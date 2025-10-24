Leclerc domina primera práctica del GP de México; Pato O'Ward termina en el lugar 13

Este 2025 la máxima fiesta del automovilismo cumple 10 años de su regreso a México. Será la primera edición del Gran Premio de México que no contará con la presencia Sergio "Checo" Pérez tras su salida de Red Bull. En tanto, Patricio O'Ward, participará en la primera práctica con McLaren.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Charles Leclerc, de la escudería Ferrari fue el piloto más rápido en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México, la vigésima carrera de la temporada la cual se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El monegasco terminó en la primera posición con un tiempo de 1:18.380, seguido del italiano Kimi Antonelli de Mercedes con 1:18.487. El tercer lugar fue para el alemán Nico Hülkenberg de Sauber con 1:18.760.

El australiano Oscar Piastri de McLaren, quien encabeza el campeonato de pilotos de Fórmula 1 terminó esta primera sesión de práctica en la cuarta posición. En tanto, el mexicano Patricio O'Ward quien participó en la prueba con los actuales campeones de constructores a bordo del auto de Lando Norris, terminó en el lugar 13.

Charles Leclerc is fastest in FP1 👏 Here's our top-three from first practice in Mexico 🇲🇽⤵️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MPgEL6e1FW — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

La disputa por el campeonato de pilotos de la F1 llega mas encendida que nunca a México. El Max Verstappen de Red Bull, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri buscan el mismo objetivo: el Campeonato Mundial de Pilotos de Formula 1, que sigue en disputa a falta de tan solo cinco carreras.

McLaren ya ha asegurado su segundo título consecutivo del Campeonato Mundial de Constructores, y parecía

solo cuestión de tiempo para que el de Pilotos llegara también. Pero las reglas de McLaren, que permiten que sus pilotos compitan libremente, han colocado a la escudería bajo una presión creciente.

La victoria en Austin significa que el Red Bull de Verstappen ha ganado tres de las últimas cuatro carreras; ha reducido la distancia con el líder del campeonato, Piastri, a 40 puntos, y ahora solo lo separan 26 puntos de Norris.

Los choques entre los dos pilotos de McLaren en Singapur y nuevamente en la carrera Sprint de Texas han elevado las tensiones, y Verstappen ahora tiene una posibilidad real de conquistar su quinto título consecutivo del Campeonato Mundial de Pilotos, mientras los hombres de McLaren miran nerviosos por ambos hombros.

Pese a que es el primer día de actividades del Gran Premio de México, miles de aficionados del deporte motor arribaron desde las primeras horas de este viernes para disfrutar del espectáculo de la Fórmula 1.

La segunda sesión de prácticas se realizará este día en punto de las 16:00 de la tarde.