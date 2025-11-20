VIDEO ¬ Incendio en la sede de la COP30, en Brasil, obliga a suspender actividades

El incendio se registró en la "Zona Azul", sitio exclusivo reservado a delegaciones oficiales, jefes de Estado, observadores acreditados y prensa; se desconoce si hay personas lesionadas o víctimas mortales.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Un incendio se registró la tarde este jueves en la sede donde se desarrolla la cumbre climática Conferencia de las Partes COP30 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Belém, capital del estado de Pará, Brasil.

El incidente tuvo lugar en el la denominada "Zona Azul", sitio exclusivo reservado a delegaciones oficiales, jefes de Estado, observadores acreditados y prensa. El área afectada está destinada a albergar plenarias, salas de reunión y pabellones nacionales donde se cierran acuerdos y se negocia el texto final de la conferencia.

La conflagración obligó a suspender las actividades que se estaban desarrollando en el lugar. Periodistas, delegados y personal del evento abandonaron el sitio a toda prisa mientras los bomberos controlaron las llamas.

O incêndio na Blue Zone da COP30 foi rapidamente controlado. Graças à pronta atuação das equipes de segurança e dos Bombeiros do Pará, felizmente ninguém se feriu. A situação está sob controle e as causas já estão sendo apuradas. Estou acompanhando tudo de perto. — Celso Sabino (@celsosabinoofc) November 20, 2025

"El incendio en la Zona Azul de la COP30 fue rápidamente controlado. Gracias a la rápida actuación de los equipos de seguridad y del Cuerpo de Bomberos de Pará, afortunadamente nadie resultó herido. La situación está bajo control y las causas ya están siendo investigadas. Estoy siguiendo todo de cerca", posteó el Ministro de Turismo brasileño.

Personal encargado de la seguridad de la cumbre aisló rápidamente la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión y confusión.

En los videos que circulan en redes sociales pueden apreciarse las fuerte llamas que consumen el interior del pabellón. Otras imágenes muestran el exterior del área siniestrada con personas consternadas corriendo para evitar el fuego y al personal de seguridad atendiendo el percance.

BREAKING: A fire has broken out at the COP30 Climate Change Conference in Belém, Brazil... pic.twitter.com/Dii9rCmabI — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 20, 2025

Por el momento se desconocen las causas del incendio así como el alcance de los daños o el reporte de víctimas.

La trigésima Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC) acoge reuniones de alto nivel en el que participan jefes de Estado; ministros de exteriores, ambiente y economía; delegaciones periodísticas, científicos y voluntarios.

Esta cumbre se desarrolla en Brasil, símbolo de la preservación ecológica por ser el "pulmón" del planeta y el mantenimiento de los recursos naturales.