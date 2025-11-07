Elon Musk se enfila para ser el primer billonario del mundo tras el aumento de Tesla

Si Musk cumple con todos los objetivos dentro del plazo fijado, podría obtener hasta el 12 por ciento del capital social actual y llegar a controlar entre el 25 y el 29 por ciento de la compañía.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Los accionistas de Tesla aprobaron el paquete salarial para el director ejecutivo Elon Musk --valorado en hasta un billón de dólares durante la próxima década--, tras la votación celebrada en la junta general accionistas del fabricante norteamericano celebrada este jueves.

En la asamblea general, más del 75 por ciento de las acciones de Tesla votaron a favor del histórico paquete salarial, pese a que en las horas previas esta medida fue bastante cuestionada por algunos de sus grandes grupos inversores, como el fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management.

El magnate sudafricano ya es el principal accionista de Tesla, con una participación del 15.32 por ciento, según Bloomberg.

La aprobación constituye un respaldo a la estrategia y visión de su director ejecutivo, Elon Musk, quien busca transformar al fabricante de automóviles eléctricos en un referente mundial en inteligencia artificial y robótica.

En detalle, el paquete está compuesto por 12 metas específicas, cada una asociada a determinados criterios financieros y de rendimiento que, según el cumplimiento de los objetivos, podrían otorgar a Musk un número adicional de acciones del grupo.

Entre dichas metas se incluye que Tesla alcance una capitalización bursátil de 8.5 billones de dólares, frente al billón de dólares aproximado que vale en la actualidad, así como la venta de 20 millones de vehículos, cuando la empresa apenas celebró la producción de su unidad número ocho millones en junio.

Si Musk cumple con todos los objetivos dentro del plazo fijado, podría obtener hasta el 12 por ciento del capital social actual, y llegar a controlar entre el 25 y el 29 por ciento de la compañía.

-Con información de Europa Press.