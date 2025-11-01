PuntosyComas ¬ El Tribunal Electoral tendrá por primera vez un presidente electo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entra este 1 de noviembre de 2025 en una etapa inédita: por primera vez, su presidencia surge del voto ciudadano. El Magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, electo en las urnas con más de 4.7 millones de sufragios, asumirá la conducción del órgano encargado de arbitrar las elecciones federales, en cumplimiento de la reforma judicial de 2024, que transformó la forma de elegir a las y los integrantes de la Sala Superior.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Este sábado primero de noviembre del 2025 será un día histórico para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues por primera ocasión en su historia asumirá la presidencia de ese organo colegiado un Magistrado electo por voto popular directo y secreto, el Magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, quien releva en el cargo a la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Estará en la presidencia del Tribunal dos años, luego de haber resultado electo con 4 millones 751 mil 253 votos en la contienda de junio del 2025, en la que superó a otra Magistrada que ya también forma parte de la Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho.

El domingo 15 de septiembre del 2024 se promulgó, al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto en materia de reforma del Poder Judicial de la Federación que entró en vigor al día siguiente, lunes 16 de septiembre del 2024. En el Artículo 99 constitucional se establece: “La Sala Superior se integrará por siete magistradas y magistrados electorales. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.

Mientras que en el Artículo Cuarto transitorio del referido decreto se señala: “Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto”.

Los cinco magistrados que estaban en funciones el día de los comicios son Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

Con respecto a los nuevos magistrados el mismo artículo Cuarto Transitorio precisa: “Las magistraturas electorales de la Sala Superior que no hayan sido designadas por el Senado de la República a la entrada en vigor del presente Decreto se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025. El periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2033; mientras que el periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del año 2027 durará seis años, por lo que vencerá el año 2033”.

LOS DOS ELECTOS

Los dos nuevos magistrados electos en junio del 2025 llegaron a la boleta con el respaldo del Poder Ejecutivo depositado en Claudia Sheinbaum. Claudia Valle Aguilasocho era presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Habría que recordar que el jueves 18 de julio del 2024 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrada entonces solo por cinco magistrados, determinó llamar a la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho para participar de manera temporal en el proceso de calificación y validez de la elección presidencial, para integrar el quórum mínimo de seis magistrados que establece la Ley.

En tanto que Gilberto de Guzmán Batiz García, es actualmente Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. De 2009 a 2011 fue director de Relaciones Nacionales y Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El llegó a la boleta postulado por el Poder Ejecutivo de la Federación.

El reciente lunes 20 de octubre del 2025 la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis notificó al Senado que se apega al nombramiento que le fue otorgado por nueve años, en el 2016 y que concluye hoy viernes 31 de octubre del 2025. El resto de sus compañeros, excepto los electos en el 2025, terminarán su periodo en el 2027.

LA VIEJA HISTORIA

De cuates y cuotas fue la fórmula que se impuso el martes 18 de octubre del 2016, cuando el PRI, el PAN y el PRD acordaron, en el Senado de la República, quienes serían los siete nuevos magistrados electorales, designados el jueves 20 de octubre del 2016 durante una sesión ordinaria. De acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política, citadas por el periódico Reforma, las tres bancadas determinaron que, de las siete posiciones del Tribunal Electoral federal, tres serían definidas por el PRI, dos por el PAN, una por el PRD y una más por acuerdo de todas las fuerzas políticas.

La prioridad para el PRI fue la designación de Felipe Fuentes Barrera; para el PAN, la carta jugada en la negociación fue Reyes Rodríguez Mondragón y el PRD colocó sobre la mesa a Indalfer Infante González. Según senadores consultados por el periódico Reforma, estos tres candidatos podrían ocupar el cargo 9 años, para concluir su periodo en 2025 y, por lo tanto, podrían calificar las contiendas presidenciales de 2018 y 2024.

Del resto de los candidatos, dos estarían hasta 2022 y dos más hasta 2019. José Luis Vargas Valdez tenía el apoyo del PRI; Mónica Aralí Soto Fragoso llegó con el apoyo del coordinador de los senadores priistas Emilio Gamboa; Felipe de la Maza Pizaña fue impulsado por el PAN; y Janine Madeline Otálora Malassis fue respaldada por PAN y PRD.

El jueves 27 de octubre del 2016 el Congreso aprobó reformas al dictamen de los nombramientos de los siete magistrados electos el jueves 20 de octubre del 2016, para ampliarles sus periodos de gestión: con las modificaciones aprobadas, los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles, electos originalmente por el Senado para estar hasta el 2019, durarían en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrados electos para permanecer hasta 2022, durarían en sus tareas hasta el 31 de octubre de 2024. En tanto que Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassís, ejercerán su encargo en los términos de la elección realizada por el Senado el 20 de octubre del 2016, es decir, hasta el 31 de octubre de 2025.

Escándalos

Los dos presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que antecedieron a Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez y Reyes Rodríguez Mondragón, terminaron sus gestiones en medio de escándalos. Vargas Valdez fue destituido en agosto del 2021 y Rodríguez Mondragón renunció en diciembre del 2023.

Por mayoría de votos de sus compañeros magistrados de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdez fue destituído de la presidencia de este órgano en agosto de 2021 en medio de señalamientos de corrupción. Exfuncionario en el Gobierno de Felipe Calderón, ligado al priismo en la administración de Enrique Peña Nieto y con ciertos guiños hacia Morena, Vargas Valdez fue un personaje que buscó cercanía con el poder en turno. La Unidad de Inteligencia Financiera, entonces al mando de Santiago Nieto, denunció a Vargas Valdez en 2020, justo cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, por enriquecimiento ilícito superior a 36 millones de pesos. La Fiscalía General de la República lo exoneró. (SinEmbargo, 31 de octubre del 2023).

En septiembre de 2021, el periodista Álvaro Delgado publicó en SinEmbargo que Reyes Mondragón era señalado por presuntamente exigir “moches” a empleados que contrató. Un expediente integrado con información documental y testimonial por la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Electoral, al que SinEmbargo tuvo acceso, mostraba que Rodríguez Mondragón habría incurrido en faltas administrativas graves.

Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020, el Magistrado electoral impulsó ascensos de personal dentro de su ponencia y de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del TEPJF para “agotar” los recursos del presupuesto y a cambio les exigía un “moche”.

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón llegó al tribunal electoral respaldado por el panista Roberto Gil Zuarth, quien fue Senador de la República y secretario particular de Felipe Calderón cuando este ocupaba la Presidencia de la República. Gil Zuarth impulsó la carrera de Rodríguez Mondragón desde que ambos estudiaron Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el exfuncionario panista tiene, precisamente, un despacho de abogados.

Hasta antes de la reforma judicial de septiembre del 2024, que obliga a la elección de magistrados electorales por voto popular directo y secreto, los magistrados electorales eran designados con los votos de las dos terceras partes de los miembros presente en el Senado de la República, de ternas que eran propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los magistrados electorales solo pueden ser destituidos mediante el procedimiento de Juicio Político y con la intervención de las cámaras de diputados y senadores. Además, pueden ser inhabilitados para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.