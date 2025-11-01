#PuntosyComas ¬ El Tribunal Electoral tendrá por primera vez un presidente electo

Pedro Mellado Rodríguez

31/10/2025 - 8:38 pm

Jueces celebran fallo del TEPJF

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Magistrada Otálora dejará el TEPJF: no extenderá su periodo; pleno quedará incompleto

#PuntosyComas ¬ Sólo mujeres presidirán las salas regionales del Tribunal Electoral

Claudia Valle y Gilberto Bátiz ocuparán, por fin, vacantes del Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entra este 1 de noviembre de 2025 en una etapa inédita: por primera vez, su presidencia surge del voto ciudadano. El Magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, electo en las urnas con más de 4.7 millones de sufragios, asumirá la conducción del órgano encargado de arbitrar las elecciones federales, en cumplimiento de la reforma judicial de 2024, que transformó la forma de elegir a las y los integrantes de la Sala Superior.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Este sábado primero de noviembre del 2025 será un día histórico para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues por primera ocasión en su historia asumirá la presidencia de ese organo colegiado un Magistrado electo por voto popular directo y secreto, el Magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, quien releva en el cargo a la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Estará en la presidencia del Tribunal dos años, luego de haber resultado electo con 4 millones 751 mil 253 votos en la contienda de junio del 2025, en la que superó a otra Magistrada que ya también forma parte de la Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho.

El domingo 15 de septiembre del 2024 se promulgó, al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto en materia de reforma del Poder Judicial de la Federación que entró en vigor al día siguiente, lunes 16 de septiembre del 2024. En el Artículo 99 constitucional se establece: “La Sala Superior se integrará por siete magistradas y magistrados electorales. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.

Mientras que en el Artículo Cuarto transitorio del referido decreto se señala: “Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto”.

Los cinco magistrados que estaban en funciones el día de los comicios son Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

Con respecto a los nuevos magistrados el mismo artículo Cuarto Transitorio precisa: “Las magistraturas electorales de la Sala Superior que no hayan sido designadas por el Senado de la República a la entrada en vigor del presente Decreto se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025. El periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2033; mientras que el periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del año 2027 durará seis años, por lo que vencerá el año 2033”.

LOS DOS ELECTOS

Los dos nuevos magistrados electos en junio del 2025 llegaron a la boleta con el respaldo del Poder Ejecutivo depositado en Claudia Sheinbaum. Claudia Valle Aguilasocho era presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Habría que recordar que el jueves 18 de julio del 2024 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrada entonces solo por cinco magistrados, determinó llamar a la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho para participar de manera temporal en el proceso de calificación y validez de la elección presidencial, para integrar el quórum mínimo de seis magistrados que establece la Ley.

En tanto que Gilberto de Guzmán Batiz García, es actualmente Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. De 2009 a 2011 fue director de Relaciones Nacionales y Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El llegó a la boleta postulado por el Poder Ejecutivo de la Federación.

El reciente lunes 20 de octubre del 2025 la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis notificó al Senado que se apega al nombramiento que le fue otorgado por nueve años, en el 2016 y que concluye hoy viernes 31 de octubre del 2025. El resto de sus compañeros, excepto los electos en el 2025, terminarán su periodo en el 2027.

monica-soto-tepjf-reforma-poder-judicial-2
Mónica Aralí Soto, Magistrada presidenta del TEPJF, y los magistrados: Reyes Rodríguez Mondragón; Felipe Alfredo Fuentes; Janine M. Otálora, y Felipe de la Mata, durante la sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevada a cabo en la sede del instituto. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

LA VIEJA HISTORIA

De cuates y cuotas fue la fórmula que se impuso el martes 18 de octubre del 2016, cuando el PRI, el PAN y el PRD acordaron, en el Senado de la República, quienes serían los siete nuevos magistrados electorales, designados el jueves 20 de octubre del 2016 durante una sesión ordinaria. De acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política, citadas por el periódico Reforma, las tres bancadas determinaron que, de las siete posiciones del Tribunal Electoral federal, tres serían definidas por el PRI, dos por el PAN, una por el PRD y una más por acuerdo de todas las fuerzas políticas.

La prioridad para el PRI fue la designación de Felipe Fuentes Barrera; para el PAN, la carta jugada en la negociación fue Reyes Rodríguez Mondragón y el PRD colocó sobre la mesa a Indalfer Infante González. Según senadores consultados por el periódico Reforma, estos tres candidatos podrían ocupar el cargo 9 años, para concluir su periodo en 2025 y, por lo tanto, podrían calificar las contiendas presidenciales de 2018 y 2024.

Del resto de los candidatos, dos estarían hasta 2022 y dos más hasta 2019. José Luis Vargas Valdez tenía el apoyo del PRI; Mónica Aralí Soto Fragoso llegó con el apoyo del coordinador de los senadores priistas Emilio Gamboa; Felipe de la Maza Pizaña fue impulsado por el PAN; y Janine Madeline Otálora Malassis fue respaldada por PAN y PRD.

El jueves 27 de octubre del 2016 el Congreso aprobó reformas al dictamen de los nombramientos de los siete magistrados electos el jueves 20 de octubre del 2016, para ampliarles sus periodos de gestión: con las modificaciones aprobadas, los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles, electos originalmente por el Senado para estar hasta el 2019, durarían en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrados electos para permanecer hasta 2022, durarían en sus tareas hasta el 31 de octubre de 2024. En tanto que Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassís, ejercerán su encargo en los términos de la elección realizada por el Senado el 20 de octubre del 2016, es decir, hasta el 31 de octubre de 2025.

Escándalos

Los dos presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que antecedieron a Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón, terminaron sus gestiones en medio de escándalos. Vargas Valdez fue destituido en agosto del 2021 y Rodríguez Mondragón renunció en diciembre del 2023.

Del total, cinco magistrados votaron por destituir a José Luis Vargas como titular del TEPJF. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Por mayoría de votos de sus compañeros magistrados de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdez fue destituído de la presidencia de este órgano en agosto de 2021 en medio de señalamientos de corrupción. Exfuncionario en el Gobierno de Felipe Calderón, ligado al priismo en la administración de Enrique Peña Nieto y con ciertos guiños hacia Morena, Vargas Valdez fue un personaje que buscó cercanía con el poder en turno. La Unidad de Inteligencia Financiera, entonces al mando de Santiago Nieto, denunció a Vargas Valdez en 2020, justo cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, por enriquecimiento ilícito superior a 36 millones de pesos. La Fiscalía General de la República lo exoneró. (SinEmbargo, 31 de octubre del 2023).

En septiembre de 2021, el periodista Álvaro Delgado publicó en SinEmbargo que Reyes Mondragón era señalado por presuntamente exigir “moches” a empleados que contrató. Un expediente integrado con información documental y testimonial por la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Electoral, al que SinEmbargo tuvo acceso, mostraba que Rodríguez Mondragón habría incurrido en faltas administrativas graves.

Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020, el Magistrado electoral impulsó ascensos de personal dentro de su ponencia y de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del TEPJF para “agotar” los recursos del presupuesto y a cambio les exigía un “moche”.

Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró de nueva cuenta que no va a renunciar a su cargo en la Sala Superior.
Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón llegó al tribunal electoral respaldado por el panista Roberto Gil Zuarth, quien fue Senador de la República y secretario particular de Felipe Calderón cuando este ocupaba la Presidencia de la República. Gil Zuarth impulsó la carrera de Rodríguez Mondragón desde que ambos estudiaron Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el exfuncionario panista tiene, precisamente, un despacho de abogados.

Hasta antes de la reforma judicial de septiembre del 2024, que obliga a la elección de magistrados electorales por voto popular directo y secreto, los magistrados electorales eran designados con los votos de las dos terceras partes de los miembros presente en el Senado de la República, de ternas que eran propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los magistrados electorales solo pueden ser destituidos mediante el procedimiento de Juicio Político y con la intervención de las cámaras de diputados y senadores. Además, pueden ser inhabilitados para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
1

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
2

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
3

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
4

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
5

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
6

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
7

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
8

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
9

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

Reunión carney Xi Jinping
10

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
11

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en Navolato, Sinaloa; hay 13 detenidos

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
12

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

Étienne von Bertrab, docente en University College London
13

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

Masacre río
14

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Socios de Adán Augusto
15

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jueces celebran fallo del TEPJF
1

#PuntosyComas ¬ El Tribunal Electoral tendrá por primera vez un presidente electo

EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
2

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
3

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

4

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
5

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
6

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
7

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

La Presidenta Sheinbaum aseguró que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, tras el rescate de 28 menores de Chiapas en el mar.
8

Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
9

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
10

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en Navolato, Sinaloa; hay 13 detenidos

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
11

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se ha “deschilanguizado”, dijo su directora, Marilina Barona, en entrevista con “Café y Noticias”.
12

La FILIJ se ha “deschilanguizado”; llegará a diversas sedes del país: Marilina Barona