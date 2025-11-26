Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Europa Press

26/11/2025 - 5:12 am

Café

Beber tres a cuatro tazas de café al día podría retardar el envejecimiento "biológico" de pacientes con psicosis, esquizofrenia y trastorno bipolar, según el King's College London de Reino Unido.

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS).- Beber un máximo de tres a cuatro tazas de café al día puede retardar el envejecimiento "biológico" de las personas con enfermedades mentales graves, al alargar sus telómeros (indicadores del envejecimiento celular) y darles el equivalente a cinco años biológicos adicionales, en comparación con los que no beben café, según una investigación del King's College London de Reino Unido. Los datos se describen en BMJ Mental Health.

Según el trabajo, más allá de esta cuota, que es la ingesta diaria máxima recomendada por varias autoridades sanitarias internacionales, incluidas el NHS y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, no se observaron efectos similares. Cabe recordar que los telómeros se ubican en los extremos de los cromosomas y desempeñan una función similar a la de las puntas de plástico de los cordones de los zapatos. Si bien el acortamiento de los telómeros es una parte natural del proceso de envejecimiento, parece acelerarse en personas con trastornos psiquiátricos graves, como la psicosis, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, señalan los investigadores.

Café
Café de Los Altos de Chiapas. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Asimismo, los telómeros son sensibles a factores ambientales, incluyendo, posiblemente, la dieta. Y el café, consumido con moderación, se ha asociado con diversos beneficios para la salud, lo que ha llevado a los investigadores a explorar si podría influir en la velocidad a la que se acortan los telómeros en personas con problemas de salud mental graves.

Se incluyeron 436 participantes adultos del estudio noruego sobre psicosis organizada temáticamente (TOP), reclutados entre 2007 y 2018: 259 tenían esquizofrenia; el resto (177) tenían trastornos afectivos, incluido el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor con psicosis.

Asimismo, se preguntó a los participantes cuánto café bebían al día y se les agrupó en cuatro categorías: cero (44); 1-dos tazas; tres-cuatro tazas (110); y cinco o más tazas. También se les preguntó si fumaban y, de ser así, durante
cuánto tiempo lo habían hecho.

Café
Finca de café de Los Altos de Chiapas. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Cuándo y cuánto funciona

Los participantes que bebían más de cinco tazas al día eran significativamente mayores que quienes no bebían nada o sólo una o dos tazas al día. Y quienes padecían esquizofrenia bebían significativamente más café que quienes padecían un trastorno afectivo.

Fumar se asocia con un metabolismo más rápido de la cafeína. Aproximadamente tres cuartas partes de los participantes (77 por ciento; 337) fumaban, y lo habían hecho, en promedio, durante nueve años. Y quienes bebían más de cinco tazas al día habían fumado durante mucho más tiempo que cualquiera de los otros grupos.

La longitud de los telómeros se midió a partir de glóbulos blancos (leucocitos) extraídos de muestras de sangre, y esto reveló una diferencia significativa entre los cuatro grupos, formando una curva en forma de J. En comparación con los que no bebían café, beber hasta tres o cuatro tazas al día se asoció con telómeros más largos, pero no en aquellos participantes que bebían cinco o más tazas cada día.

Los participantes que consumían una dosis diaria de cuatro tazas de cafeína tenían longitudes de telómeros comparables a una edad biológica cinco años menor que la de los no bebedores de café, después de ajustar por edad, sexo, origen étnico, consumo de tabaco, tipo de problema de salud mental y tratamiento farmacológico.

Café
Finca de café de Los Altos de Chiapas. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la relación causa-efecto. Los investigadores reconocen que no contaban con información sobre factores potencialmente influyentes, como el tipo y el momento del consumo de café, los niveles reales de cafeína u otras fuentes de bebidas con cafeína.

Pero sugieren que existen explicaciones biológicas plausibles para sus hallazgos, entre ellas los potentes compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en el café.

"Los telómeros son muy sensibles tanto al estrés oxidativo como a la inflamación, lo que resalta aún más cómo el consumo de café podría ayudar a preservar el envejecimiento celular en una población cuya fisiopatología puede predisponerlos a un ritmo acelerado de envejecimiento", explican los investigadores.

El café es popular en todo el mundo: se estima que se consumieron 10 mil 560 millones de kilos en todo el mundo sólo en 2021/22, señalan. Pero a pesar de sus beneficios potenciales, "consumir más de la cantidad diaria recomendada de café también puede causar daño celular y acortamiento [de los telómeros] a través de la formación de especies reactivas de oxígeno", advierten los investigadores, enfatizando que las autoridades sanitarias internacionales recomiendan limitar la ingesta de cafeína a un máximo de 400 mg/día (cuatro tazas de café).

Café
Organización comunitaria dé caficultores Majomut. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

