido ayer en el municipio de Apatzingán.

Harfuch defiende estrategia de seguridad

El Secretario dijo ante el Senado de la República que la estrategia de seguridad nacional está dando resultados concretos y medibles. Durante su comparecencia como parte de la glosa del primer informe de Gobierno, el funcionario destacó que la política de seguridad implementada por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional. Además, informó sobre la detención de 35 mil 817 personas, así como la captura de objetivos prioritarios y de alto impacto como parte de las acciones coordinadas con autoridades estatales y municipales.

García Harfuch también resaltó la consolidación de la Guardia Nacional, la cual ya cuenta con al menos 132 mil elementos desplegados en todo el país. Igualmente destacó las reformas impulsadas para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las medidas destinadas a mejorar las labores de inteligencia e investigación criminal. Tras su participación en el pleno, el funcionario fue abordado por medios de comunicación que lo cuestionaron sobre la efectividad de la estrategia de seguridad, en particular tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán quien fue víctima de homicidio luego de denunciar actos de extorsión.

Al respecto, García Harfuch respondió que, aunque persisten hechos lamentables en distintas regiones del país, los resultados de la estrategia encabezada por la Presidenta Sheinbaum muestran avances claros.

“Pues cuando nosotros presentamos los avances de la estrategia que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, no estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o que no sucedan hechos tan lamentables como suceden en varios estados de la República”, explicó.

El Secretario sostuvo que la reducción de los homicidios es una muestra del progreso alcanzado, y destacó una reducción de 32 por ciento ene este delitos, señaló.

Cuestionado sobre cómo calificaría la estrategia, Harfuch insistió en que los resultados son medibles y positivos; además, agregó que el objetivo de la actual administración es continuar avanzando en la pacificación del país: