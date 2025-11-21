¿Se debilita Trump antes de lo habitual? Sí. Y ahora amenaza de muerte a opositores

Demócratas de la Cámara de Representantes exigieron que el Presidente Trump se retracte de sus declaraciones en redes sociales; narrativas que alientan el odio e incitan a la violencia en contra de los legisladores opositores.

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– Apenas ayer, el diario The Wall Street Journal se preguntaba si el Presidente de Estados Unidos estaba por fin “corrigiendo el rumbo” cuando, en un arrebato en las redes sociales, Donald Trump acusó a un grupo de legisladores de sedición y que su comportamiento “se castigaba con la muerte”. El delito de los demócratas fue grabar un vídeo que recordaba a los miembros del ejército que no deben obedecer órdenes ilegales.

“¡Conducta sediciosa, castigada con la muerte!”, escribió Trump. Compartió otra publicación, escrita por otra persona, que decía: “¡George Washington los ahorcaría!”.

Este nuevo escándalo llega cuando el Presidente estadounidense alcanza los peores niveles de popularidad de sus dos mandatos. Este viernes, Real Clear Politics le da 42.7 por ciento de aprobación con un rechazo de 55.4 por ciento. En The New York Times, la baja popularidad es todavía más notoria: 56 por ciento lo rechaza con un 41 por ciento de aceptación.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community. The American people need you to stand up for our laws and our Constitution. Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

El control, hasta ahora férreo, que Trump ejercía sobre el Congreso republicano podría estar debilitándose incluso antes de lo habitual, antes de la más típica pérdida de poder de un Presidente estadounidense en funciones tras las elecciones de mitad de mandato, dice The New York Times. “Los republicanos están reaccionando en tiempo real a la contundente derrota que sufrió su partido en las elecciones de medio término a principios de este mes, derrotas mucho peores de lo previsto. Las encuestas también muestran que Trump y su partido se encuentran debilitados en varios frentes de cara al ciclo electoral de 2026, que determinará el control del Congreso”, agregó su análisis.

“La disposición de los republicanos del Congreso a desafiar a Trump y respaldar la legislación que exige la divulgación de los archivos federales sobre Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto y antiguo amigo de Trump, fue la evidencia más clara hasta el momento de que los legisladores republicanos están empezando a mirar más allá del mandato de Trump, hacia su propia preservación en las elecciones de mitad de mandato del próximo año”, sostiene el diario.

También hay otros indicios, agrega. “En particular, la negativa de los senadores republicanos a ceder ante la exigencia de Trump de eliminar la obstrucción parlamentaria durante la lucha por el cierre del gobierno, y la resistencia en algunos estados a su intensa presión para rediseñar los mapas de los distritos de la Cámara de Representantes para consolidar el dominio del Partido Republicano y evitar una toma del poder por parte de los demócratas que pondría en peligro al Presidente”.

Amenazados de muerte

Los seis demócratas que se pronunciaron son veteranos militares o de la comunidad de inteligencia. Afirmaron en el vídeo que los miembros de las fuerzas armadas deberían ignorar las órdenes de Trump y de los altos mandos militares si consideran que dichas órdenes violan la ley. El video de 90 segundos, que se publicó en línea a principios de esta semana, presenta a los senadores Elissa Slotkin (Michigan) y Mark Kelly (Arizona) y a los representantes Jason Crow (Colorado), Maggie Goodlander (Nuevo Hampshire), Chris Deluzio (Pensilvania) y Chrissy Houlahan (Pensilvania).

Donald J. Trump Truth Social Post 10:21 AM EST 11/20/25 pic.twitter.com/UPFNID2xfL — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 20, 2025

“Nuestras leyes son claras: ustedes pueden negarse a cumplir órdenes ilegales”, dijo Kelly en el video. “Usted debe negarse a cumplir órdenes ilegales”, dijo Deluzio. Los seis demócratas que aparecen en el vídeo emitieron el jueves una declaración conjunta en la que afirmaban que no se dejarían intimidar: “Todos los estadounidenses deben unirse y condenar los llamamientos del presidente a nuestro asesinato y a la violencia política”.

El mensaje de los legisladores demócratas no se centró en una orden o escenario específico, pero funcionarios del gobierno de Trump han declarado que los legisladores estaban alentando a las fuerzas armadas a rebelarse contra su comandante en jefe. Como parte fundamental de su entrenamiento, a los miembros de las fuerzas armadas se les enseña que deben negarse a cumplir órdenes ilegales. En una rueda de prensa, Karoline Leavitt, Secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió negativamente cuando se le preguntó si el Presidente deseaba ejecutar a miembros del Congreso.

Añadió: “Si fueran congresistas republicanos quienes alentaran a miembros de las fuerzas armadas y del gobierno de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del Presidente y de la cadena de mando, todos en esta sala estaríamos indignados. Pero sucede al revés, y creo que eso es bastante revelador”.

The President of the United States just called for my arrest and execution. In these moments, fear is contagious, but so is courage: pic.twitter.com/QMkRRoUxEn — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) November 20, 2025

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes emitieron un comunicado conjunto el jueves condenando los comentarios de Trump y expresando su preocupación por la seguridad de los legisladores demócratas. “Donald Trump debe borrar de inmediato estas publicaciones desquiciadas en redes sociales y retractarse de su retórica violenta antes de que provoque una muerte”, decía el comunicado, añadiendo que los líderes demócratas se habían puesto en contacto con la Policía del Capitolio para discutir las medidas de seguridad. Todos los miembros de las fuerzas armadas tienen derecho a negarse a cumplir una orden ilegal. “Juraron lealtad a la Constitución de Estados Unidos, no al Presidente ni a otros funcionarios de la cadena de mando”, dice un texto de The Wall Street Journal.

Los legisladores no citaron ninguna orden en particular como ilícita o ilegal en su video. Sin embargo, los demócratas han cuestionado en el pasado la legalidad del despliegue de fuerzas armadas en territorio estadounidense, después de que Trump enviara a la Guardia Nacional a varias ciudades. Jueces de tribunales inferiores bloquearon temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en varias comunidades, y un Juez de California dictaminó que el envío de miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles en respuesta a las protestas contra el control migratorio era ilegal.

Los demócratas y algunos republicanos también han cuestionado la base legal de los ataques del gobierno contra barcos que supuestamente transportaban drogas desde América Latina, en los que han muerto decenas de personas a las que el gobierno ha descrito como “narcoterroristas”.