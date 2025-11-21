¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

Redacción/SinEmbargo

21/11/2025 - 3:07 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump no pudo frenar los archivos Epstein. Se ha debilitado y las encuestas confirman

"Es muy interesante lo que ocurrió en Nueva York", dice CSP sobre triunfo de Mamdani

Viaje en avión con Trump y la sombra de Epstein. (¿Algún día se conocerá la verdad?)

Demócratas de la Cámara de Representantes exigieron que el Presidente Trump se retracte de sus declaraciones en redes sociales; narrativas que alientan el odio e incitan a la violencia en contra de los legisladores opositores. 

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Apenas ayer, el diario The Wall Street Journal se preguntaba si el Presidente de Estados Unidos estaba por fin “corrigiendo el rumbo” cuando, en un arrebato en las redes sociales, Donald Trump acusó a un grupo de legisladores de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”. El delito de los demócratas fue grabar un vídeo que recordaba a los miembros del ejército que no deben obedecer órdenes ilegales.

“¡Conducta sediciosa, castigada con la muerte!”, escribió Trump. Compartió otra publicación, escrita por otra persona, que decía: “¡George Washington los ahorcaría!”.

Este nuevo escándalo llega cuando el Presidente estadounidense alcanza los peores niveles de popularidad de sus dos mandatos. Este viernes, Real Clear Politics le da 42.7 por ciento de aprobación con un rechazo de 55.4 por ciento. En The New York Times, la baja popularidad es todavía más notoria: 56 por ciento lo rechaza con un 41 por ciento de aceptación.

El control, hasta ahora férreo, que Trump ejercía sobre el Congreso republicano podría estar debilitándose incluso antes de lo habitual, antes de la más típica pérdida de poder de un Presidente estadounidense en funciones tras las elecciones de mitad de mandato, dice The New York Times. “Los republicanos están reaccionando en tiempo real a la contundente derrota que sufrió su partido en las elecciones de medio término a principios de este mes, derrotas mucho peores de lo previsto. Las encuestas también muestran que Trump y su partido se encuentran debilitados en varios frentes de cara al ciclo electoral de 2026, que determinará el control del Congreso”, agregó su análisis.

“La disposición de los republicanos del Congreso a desafiar a Trump y respaldar la legislación que exige la divulgación de los archivos federales sobre Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto y antiguo amigo de Trump, fue la evidencia más clara hasta el momento de que los legisladores republicanos están empezando a mirar más allá del mandato de Trump, hacia su propia preservación en las elecciones de mitad de mandato del próximo año”, sostiene el diario.

También hay otros indicios, agrega. “En particular, la negativa de los senadores republicanos a ceder ante la exigencia de Trump de eliminar la obstrucción parlamentaria durante la lucha por el cierre del gobierno, y la resistencia en algunos estados a su intensa presión para rediseñar los mapas de los distritos de la Cámara de Representantes para consolidar el dominio del Partido Republicano y evitar una toma del poder por parte de los demócratas que pondría en peligro al Presidente”.

Amenazados de muerte

Los seis demócratas que se pronunciaron son veteranos militares o de la comunidad de inteligencia. Afirmaron en el vídeo que los miembros de las fuerzas armadas deberían ignorar las órdenes de Trump y de los altos mandos militares si consideran que dichas órdenes violan la ley. El video de 90 segundos, que se publicó en línea a principios de esta semana, presenta a los senadores Elissa Slotkin (Michigan) y Mark Kelly (Arizona) y a los representantes Jason Crow (Colorado), Maggie Goodlander (Nuevo Hampshire), Chris Deluzio (Pensilvania) y Chrissy Houlahan (Pensilvania).

“Nuestras leyes son claras: ustedes pueden negarse a cumplir órdenes ilegales”, dijo Kelly en el video. “Usted debe negarse a cumplir órdenes ilegales”, dijo Deluzio.

Los seis demócratas que aparecen en el vídeo emitieron el jueves una declaración conjunta en la que afirmaban que no se dejarían intimidar: “Todos los estadounidenses deben unirse y condenar los llamamientos del presidente a nuestro asesinato y a la violencia política”.

El mensaje de los legisladores demócratas no se centró en una orden o escenario específico, pero funcionarios del gobierno de Trump han declarado que los legisladores estaban alentando a las fuerzas armadas a rebelarse contra su comandante en jefe. Como parte fundamental de su entrenamiento, a los miembros de las fuerzas armadas se les enseña que deben negarse a cumplir órdenes ilegales. En una rueda de prensa, Karoline Leavitt, Secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió negativamente cuando se le preguntó si el Presidente deseaba ejecutar a miembros del Congreso.

Añadió: “Si fueran congresistas republicanos quienes alentaran a miembros de las fuerzas armadas y del gobierno de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del Presidente y de la cadena de mando, todos en esta sala estaríamos indignados. Pero sucede al revés, y creo que eso es bastante revelador”.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes emitieron un comunicado conjunto el jueves condenando los comentarios de Trump y expresando su preocupación por la seguridad de los legisladores demócratas. “Donald Trump debe borrar de inmediato estas publicaciones desquiciadas en redes sociales y retractarse de su retórica violenta antes de que provoque una muerte”, decía el comunicado, añadiendo que los líderes demócratas se habían puesto en contacto con la Policía del Capitolio para discutir las medidas de seguridad. Todos los miembros de las fuerzas armadas tienen derecho a negarse a cumplir una orden ilegal. “Juraron lealtad a la Constitución de Estados Unidos, no al Presidente ni a otros funcionarios de la cadena de mando”, dice un texto de The Wall Street Journal.

Los legisladores no citaron ninguna orden en particular como ilícita o ilegal en su video. Sin embargo, los demócratas han cuestionado en el pasado la legalidad del despliegue de fuerzas armadas en territorio estadounidense, después de que Trump enviara a la Guardia Nacional a varias ciudades. Jueces de tribunales inferiores bloquearon temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en varias comunidades, y un Juez de California dictaminó que el envío de miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles en respuesta a las protestas contra el control migratorio era ilegal.

Los demócratas y algunos republicanos también han cuestionado la base legal de los ataques del gobierno contra barcos que supuestamente transportaban drogas desde América Latina, en los que han muerto decenas de personas a las que el gobierno ha descrito como “narcoterroristas”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Los muros de Claudia

"El muro físico que los manifestantes –no los provocadores 'negros'-- lograron derribar en medio de un alarido...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Una Presidenta a la defensiva

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido la imposición en las Cámaras y...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Nebulosa ideológica

"En esta nebulosa ideológica que envuelve al proyecto político hegemónico, la protesta del 15N no debería verse...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

En el país donde no se muere por sobredosis

"La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z
Por Mario Campa

Los errores tácticos de la (presunta) generación Z

El sentido común y la locura
Por Óscar de la Borbolla

El sentido común y la locura

La oposición violenta
Por Álvaro Delgado Gómez

La oposición violenta

El oportunista Fox y la Generación Z
Por Ana Lilia Pérez

El oportunista Fox y la Generación Z

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

+ Sección

Galileo

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Fumar

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

Los simios, y probablemente también los neandertales, ya se besaban hace unos 21 millones de años, sugirieron científicos de la Universidad de Oxford.

Los primates y neandertales se besaban desde hace 21 millones de años, revela estudio

Investigaciones han comenzado a desmantelar el mito del vino como elixir de salud; incluso el consumo moderado de alcohol conlleva riesgos significativos.

El vino no es tan beneficioso para la salud como se creía, revelan investigaciones

Paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Cáncer de páncreas va en aumento; conoce los síntomas silenciosos de esta enfermedad

Investigadores dicen que la "sobriedad californiana" consiste en sustituir el alcohol por cannabis y está ganando popularidad en la sociedad estadounidense.

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

La expansión de los monocultivos en la Amazonía brasileña amenaza a los murciélagos frugívoros, especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas.

Monocultivos en la Amazonía amenazan al murciélago frugívoro, vital para ecosistemas

Coca-Cola

Los alimentos ultraprocesados: un desafío urgente en materia de salud pública global

Basura espacial

Joven crea empresa en Alemania para eliminar basura espacial de miles de satélites

Cuando hacemos ejercicio no sólo fortalecemos los músculos, también ayudamos a nuestro cerebro a renovarse, ya que estimula la creación de nuevas neuronas.

¿El ejercicio ayuda a que las personas sean más inteligentes? Estudio así lo sugiere

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
1

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

2

La FGJ de Michoacán detiene en Uruapan a los escoltas de Carlos Manzo, Edil asesinado

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
3

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Desfile revolución mexiacana
4

Desfile de la Revolución Mexicana, sin novedad; marcha de Gen Z reúne 150 personas

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
5

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

Sheinbaum presenta Saberes Mx, ¿Cómo registrase y qué requisitos hay?
6

La SEP presenta Saberes Mx, una plataforma de cursos gratuitos. ¿Cómo registrarse?

7

Salinas Pliego recluta “guerreros”: de Krauze a “Tumbaburros” y de Negre a Claudio X.

Trump y Mamdani acuerdan agenda por Nueva York.
8

Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
9

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
10

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Alessandra Rojo de la Vega
11

Alessandra Rojo de la Vega amenaza con fundir las estatuas de Fidel Castro y el "Che"

Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
12

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
13

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Operativos Colima
14

La Semar detiene en Colima a 54 presuntos integrantes del CJNG en diversos operativos

15

Enrique Alfaro reaparece en España, como auxiliar técnico del Real Valladolid

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Uno de los regidores de Chalco, Edomex, fue detenido por presuntos crímenes de "huachicol" del agua.
1

La Fiscalía del Edomex detiene a regidor por huachicol de agua; estaba desaparecido

Wilmer Chavarría, aliado del CJNG.
2

Cómo un poderoso aliado del CJNG cambió su rostro y fingió su muerte para esconderse

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras.
3

EU ofreció 20 mil millones extras y los argentinos votaron por Milei. Puras mentiras

Margit Frenk Freund, prominente filóloga y profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a la edad de 100 años.
4

Margit Frenk, filóloga y profesora emérita de la UNAM, fallece a los 100 años de edad

5

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia

Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe, alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, organizaron a grupos violentos para la marcha del pasado 15 de noviembre.
6

ENTREVISTA ¬ Alessandra y Tabe llenaron marcha con gente amenazada: Paulo García

Trump y Mamdani acuerdan agenda por Nueva York.
7

Trump recibe a Mamdani y priva tono conciliador. Acuerdan centrarse en el bien de NY

Las autoridades cumplimentaron tres órdenes de cateo en Iztapalapa y Tláhuac, detuvieron a cuatro hombres y tres mujeres.
8

La SSC-CdMx detiene a 7 personas en Iztapalapa y Tláhuac; aseguran droga y armas

Donald Trump acusó al grupo de legisladores que llamaron a miembros del ejército a rebelarse de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”.
9

¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

"El Licenciado", señalado en el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue trasladado al Altiplano.
10

Autoridades trasladan a "El Licenciado", autor del asesinato de Manzo, al Altiplano

Zelenski, ante el plan de Trump: "Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil".
11

Zelenski dice a su pueblo que Ucrania enfrenta decisión difícil ante plan de Trump

12

Enrique Alfaro reaparece en España, como auxiliar técnico del Real Valladolid