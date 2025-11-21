Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Deutsche Welle

20/11/2025 - 9:13 pm

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los investigadores sacaron sus conclusiones a partir de integrar los enfoques de la biología evolutiva y la observación del comportamiento relacional de primates actuales.

Berlín, 20 de noviembre (DW).- Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford en un estudio publicado ayer en la revista Evolution and Human Behaviour.

Matilda Brindle, coautora y bióloga evolutiva de la universidad británica, dice que es "la primera vez que alguien adopta una perspectiva evolutiva amplia para examinar los besos".

"Nuestros resultados se suman a un creciente conjunto de estudios que destacan la notable diversidad de comportamientos sexuales que exhiben nuestros primos primates", añade.

Los besos, un enigma evolutivo

El origen de los besos (sexuales o platónicos) sigue siendo objeto de debate, al igual que el motivo por el que ha perdurado.

Durante mucho tiempo han sido un enigma evolutivo. Besar parece conllevar altos riesgos, como transmitir enfermedades, sin presentar ventajas reproductivas o de supervivencia evidentes.

Los besos a lo largo de la evolución

Los investigadores definieron los besos en su estudio como un "contacto boca a boca no agresivo que no implicaba transferencia de alimentos".

En un comunicado de la Universidad de Oxford, los autores dicen que el beso es "un rasgo de comportamiento antiguo en los grandes simios", que apareció en su ancestro común hace entre 16.9 y 21.5 millones de años.

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.
Los besos no sólo se manifiestan en los primates. Otras especies animales comparten este rasgo conductual. Foto: Evolution and Human Behavior

"Los besos se mantuvieron a lo largo de la evolución y siguen presentes en la mayoría de los grandes simios", añaden.

Los primates modernos también se besan

Stuart West, coautor y profesor de biología evolutiva, explica que al integrar la biología evolutiva con los datos sobre comportamiento "estamos en condiciones de sacar conclusiones fundamentadas sobre rasgos de comportamiento que no se fosilizan, como el beso".

"Esto nos permite estudiar el comportamiento social tanto en especies modernas como extintas", agregó.

Primero, los investigadores recopilaron datos sobre primates modernos que han sido observados besándose, incluidos chimpancés, bonobos y orangutanes.

A continuación, considerando el beso como un "rasgo", lo asignaron al árbol genealógico de los primates. Al simular diferentes escenarios evolutivos, estimaron la probabilidad de que los ancestros antiguos también se besaran.

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Filogenia que ilustra la historia evolutiva reconstruida del beso en los simios (Hominoidea). Foto: Evolution and Human Behavior

Evidencia de besos con neandertales

Los científicos plantean que los neandertales, que cohabitaron con el Homo sapiens en Eurasia antes de desaparecer, "probablemente también tenían la costumbre de besarse".

"Este descubrimiento, asociado a estudios anteriores que muestran que los humanos y los neandertales compartían microbios bucales (a través del intercambio de saliva) y material genético, sugiere fuertemente que se besaban", subraya el informe universitario.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Narrativa

"La narrativa de la 'revuelta popular' encabezada por jóvenes, ridícula por falsa, no ha podido ser impuesta,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Construyendo un futuro de oposición

"Con el desprecio que la Presidenta está mostrando ahora para los jóvenes, está construyendo una oposición para...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

La imaginación al poder

“1968 es conocido en todo el mundo como un año axial en la historia contemporánea”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Joven

La Universidad de Kansas revela la razón por la que muchos jóvenes se sienten solos

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Desfile revolución mexiacana
1

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
2

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

3

La marcha "Gen Z 2.0" fracasa: Nadie va a CU y sólo un puñado se para en El Ángel

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
4

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
5

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

La derecha avanza en AL.
6

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

7

Edson Andrade, líder de GenZ, cobra en PAN desde 2021 y más: fue precandidato del PRI

Operativos Colima
8

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

La Corte da un nuevo revés a Salinas Pliego: debe pagar 67 millones de 2012
9

La Corte da un nuevo revés a Salinas Pliego: debe pagar 67 millones de 2012

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
10

Viaje en avión con Trump y la sombra de Epstein. (¿Algún día se conocerá la verdad?)

No hay marcha atrás: CSP. “Reivindicar a la ultraderecha es ignorar nuestra Historia”
11

No hay marcha atrás: CSP. “Reivindicar a la ultraderecha es ignorar nuestra Historia”

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
12

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de garantía de seguridad para Kiev.
13

Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de paz, reportan medios de EU

Detenciones en Sinaloa
14

Fuerzas Armadas detienen en Sinaloa al "L-12", líder del CJNG en Tijuana, y a 14 más

15

Universidades de todo el país se volvieron nido de los “bloques negros” radicalizados

1

#PuntosyComas ¬ 22 estados están por debajo de la tasa nacional de extorsión

Gerardo Ortiz fue condenado a tres años de libertad condicional en EU.
2

Gerardo Ortiz recibe 3 años de libertad condicional en EU por cantar para el narco

La derecha avanza en AL.
3

La derecha gana más terreno en América Latina con Milei, Noboa, Bukele, Paz y Jerí

4

El Senado avala la Ley contra la extorsión con penas de hasta 42 años de prisión

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch
5

Final de Miss Universo 2025: horario, transmisión y cómo votar por Fátima Bosch

Donald Trump propuso este jueves la pena de muerte para los políticos demócratas que exhortaron a los miembros del ejército desacatar cualquier orden "ilegal".
6

Trump propone la pena de muerte para demócratas que pidieron a militares "rebelarse"

Una ONG denunció que las armas explosivas están causando la muerte de niños "a una escala nunca vista", con casi 12 mil menores muertos o heridos en 2024.
7

Las muertes de infantes han aumentado "a una escala nunca vista" por guerras: ONG

Jeffrey Epstein, delincuente sexual, y Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos (EU).
8

Viaje en avión con Trump y la sombra de Epstein. (¿Algún día se conocerá la verdad?)

Un incendio se registró la tarde este jueves en la sede donde se desarrolla la COP30 de la ONU), en Belém, capital del estado de Pará, Brasil.
9

VIDEO ¬ Incendio en la sede de la COP30, en Brasil, obliga a suspender actividades

Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de garantía de seguridad para Kiev.
10

Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de paz, reportan medios de EU

La Semar concluyó con el Plan Marina para auxiliar a varias entidades del centro de México ante las fuertes lluvias e inundaciones.
11

Semar concluye Plan Marina por lluvias e inundaciones: evacuó más de 14 mil personas

La Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención en Juchitán de Zaragoza de Lamberto Sánchez Valdivieso, acusado de asesinar a 4 personas, incluida una menor.
12

Fiscalía de Oaxaca detiene a policía por multihomicidio y feminicidio de una menor