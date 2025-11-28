Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Joaquín Guzmán López comparecerá en una corte de Chicago para declararse culpable de narcotráfico, tras meses de negociaciones con la Fiscalía de EU.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Joaquín Guzmán López, alias "El Güero" e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declarará culpable este 1 de diciembre ante una Corte de Distrito en Chicago, Estados Unidos (EU), por al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas.

La corte programó la audiencia para las 13:30 horas y estableció que será una comparecencia para formalizar el cambio de declaratoria, ya que el imputado enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, el proceso se aplazó durante varios meses, mientras su abogado, Jeffrey Lichtman, negociaba un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, que acusa a Guzmán López de operar el tráfico de droga junto con otros integrantes del Cártel de Sinaloa.

ULTIMA HORA: Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, el que se llevó a El Mayo, se declarará culpable el próximo 1 de diciembre ante la Corte federal en Chicago. Como se preveía, seguirá la misma ruta que su hermano mayor, Ovidio Guzmán. Aquí la notificación judicial: pic.twitter.com/liNC316ImG — Arturo Ángel (@arturoangel20) November 28, 2025

La acusación también señala a sus hermanos Ovidio, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, quienes, entre 2008 y 2021, habrían coordinado el traslado de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana hacia EU como parte de la facción conocida como "Los Chapitos".

Los documentos judiciales indican que estas actividades ocurrieron bajo el liderazgo de Joaquín Guzmán Loera y de Ismael Zambada García, quienes dirigían la estructura criminal del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, la Fiscalía afirmó que Guzmán López recibió ganancias millonarias por su participación en operaciones de tráfico de droga, lavado de dinero y posesión de armas, por lo que enfrenta cargos por conspiración y por integrar una empresa criminal continua.

“El Güero” es el segundo hijo de “El Chapo” en declararse culpable, después de que Ovidio Guzmán lo hiciera el 11 de julio ante la misma jueza, al acordar su colaboración con las investigaciones en curso sobre el Cártel de Sinaloa.

Fuentes cercanas al caso indican que Joaquín Guzmán López participa en negociaciones similares y que también es señalado por presuntamente entregar a Ismael Zambada García a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024.

Las versiones oficiales refieren que Guzmán López habría organizado una emboscada contra Zambada, a quien privó de la libertad y trasladó en una aeronave hacia Nuevo México, donde además él mismo se entregó a las autoridades.

Registros judiciales indican que también participó en diversas actividades del cártel y que contribuyó en la operación que permitió la fuga de su padre del Penal del Altiplano en 2015, lo que lo mantuvo vinculado a la estructura criminal hasta su captura en EU.