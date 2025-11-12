Caen canadienses con fentanilo suficiente como para matar entera a una ciudad mediana

Aunque las autoridades de Canadá suelen acusar a mexicanos por el tráfico de fentanilo de su país a Estados Unidos, la detención de estos dos canadienses con el cargamento parece indicar otra cosa.

Ottawa/Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– La Policía de Ontario decomisó una cantidad espectacular de fentanilo, la mayor de su historia, en una redada en la provincia de Windsor. A finales de septiembre, informaron, recuperaron 46 kilogramos tras ejecutar órdenes de registro en diferentes domicilios y vehículos en la ciudad fronteriza del suroeste de Ontario.

“El fentanilo incautado era suficiente para aproximadamente 460 mil dosis para la venta en la calle, una cantidad capaz de acabar con la vida de una ciudad de tamaño moderado”, dijo la Policía en un comunicado. Uno de los presuntos narcotraficantes tiene 25 años y es de Windsor. El otro tiene 29 años y es de Vancouver, Columbia Británica.

Las autoridades de Canadá, y en particular Doug Ford, Primer Ministro de Ontario desde el 29 de junio de 2018, suelen acusar a mexicanos por el tráfico de fentanilo de su país a Estados Unidos (EU), algo que nunca han podido demostrar con cifras. Este cargamento parece confirmar su desinformación.

Los dos canadienses detenidos con este cargamento se enfrentan a una larga lista de cargos relacionados con drogas y deberán comparecer de nuevo ante el tribunal el 8 de diciembre en Windsor.

En noviembre pasado, en medio de la crisis política por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles, el Primer Ministro de Ontario consideró un “insulto” que el entonces Presidente electo de Estados Unidos comparara a su país con México. “Es lo más insultante que nunca he escuchado por parte de nuestros amigos (estadounidenses)”. Tenía toda la razón. En realidad, Canadá era entonces y es hoy la capital global del fentanilo, una sustancia que produce, distribuye y consume. The Telegraph, uno de los diarios más antiguos de Inglaterra, reseñó entonces cómo la despenalización convirtió a Vancouver, la principal ciudad de la provincia Columbia Británica, “en la capital mundial del fentanilo”.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló en su informe más reciente cómo en 2022 Canadá registró siete mil 500 muertes por opioides (o 19.6 por cada 100 mil habitantes), casi tres veces más que en 2016, cuando comenzó el seguimiento nacional de dichas muertes. The Economist publicó el pasado 27 de junio cómo en 2012, el fentanilo estuvo implicado en sólo el cinco por ciento de las muertes por sobredosis. En 2023, esa cifra fue del 85 por ciento.

“El recuento anual de cadáveres se ha multiplicado por 10 en el mismo periodo. Un récord de dos mil 511 personas murieron por sobredosis en 2023 en toda la provincia de Columbia Británica, la mayoría de ellas en Vancouver y sus alrededores, su ciudad más grande”, dijo.

“La tasa de sobredosis fatales de Columbia Británica es más del doble de la tasa general de Canadá, y seis veces la cifra en Inglaterra y Gales (aunque sigue siendo inferior a las partes más afectadas de los Estados Unidos). Las sobredosis son ahora la principal causa de muerte de los habitantes de Columbia Británica de 10 a 59 años, y se cobran más vidas al año que los asesinatos, los suicidios, los accidentes y las enfermedades naturales juntos”, refirió la publicación británica.

Columbia Británica se convirtió en la primera provincia de Canadá en despenalizar el uso de drogas duras como parte de sus esfuerzos para abordar una crisis mortal de opioides. No obstante, ante las críticas del programa, en mayo pasado se aprobó la solicitud presentada por el gobierno de la provincia de Columbia Británica para volver a criminalizar el uso de drogas ilícitas en espacios públicos.

Cuando Trump ganó la Presidencia, las autoridades canadienses localizaron laboratorios gigantes de la droga fentanilo, en distintos rumbos del país, sobre todo en zonas rurales. El 31 de octubre de 2024 dieron con “el más grande de la historia” en Columbia Británica. Y luego anunciaron otro igualmente descomunal en Vancouver.

Canadá tiene serios problemas de consumo de fentanilo también, como Estados Unidos. Pero estos hallazgos históricos llegaron cuando Trump amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento si Canadá y México no controlaban los flujos de droga y migrantes hacia Estados Unidos.