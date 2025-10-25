Lando Norris y McLaren se llevan la tercera práctica del Gran Premio de México

Norris, quien llega a México, en el segundo lugar de la clasificación del campeonato de pilotos, obtuvo su mejor resultado en las prácticas hasta el momento y se mantiene firme en la lucha por el título.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El británico Lando Norris de McLaren se llevó la tercera sesión de prácticas del Gran Premio de México al finalizar con un tiempo de 1:16.633. Lewis Hamilton, de Ferrari terminó en la segunda posición con un registro de 1:16.978, mientras que el tercer lugar fue para el australiano Oscar Piastri quien detuvo el cronómetro en 1:17.145.

Norris, quien llega a México, en el segundo lugar de la clasificación del campeonato de pilotos, obtuvo su mejor resultado en las prácticas hasta el momento y manda un mensaje firme a Piastri, su compañero de equipo y quien lidera la clasificación y a Max Verstappen de Red Bull, quien se encuentra tercero.

A diferencia de otros años en donde un piloto o una escudería dominaba todas las sesiones de práctica, en esta ocasión los resultados han sido variados. Charles Leclerc dominó la primera, mientras que Max Verstappen se llevó la segunda. Ahora, los actuales campeones de constructores se llevaron la P3.

Lando Norris tops the timesheets in final practice! 👏💨 Lewis Hamilton and George Russell secure P2 and P3 in a closely-fought session 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/WvfuvfaKJC — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Una vez concluidas las sesiones de prácticas, lo que sigue es la ronda de clasificación que establecerá el orden los pilotos en la parrilla este domingo. La prueba comenzará en punto de las 15:00 horas.

En el segundo día de actividades del Gran Premio de México, miles del fanáticos del deporte automotor llegaron desde temprana hora al Autódromo Hermanos Rodríguez. De acuerdo con el comité organizador, 101 mil 327 personas acudieron al espectáculo de la Fórmula 1 este viernes.