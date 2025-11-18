Mamdani confirma posible reunión con Trump previo a asumir la Alcaldía de Nueva York

La Opinión

17/11/2025 - 11:45 pm

Zohran Mamdani

Donald Trump cambió de tono respecto a Mamdani tras señalarlo como “mi pequeño comunista”. “Encontraremos una solución”, dijo ante la posibilidad de una reunión entre ambos.

Los Ángeles, 17 de noviembre (LaOpinión).- El Alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el lunes que su equipo de transición se ha puesto en contacto con el personal del Presidente Donald Trump para concertar una reunión en las próximas semanas.

Esto señala lo que podría ser el primer paso para aliviar las tensiones entre los dos líderes antes de la toma de posesión de Mamdani el 1 de enero.

Mamdani, según The New York Post, aseguró durante un acto en El Bronx que la intención de reunirse con Trump responde a un compromiso adquirido con los votantes.

Subrayó además que está dispuesto a dialogar “con quien sea, siempre que sea por el bien de los ocho millones y medio de personas que llaman hogar a esta ciudad”.

Este acercamiento se produce tras meses de enfrentamientos públicos, sin embargo, una vez pasadas las elecciones, Trump adoptó un tono notablemente más conciliador el domingo por la noche, a pesar de sus amenazas previas de retener fondos federales a la ciudad de Nueva York.

Trump, que durante meses ridiculizó al socialista demócrata llamándolo “mi pequeño comunista” y augurando la “ruina” de Nueva York si resultaba electo, cambió el tono este fin de semana.

“Encontraremos una solución”, dijo  ahora Trump, añadiendo que quería “que todo saliera bien para Nueva York”.

Durante un acto de voluntariado en el banco de alimentos Part of the Solution en el Bronx, Mamdani declaró que cualquier reunión con el Presidente se centraría en la asequibilidad y la inseguridad alimentaria , cuestiones que ha descrito repetidamente como fundamentales para su próxima administración.

“Iré a presentar mi caso ante el Presidente, ante quien sea, francamente”, dijo Mamdani. “Este es el tipo de cosas que debemos cambiar si queremos que a los neoyorquinos y a los estadounidenses les resulte más fácil costear las necesidades básicas del día a día”.

Kathy Hochul celebró el acercamiento

La Gobernadora Kathy Hochul celebró el acercamiento y lo calificó de “algo muy bueno”.

En declaraciones recogidas también por el medio neoyorquino, sostuvo que mantener una vía de comunicación abierta con la Casa Blanca podría resultar beneficioso para la ciudad. “El Presidente, en esencia, es neoyorquino”, comentó Hochul.

Destacó asimismo que ese vínculo ha sido útil en sus propios intercambios con la administración republicana.

Si se concreta, la reunión marcaría el primer contacto directo entre Trump y Mamdani, quien asumirá la Alcaldía de Nueva York el 1 de enero.

