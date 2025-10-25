Lando Norris de McLaren se lleva la pole y saldrá primero en el Gran Premio México

A falta de solo cinco carreras para que termine la temporada, Lando Norris buscará su primer triunfo en México para superar a su compañero de equipo, Oscar Piastri en el campeonato de pilotos. Una victoria este domingo, lo acercaría a conseguir su anhelado primer título mundial.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El británico Lando Norris de McLaren se llevó la sesión clasificatoria del Gran Premio de México 2025 y arrancará desde la posición de privilegio de la parrilla este domingo.
Norris, quien se ha mostrado como un piloto constante durante el fin de semana le arrebató la pole position a Charles Leclerc de Ferrari, quien había dominado la prueba. En su última vuelta, el piloto de McLaren detuvo el cronómetro en un tiempo de 1:16.899 y buscará ganar su primer carrera en México.
En tanto, Charles Leclerc fue desplazado a la segunda posición al terminar con con un registro de 1:17.024. Por su parte, Lewis Hamilton, también de Ferrari, completó el podio y saldrá tercero el día mañana al lograr un tiempo de 1:15.938.
LANDO NORRIS IS ON POLE IN MEXICO! 👏🥇
What. A. Mighty. Lap! 🤯#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/7SgrKe9lr6
— Formula 1 (@F1) October 25, 2025
En tanto, el australiano Oscar Piastri de McLaren, actual líder del campeonato de pilotos, terminó en la octava posición. Por su parte, Max Vestappen de Red Bull, quien se mantiene en la pelea por el título, terminó en el quinto lugar.
En el primer corte, Franco Colapinto, Lance Stroll, Pierre Gasly, Alex Albon y Gabriel Bortoleto quedaron eliminados.
Para el segundo corte quedaron fuera Liam Lawson, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda.
Max Verstappen buscará conquistar su sexto Gran Premio de México este domingo, pero a diferencia de años anteriores tendrá que sostener una dura batalla con los grandes favoritos, los McLaren y los Ferrari.