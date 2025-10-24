Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Deutsche Welle

24/10/2025 - 4:00 pm

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Cómo integrar hábitos saludables a nuestra alimentación en este inicio de año?

¿El yoga es una moda o una práctica saludable? ¿Qué dice la ciencia al respecto?

¿Por qué nos pesa tanto comenzar a hacer ejercicio físico? Claves detrás de la pereza

El estudio confirmó que los beneficios de tener una intensa actividad física persisten aún cuando dejamos de movernos o descansamos, lo que contribuye a tener una vida más saludable. 

Berlín, 24 de octubre (DeutscheWelle).-Un equipo internacional de investigadores corroboró que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento, y que el ejercicio incrementa el gasto energético sin que el cuerpo humano reduzca el consumo que necesita para funciones vitales, como la respiración o la circulación.

Un estudio liderado por la universidad estadounidense Virginia Tech, en el que participaron las universidades de Aberdeen (Reino Unido) y Shenzhen, (China) y en el que colaboraron también varios investigadores españoles, demostró la idea de que moverse más equivale a gastar más energía, sin que ello tenga otras compensaciones metabólicas significativas. El pasado 20 de octubre publicaron los resultados de su trabajo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El estudio analizó el "presupuesto energético” de 75 adultos de entre 19 y 63 años, cuyos niveles de actividad iban desde el sedentarismo hasta la práctica de carreras de ultra resistencia.

Para medir su gasto energético total, los participantes ingirieron isótopos de oxígeno e hidrógeno, y durante dos semanas se registraron las variaciones en sus muestras de orina junto con sus movimientos mediante sensores portátiles.

Un mayor "presupuesto energético”

Los resultados revelaron que cuanto mayor es la actividad física, mayor es la quema de calorías, independientemente de la composición corporal, y que el cuerpo "sabe" administrar su presupuesto energético y no reduce la energía destinada a funciones básicas como la respiración o la circulación sanguínea.

El "presupuesto energético" de una persona funciona de dos maneras: como un salario fijo donde la energía se redistribuye desde otras funciones para cubrir el coste del movimiento, o como un sistema flexible, basado en comisiones, que es aditivo y permite un mayor gasto energético.

El equipo quería determinar qué modelo explica mejor cómo cambia realmente el presupuesto energético según los diferentes niveles de actividad física, y comprobó que las personas más activas también pasan menos tiempo sentadas, lo que respalda el modelo energético "aditivo”, y que esas personas tienen menos probabilidades de pasar largos periodos de inactividad.

La investigación confirmó que los beneficios del movimiento persisten incluso cuando el cuerpo deja de moverse, y en definitiva que ser más activo realmente impulsa el gasto energético total y contribuye a tener una vida más saludable.

En el trabajo participaron los españoles Guillermo Zorrilla, investigador en el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos (norte), y la profesora de la Universidad Europea de Madrid, Olalla Prado, quien investiga sobre la evolución del metabolismo energético humano.

Guillermo Zorrilla explicó a EFE que compararon además poblaciones de varios lugares del mundo donde los niveles de actividad física son muy elevados con otras de países occidentales más sedentarios, y explicó que cuando el ejercicio físico es mayor y aumenta el gasto energético se activan unos "mecanismos compensatorios" que evitan que se superen unos límites que pudieran afectar a funciones vitales del organismo.

Sería como si las personas que más ejercicio o actividad física realizan tuvieran un mayor "presupuesto energético", resumió el investigador.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Sheinbaum ante Trump, la ultraderecha y la crisis en Morena

"Los llamados constantes a la unidad en Morena devienen entonces un código de silencio que prioriza la...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

De qué hablamos, cuando hablamos del Nobel de la Paz

"La esencia, entonces, del Premio Nobel de la Paz es un premio de raigambre liberal. Se impone...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

+ Sección

Galileo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Estación del tren en Querétaro
2

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Poza Rica, Veracruz, se recupera de las inundaciones registradas a inicios de octubre de 2025.
3

El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

4

Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
5

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
6

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
7

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
8

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
9

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

Una balacera ocurrida en Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx, dejó un saldo de tres personas muertas y una comerciante herida, confirmó la SSC.
10

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

VIDEO ¬ Se incendia el restaurante La Soldadera en CdMx; no hay reporte de lesionados
11

VIDEO ¬ Se incendia el restaurante La Soldadera en CdMx; no hay reporte de lesionados

La FGE de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé sustraída el día de ayer del Hospital Materno Infantil.
12

La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

La Fiscalía del Edomex informó que implementó la "Operación Caudal" para combatir el huachicol de agua; autoridades aseguraron decenas de pozos y pipas.
13

El Edomex ejecuta "Operación Caudal" contra huachicol de agua; aseguran pozos y pipas

14

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

15

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Poza Rica, Veracruz, se recupera de las inundaciones registradas a inicios de octubre de 2025.
1

El agua arrastraba gente, animales. Luego vieron cadáveres ¬ El luto humano. Parte 1

Una balacera ocurrida en Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx, dejó un saldo de tres personas muertas y una comerciante herida, confirmó la SSC.
2

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

La Fiscalía del Edomex informó que implementó la "Operación Caudal" para combatir el huachicol de agua; autoridades aseguraron decenas de pozos y pipas.
3

El Edomex ejecuta "Operación Caudal" contra huachicol de agua; aseguran pozos y pipas

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
4

La SRE revela que 10 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en Gobierno de Trump

5

#PuntosyComas ¬ Alcalde de Piedras Negras, el mejor calificado; en Izcalli, el peor

6

ADELANTO ¬ “En esta lucha no cabe la arrogancia”, escribe Sheinbaum en su nuevo libro

La FGE de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé sustraída el día de ayer del Hospital Materno Infantil.
7

La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia fueron galardonados este viernes con el Premio Princesa de Asturias 2025.
8

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias por su carrera fotográfica

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
9

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

10

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido en el Edomex
11

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido; lo buscan en EU por narcotráfico

12

Donovan "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; va por procedimiento abreviado