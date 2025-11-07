Elon Musk se enfila para ser el primer billonario del mundo tras el aumento de Tesla

Redacción/SinEmbargo

07/11/2025 - 2:38 pm

Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de 1 billón de dólares a Musk

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CLOSE UP ¬ El hombre más rico del mundo y brazo derecho de Trump, ¿es supremacista?

Musk hace historia como el primer hombre en lograr un patrimonio neto de 400 mil mdd

Musk juró "amar" a Trump y hasta financió su campaña. No más. Ambos pelean en lodo

Si Musk cumple con todos los objetivos dentro del plazo fijado, podría obtener hasta el 12 por ciento del capital social actual y llegar a controlar entre el 25 y el 29 por ciento de la compañía. 

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Los accionistas de Tesla aprobaron el paquete salarial para el director ejecutivo Elon Musk --valorado en hasta un billón de dólares durante la próxima década--, tras la votación celebrada en la junta general accionistas del fabricante norteamericano celebrada este jueves.

En la asamblea general, más del 75 por ciento de las acciones de Tesla votaron a favor del histórico paquete salarial, pese a que en las horas previas esta medida fue bastante cuestionada por algunos de sus grandes grupos inversores, como el fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management.

El magnate sudafricano ya es el principal accionista de Tesla, con una participación del 15.32 por ciento, según Bloomberg.

Las ventas globales de autos de Tesla cayeron en el segundo trimestre. Anteriormente se había vinculado la caída de la empresa con el rol de Musk junto a Trump.
Fachada de la sede madrileña de Tesla, a 15 de abril de 2024, en Madrid. Foto: Eduardo Parra, Europa Press

La aprobación constituye un respaldo a la estrategia y visión de su director ejecutivo, Elon Musk, quien busca transformar al fabricante de automóviles eléctricos en un referente mundial en inteligencia artificial y robótica.

En detalle, el paquete está compuesto por 12 metas específicas, cada una asociada a determinados criterios financieros y de rendimiento que, según el cumplimiento de los objetivos, podrían otorgar a Musk un número adicional de acciones del grupo.

Entre dichas metas se incluye que Tesla alcance una capitalización bursátil de 8.5 billones de dólares, frente al billón de dólares aproximado que vale en la actualidad, así como la venta de 20 millones de vehículos, cuando la empresa apenas celebró la producción de su unidad número ocho millones en junio.

Si Musk cumple con todos los objetivos dentro del plazo fijado, podría obtener hasta el 12 por ciento del capital social actual, y llegar a controlar entre el 25 y el 29 por ciento de la compañía.

-Con información de Europa Press.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

A colgar los tenis

“El resultado de mis observaciones me resultó sorprendente, aunque bastante menos escandaloso que los negocios de don...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Frankenstein, ¿quién es el monstruo?

"Guillermo entendió mucho mejor que otros directores que han filmado Frankenstein que la obra de Mary Shelley...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

Autoridad sin ley, poder sin Estado

"Lo que hay no es una lucha entre el Estado y el crimen, sino una coexistencia ambigua....
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Seguridad

"El episodio manda un terrible mensaje y es que la falla de seguridad es generalizada en el...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubren el mayor monumento ritual de Mesoamérica en Tabasco

La sonda china Tianwen-1 observó con éxito el objeto interestelar Atlas (3I/ATLAS) utilizando su cámara de alta resolución.

FOTO ¬ La sonda china Tianwen-1 capta con éxito el cometa interestelar 3I/ATLAS

En Estados Unidos (EU) se registró el primer embarazo con ayuda de la IA en un caso de infertilidad masculina, según informó la Universidad de Columbia.

Primer embarazo con asistencia de la IA es un éxito en caso de infertilidad masculina

Caminar podría reducir el deterioro cognitivo por alzhéimer hasta siete años: estudio

Copernicus Sentinel-1D alcanzó la órbita a bordo del cohete Ariane 6. Proporcionará visión por radar al programa de observación de la Tierra Copernicus.

El Copernicus Sentinel-1D alcanza la órbita a bordo del cohete Ariane 6. ¿Qué hará?

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
1

Irán quería matar a la Embajadora de Israel en México pero se frenó el complot: EU

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
2

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

3

La cancelación de más de mil vuelos provoca caos en EU: no hay solución a corto plazo

Más allá de Carlos Manzo.
4

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano

Gordon Findlay, director ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó la tarde de este jueves en el despacho oval de la Casa Blanca en rueda de prensa.
5

Trump de cuerpo entero: ejecutivo se desmaya en la Oficina Oval y él ni se inmuta

Roger Waters, músico, compositor y activista de Pink Floyd
6

Roger Waters felicita a Claudia Sheinbaum por brindar asilo político a Betssy Chávez

“El Mencho”, “El Chayo”
7

Los grandes capos michoacanos se malcriaron del otro lado: “El Mencho”, “El Chayo”...

La Fiscalía de Michoacán confirmó que el asesino del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años; dijo que en el homicidio participaron más de dos personas.
8

Michoacán confirma que Víctor Manuel, asesino de Carlos Manzo, tenía apenas 17 años

9

Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos bilaterales

María Corina Machado dio a conocer un "programa masivo de privatización", el cual incluye ofrecer al mercado extranjero los recursos naturales de Venezuela.
10

Corina pone Venezuela en venta: ofrece a capitalistas “todo, no sólo petróleo y gas"

El gobierno de Perú anunció el lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México; hoy el Congreso peruano declaró a Claudia Sheinbaum persona "non grata".
11

Perú declara "non grata" a Sheinbaum; SRE lo rechaza y acusa "planteamientos falsos"

Reforma se disculpó con la Presidenta Sheinbaum, luego de que la mandataria condenara la publicación de las fotos del momento en el que fue víctima de acoso.
12

“Lo nuestro no fue ofenderla, sino defenderla”. Reforma se disculpa con CSP

La Secretaría de Cultura anunció la Feria “Voces Vivas 2025”, que reunirá a comunidades indígenas con música, arte y lenguas originarias.
13

VIDEO ¬ ¡Qué música más linda! Hoy hubo bandas infantiles en “la mañanera”. ¿Por qué?

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
14

Mafias factureras

Uriel "N", acosador de Claudia Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte
15

Uriel "N", el acosador de la Presidenta Sheinbaum, es trasladado al Reclusorio Norte

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de 1 billón de dólares a Musk
1

Elon Musk se enfila para ser el primer billonario del mundo tras el aumento de Tesla

2

La cancelación de más de mil vuelos provoca caos en EU: no hay solución a corto plazo

La Secretaría de Cultura anunció la Feria “Voces Vivas 2025”, que reunirá a comunidades indígenas con música, arte y lenguas originarias.
3

VIDEO ¬ ¡Qué música más linda! Hoy hubo bandas infantiles en “la mañanera”. ¿Por qué?

Funcionario de EU asegura que Irán planeó asesinar a Embajadora de Israel en México
4

Irán quería matar a la Embajadora de Israel en México pero se frenó el complot: EU

Sheinbaum reitera atención a la causas y atención a jóvenes tras asesinato de Carlos Manzo
5

"Tenemos que hacer todo para que ningún joven se acerque a la delincuencia": Claudia

Juez negó petición a Doña Carlota; permanecerá en prisión.
6

Una Jueza niega cambio de medida cautelar a Doña Carlota; permanecerá en prisión

7

Sheinbaum recibe a Macron en Palacio Nacional; buscan fortalecer lazos bilaterales

Agenda de este fin de semana
8

¿Qué hacer? Juan Gabriel, libros y Giselle este fin de semana en la Ciudad de México

Estados Unidos ataca otra lancha en el Mar Caribe
9

Estados Unidos ataca otra lancha en el Mar Caribe y deja tres personas fallecidas

Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato
10

"El Padre Pistolas" amenaza a la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García

Roger Waters, músico, compositor y activista de Pink Floyd
11

Roger Waters felicita a Claudia Sheinbaum por brindar asilo político a Betssy Chávez

Más allá de Carlos Manzo.
12

ENTREVISTA ¬ Carlos Manzo era afín a la izquierda, no a la derecha, dice su hermano