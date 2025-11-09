Cambiar nuestra alimentación para prevenir el caos climático

A medida que se acelera la crisis climática, la forma en que producimos y consumimos alimentos se está convirtiendo en uno de los principales factores que alteran el balance ambiental, y también en una de las herramientas más poderosas para el cambio. Por eso hoy más que nunca es importante informarnos y darle más peso a la manera en la que nos alimentamos y las industrias a las que apoyamos.

Según una investigación de la Oxford Martin School, el cambio climático ya está provocando un aumento de los precios de los alimentos y poniendo a prueba los sistemas alimentarios alrededor del mundo.

Las sequías, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos amenazan las cosechas y los daños en la infraestructura dificultan garantizar un suministro de alimentos que pueda mantenerse estable y accesible. Ni siquiera los países con mayores recursos se salvan del aumento de precios y la escasez, que poco a poco se están convirtiendo en una nueva normalidad.

Al adoptar dietas ricas en vegetales o incluso añadir más platillos basados en plantas a nuestra dieta, podemos reducir las emisiones y nuestro impacto negativo en el planeta.

Sabemos que mucho del cambio tiene que ser estructural y venir de las esferas más altas, de las grandes empresas, quienes son las principales contaminantes y quienes realmente arrasan con los ecosistemas y los recursos, pero la responsabilidad también es de todas y todos y lo que hacemos de manera individual, suma en lo colectivo. Nuestro dinero también es una forma de voto.

La investigación a la cual hago referencia muestra un ejemplo en el que si la población del Reino Unido adoptara una dieta basada principalmente en alimentos vegetales, con un consumo ocasional de carnes, la superficie terrestre que se ahorraría sería aproximadamente del tamaño de Escocia. Ese espacio podría utilizarse para restaurar la biodiversidad, cultivar una mayor variedad de productos y fortalecer la seguridad alimentaria local.

La cantidad de alimentos como la soya, el trigo y las leguminosas serían mejor aprovechadas si fueran directamente consumidas por nosotras y nosotros, y no siendo bioacumuladas a través de alimentarnos de otros seres cuya dieta se basa en estos productos. Imagina qué pasaría si más personas eligieran una alimentación más basada en plantas.