Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Alfonso López Dávila

24/10/2025 - 2:40 pm

Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México,

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

El GP de México se correrá otros 3 años en la capital del país; negocian más fechas

Cadillac presenta a "Checo" Pérez y Valtteri Bottas como su pareja de pilotos para F1

Este 2025 la máxima fiesta del automovilismo cumple 10 años de su regreso a México. Será la primera edición del Gran Premio de México que no contará con la presencia Sergio "Checo" Pérez tras su salida de Red Bull. En tanto, Patricio O'Ward, participará en la primera práctica con McLaren.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México, la vigésima carrera de la temporada la cual se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El monegasco terminó en la primera posición con un tiempo de 1:18.380, seguido del italiano Kimi Antonelli de Mercedes con 1:18.487. El tercer lugar fue para el alemán Nico Hülkenberg de Sauber con 1:18.760.

El australiano Oscar Piastri de McLaren, quien encabeza el campeonato de pilotos de Fórmula 1 terminó esta primera sesión de práctica en la cuarta posición. En tanto, el mexicano Patricio O'Ward quien participó en la prueba con los actuales campeones de constructores a bordo del auto de Lando Norris, terminó en el lugar 13.

La disputa por el campeonato de pilotos de la F1 llega mas encendida que nunca a México. El Max Verstappen de Red Bull, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri buscan el mismo objetivo: el Campeonato Mundial de Pilotos de Formula 1, que sigue en disputa a falta de tan solo cinco carreras.

McLaren ya ha asegurado su segundo título consecutivo del Campeonato Mundial de Constructores, y parecía
solo cuestión de tiempo para que el de Pilotos llegara también. Pero las reglas de McLaren, que permiten que sus pilotos compitan libremente, han colocado a la escudería bajo una presión creciente.

La victoria en Austin significa que el Red Bull de Verstappen ha ganado tres de las últimas cuatro carreras; ha reducido la distancia con el líder del campeonato, Piastri, a 40 puntos, y ahora solo lo separan 26 puntos de Norris.

Los choques entre los dos pilotos de McLaren en Singapur y nuevamente en la carrera Sprint de Texas han elevado las tensiones, y Verstappen ahora tiene una posibilidad real de conquistar su quinto título consecutivo del Campeonato Mundial de Pilotos, mientras los hombres de McLaren miran nerviosos por ambos hombros.

Pese a que es el primer día de actividades del Gran Premio de México, miles de aficionados del deporte motor arribaron desde las primeras horas de este viernes para disfrutar del espectáculo de la Fórmula 1.

La segunda sesión de prácticas se realizará este día en punto de las 16:00 de la tarde.

Alfonso López Dávila

Alfonso López Dávila

Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
1

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Estación del tren en Querétaro
2

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

3

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
4

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
5

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
6

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
7

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
8

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
9

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

Trump promete acciones militares en tierra.
10

"México está gobernado por cárteles y tenemos que defendernos", insiste Donald Trump

Clausuran fiesta clandestina.
11

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

13

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
14

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer cómo el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera pedía dinero a organismos internacionales diciendo que era para apoyar al Sistema.
15

ENTREVISTA ¬ Presidenta del Sistema Anticorrupción denuncia corrupción en el Sistema

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum presenta su libro.
1

Diario de una transición histórica, el libro de la Presidenta, sale a la venta

Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México,
2

Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica
3

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
4

Opacidad, ineficiencia y corrupción marcaron el Fonden durante décadas: Buenrostro

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
5

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

El Pentágono ordenó la mañana de este viernes el envío del portaaviones Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra de EU para combatir el narcotráfico en AL.
6

Trump envía el mayor portaaviones de EU al Caribe para "combatir al narcotráfico"

Devastadoras lluvias suman 80 muertos en el país; se han entregado 342 mil despensas.
7

Lluvias suman ya 80 muertos en México; 92 mil 024 viviendas han sido censadas

Carney anuncia que se acercará a Asia tras fin de negociaciones con Trump.
8

"No podemos controlar la política de EU", dice Carney. Canadá pone los ojos en Asia

9

Philips siguió vendiendo ventiladores defectuosos, aún sin tener permisos: Buenrostro

Clausuran fiesta clandestina.
10

Autoridades desalojan a 500 personas de fiesta clandestina en CdMx; hay 3 detenidos

Fin de semana
11

Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

12

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024