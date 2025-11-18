El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba plan de paz para Gaza impulsado por Trump

17/11/2025 - 9:22 pm

El Consejo de Seguridad aprueba el plan de paz de Trump para alto al fuego en Gaza

Con el respaldo de 13 países y las abstenciones de Rusia y China, el Consejo de Seguridad de la ONU avaló el plan de paz de Donald Trump para Gaza.

MADRID, 17 de noviembre (EUROPA PRESS).- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este lunes por 13 votos a favor, dos abstenciones -Rusia y China- y ningún voto en contra una resolución que recoge el plan de paz para Gaza del Presidente estadounidense, Donald Trump, incluido el despliegue de una fuerza internacional de paz.

La "histórica" resolución constituye una guía "audaz y pragmática", destacó el representante de Estados Unidos ante la ONU , Mike Waltz, al defender la iniciativa en la reunión celebrada este lunes en la sede del organismo en Nueva York.

El Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza de 20 puntos de Trump incluye la creación de una Junta de Paz que será Presidida por el propio Trump y que tendrá la última palabra en las cuestiones relativas al Gobierno de la Franja de Gaza.

Además prevé la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización de 20 mil efectivos que permita avanzar hacia las siguientes fases del plan de paz, que el última instancia contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la posible creación de un estado palestino.

Guterres pide "medidas concretas y urgentes" en Gaza

El Secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pirdió este lunes "traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes  sobre el terreno", después de que el Consejo de Seguridad adoptara la resolución impulsada por Estados Unidos sobre el futuro de la Franja de Gaza.

"Ahora es fundamental traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno. Naciones Unidas está comprometida a desempeñar las funciones que le fueron encomendadas en la resolución, ampliando la asistencia humanitaria para atender las necesidades de la población civil en Gaza y apoyando todos los esfuerzos para que las partes avancen hacia la siguiente fase del alto al fuego" señaló en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric.

El representante del organismo multilateral valoró la resolución, que ha contado con el apoyo de trece de los quince miembros del Consejo de Seguridad y dos abtenciones, como "un paso importante en la consolidación del alto el fuego", por lo que ha "animado a todas las partes a respetarlo.

El portugués aprovechó para elogiar los "continuos" esfuerzos diplomáticos emprendidos por los mediadores en el conflicto Egipto, Qatar, Turquía, Estados Unidos, así como de los países regionales, si bien señaló en la "importancia de avanzar" en el plan propuesto por Washington de modo que resulte en un "proceso político para lograr la solución de dos Estados", en línea con resoluciones anteriormente aprobadas por Naciones Unidas.

