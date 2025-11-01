VIDEO ¬ Estudiantes de secundaria pelean en Colima; uno convulsiona y va al hospital

La Secretaría de Educación de Colima informó que el menor se mantiene hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Dos estudiantes de la Secundaria Mario José Molina, en Manzanillo, Colima, se enfrascaron en una riña, a la vista de sus compañeros y algunos profesores que no hicieron nada por detener la pelea, lo que termino con uno de los alumnos inconsciente en el suelo y convulsionándose. El video del momento en el que lo menores de edad se comienzan a agredir se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se puede observar a dos jóvenes, vestidos con su uniforme y en el patio de la institución educativa, que comienzan a jalonarse y a empujarse por un conflicto que hasta el momento es desconocido.

Los estudiantes se jalonean mientras alrededor se congregan sus compañeros, que al ver la pelea, gritan para alentar a ambos a golpearse. Segundos después de que comienzan a intercambiar golpes, uno de ellos cae al piso y se golpea en la cabeza.

😡😠 "‼️YA SUÉLTALE UNO‼️", ALUMNO DE SECUNDARIA QUEDA INCONSCIENTE TRAS PELEA 🥊😡🏫 👉 En la secundaria Mario José Molina, en #Manzanillo, #Colima, dos alumnos se agarraron a golpes frente a maestros y compañeros que los alentaban. Uno de los jóvenes quedó inconsciente y fue… pic.twitter.com/XZSBpafZXo — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 1, 2025

De inmediato, una estudiante aparta al agresor del joven malherido, quien comienza a convulsionar debido al impacto que sufrió en la cabeza, desatando el pánico en el grupo.

Los demás alumnos, asustados, intentaron brindarle ayuda sin éxito. Las imágenes causaron indignación en redes sociales, donde internautas cuestionaron la falta de supervisión de los jóvenes por parte del personal docente.

La Secretaría de Educación y Cultura de Colima informó que la riña ocurrió el pasado miércoles 29 de octubre en la escuela ubicada en la colonia Terraplena en Manzanillo, a las 08:40 horas, en el cambio de docentes entre clase y clase.

En el lugar, el joven fue atendido de manera inmediata conforme a los protocolos del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar y se solicitó la intervención de los servicios de emergencia, quienes con la presencia de la madre de familia, se decidió su traslado a la Clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este municipio manzanillense, para recibir atención especializada.

"El menor afectado sigue hospitalizado en espera de que disminuya la inflamación ocasionada por una contusión en la cabeza, a fin de mantenerlo bajo observación y para realizarle los estudios que permitan descartar cualquier riesgo o complicación", señaló la Secretaría en un comunicado.

La dependencia estatal seguró que le dio acompañamiento institucional y jurídico a las familias para que informaran a las autoridades ministeriales sobre los hechos ocurridos y procedan conforme a Derecho, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de los menores y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades que corresponda.