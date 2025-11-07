ENSAYO ¬ Mamdani da un respiro a la izquierda mundial frente al avance de los ultras

El triunfo del socialista Zohran Mamdani en las elecciones para la Alcaldía de Nueva York representa una sorpresa política de alcance global y una fractura histórica en el bipartidismo estadounidense, consideró el analista político Samuel González, al ofrecer un balance del resultado electoral. El siguiente es un ensayo en el que habla sobre cómo que ocurrió en Nueva York es grandioso, porque contraviene la tendencia de ultraderecha que ha venido atormentando al mundo con figuras como Le Pen en Francia o AfD en Alemania.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Feliz o infelizmente, como dicen los portugueses, la política internacional está bastante regida, bastante condicionada, bastante hegemonizada por la política estadounidense. Varias políticas nacionales a nivel global se parecen cada vez más al bipartidismo de Estados Unidos. Y hoy resulta que gana un autoproclamado socialista democrático. Eso es sorprendente, grandioso.

¿En qué sentido es grandioso? Contraviene esa tendencia de ultraderecha que ha venido aconteciendo, que ha venido atormentando al mundo como AfD, alternativa por Alemania, como Le Pen en Francia o como la propia ultraderecha en el Estado español, en Bélgica y en otros países.

Eso es una sorpresa. Nadie le esperaba. Nadie esperaba que un candidato como Zohran Mamdani, con ese perfil que conocemos: hijo de migrantes que provienen de la Indiam que profesa el Islam, pero que además profesa una diversidad cultural y religiosa muy importante —que además sirve para pensar el conflicto en Gaza— ganase con el 50 por ciento.

Ahora, ¿qué es lo que pasa, cuáles son los riesgos, las oportunidades, las contradicciones de haber conquistado un gobierno así? La primera de ellas tiene que ver justamente con el aspecto global y tiene que ver con el aspecto que Gramsci mencionaba en su momento y que tiene que ver con la americanización de la política.

Cada vez más países se parecen más o hacen copia de la política estadounidense. Se convierte más en un espectáculo. Y eso lo logró romper. Ahora bien, el que Mamdani dirija el estado con mayor población de Estados Unidos es enorme. Y es enorme porque esa americanización de la que hablaba Gramsci y que hemos vivido en los últimos años, justamenta arroja la posibilidad de que esa victoria impacte en otros países, en otras capitales, en otras ciudades.

Vivimos un mundo moderno, no creo que posmoderno, eso es otra discusión aparte. Creo que vivimos una modernidad quebrada, pero la fractura es intrínseca porque estamos aconteciendo a la llegada de un Alcalde cuyo origen no solamente es migrante, sino que además es de fe islámica. Y él decía con mucha hermosura, la verdad, con mucho respeto, con mucha honorabilidad que Estados Unidos es un país de inmigrantes y va a ser siempre un país de inmigrantes.

González advirtió, sin embargo, que el nuevo gobierno enfrentará riesgos significativos, entre ellos una fuerte polarización, pues el 40 por ciento del electorado votó por la derecha, una compleja gobernabilidad y la posibilidad de sabotaje político.

“Trump incluso amenazó con reducir los recursos federales si el candidato socialista ganaba. Eso muestra la tensión que existe”, apuntó.

A nivel estructural, añadió, la administración entrante deberá lidiar con el ‘estado profundo’, un aparato burocrático difícil de desmontar, como ocurrió en Grecia con Syriza.

“No se trata sólo de juventud política, sino de enfrentar un sistema de poder enquistado”, dijo.

El triunfo neoyorquino, explicó, puede estimular el crecimiento de la izquierda socialista y anticapitalista a escala mundial, y particularmente dentro de Estados Unidos, con una eventual expansión de la Democratic Socialists of America (DSA), corriente que impulsó a Bernie Sanders y que hoy respalda al nuevo alcalde.

“Es el renacimiento de una izquierda que fue considerada imposible y hoy se demuestra viable”, afirmó González.

El avance, añadió, podría fortalecer la ala izquierda del Partido Demócrata y abrir paso a que otras ciudades sean gobernadas por la DSA. No obstante, subrayó, existe una contradicción interna: si mantener la alianza con los demócratas o construir un movimiento independiente.

“Refugiarse bajo la sombrilla del Partido Demócrata protege, pero también diluye el proyecto. Esa experiencia ya se ha visto en otros países, como Brasil con el PT o México con el PRD”, recordó.

Para Samuel González, el resultado electoral de Nueva York no sólo reconfigura el mapa político estadounidense, sino que abre una grieta en el consenso neoliberal global.

“Un migrante musulmán, socialista y demócrata gobierna Nueva York. Esa sola frase cambia la narrativa del mundo”, concluyó.