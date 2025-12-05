#PuntosyComas ¬ Jalisco y Morelos también podrían ir a Revocación de Mandato en 2028

Pedro Mellado Rodríguez

04/12/2025 - 8:57 pm

De las 16 entidades del país donde la Revocación de Mandato está regulada, Jalisco y Morelos podrían enfrentar este ejercicio en 2028. Ambos estados arrastran administraciones marcadas por ineficiencia, negligencia y sospechas de corrupción, primero con Enrique Alfaro en Jalisco y Cuauhtémoc Blanco en Morelos, y sus actuales gobernantes, Pablo Lemus Navarro (MC) y Margarita González Saravia (Morena), podrían ser sometidos a las urnas si los problemas heredados se agravan y se suman fallas propias.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- Los mandatarios de dos entidades federativas que arrastran la perniciosa herencias de dos administraciones ineficientes, negligentes y presumiblemente corruptas, un gobernador de Movimiento Ciudadana y una gobernadora de Morena, podrían ser sometidos a procesos de Revocación de Mandato en el el 2028 si se profundizan muchos de los problemas heredados y se suman las ineficiencias o tibiezas de los actuales responsables del Poder Ejecutivo. De entre las 16 entidades en las cuales está reglamentada la Revocación de Mandato, en 2018 podría llegarle su turno a Jesús Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano, en Jalisco, y a Margarita González Saravio, de Morena, en Morelos.

En Jalisco, dejó su perniciosa herencia el emecista Enrique Alfaro Ramírez y en Morelos marcó con sus irregularidades el morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo. De otras tres entidades del país en las cuales está reglamentada la Revocación de Mandato, y que analizaremos hoy, en Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, y Guerrero, administrado por Morena, no será necesario promover este ejercicio de consulta pues en 2027 serán electos nuevos mandatarios estatales y el mismo criterio se aplicaría a Durango, donde habrá renovación de Ejecutivo Estatal en 2028.

JALISCO

En Jalisco la Constitución Política del estado contempla la Revocación de Mandato, como un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos deciden que un servidor público de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes.

La revocación de mandato del gobernador en Jalisco podrá ser solicitada por el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores y promovida dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional. Es decir, entre diciembre del 2027 y abril del 2028. Hasta el reciente 20 de noviembre del 2025 la Lista Nominal de Electores de Jalisco tenía 6 millones 747 mil 684 personas inscritas. El 3 por ciento para promover la Revocación de Mandato equivaldría a 202 mil 430 firmas.

Para que el ejercicio de Revocación de Mandato al gobernador de Jalisco, Lemus Navarro tuviera validez, debería participar por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en los comicios en los que fue electo, es decir 3 millones 762 mil 56 ciudadanos. Los problemas que enfrenta Jalisco son muy serios: ocupa el primer lugar nacional en desaparecidos; una crisis forense derivada de mileas de cadáreves o restos humanos sin identificar en el Servicio Médico Forense, de los cuales se estima habría más de 11 mil y una alta estadística de fosas clandestinas.

MORELOS

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos establece que la Revocación de Mandato, constituye un procedimiento mediante el cual la comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución de los representantes o mandatarios electos, antes de que concluyan su periodo, mediante comicios especiales donde se les confirme o destituya, sin necesidad de agotar la instancia de juicio político, en los casos de fuero constitucional. La Revocación de Mandato sólo será procedente cuando haya transcurrido la tercera parte o más del período para el cual fue electo el funcionario en cuestión.

Señala las causales para la Revocación de Mandato: a).- Incumplimiento de compromisos contraídos en campaña; b).- Pérdida de legitimidad, a través del incumplimiento constante en las obligaciones derivadas del ejercicio del cargo; c).- Actos de corrupción política como el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el caciquismo, el soborno, extorsiones, malversación, prevaricación, compadrazgo, cooptación, nepotismo e impunidad y d).- Violación de derechos humanos conforme a lo establecido en la legislación vigente aplicable.

En Morelos, el número de ciudadanos que deberá suscribir la solicitud de Revocación de Mandato deberá ser el 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado y procederá cuando en los comicios especiales convocados se obtenga un número igual al de los votos que para ser electo obtuvo el servidor público. La lista Nominal de Electores en Morelos, con corte al 20 de noviembre del 2025 tenía inscritos 1 millón 558 mil 975 ciudadanos. Esto significa que para promover la revocación de mandato, el 20 por ciento equivaldría a por lo menos 311 mil 795 firmas. Y para que el ejercicio sea válido tendrían que votar por lo menos 460 mil 271 personas, que fueron las que le dieron el triunfo a la morenista Margarita González Saravia.

NUEVO LEÓN

En el estado de Nuevo León, gobernador por Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano la Constitución estatal establece que la revocación de mandato del Gobernador del Estado es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

La Revocación de Mandato en Nuevo León tiene que ser convocada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a petición de la ciudadanía en un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la personas inscritas en la Lista Nominal de Electores. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

Para que el proceso de Revocación de Mandato sea válido en Nuevo León deberá haber una participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. En el caso de Nuevo León este ejercicio de participación ya no es necesario a estas alturas, pues en junio del 2027 será electo en Nuevo León quien relevará en el cargo al emecista García Sepúlveda.

GUERRERO

En Guerrero la morenista Evelyn Salgado Pineda dejará su cargo en el 2027, luego de los comicios de junio cuando se votará por la persona que ocupará su lugar. Por lo tanto ya resulta innecesaria la Revocación de Mandato, que está considerada en la Constitución estatal y puede ser solicitada por un número equivalente, al menos, al 10 por ciento de las personas incluidas en la Lista Nominal de Electores.

Podrá promoverse la Revocación de Mandato en Guerrero en los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. Será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40 por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta.

DURANGO

En Durango gobierna el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal. La Constitución Política del estado señala que la Revocación de Mandato se puede promover por pérdida de la confianza. La Revocación deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno, por al menos, al 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores del Estado.

La Revocación sería vinculante en Durango cuando la participación corresponda como mínimo al 40 por ciento de quienes estén inscritos en la Lista Nominal y que la votación sea por mayoría absoluta.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

El INAH descubrió la "unidad doméstica" en la colonia Guerrero, en los límites de lo que fue el islote de Tlatelolco.

FOTOS ¬ El INAH halla restos arqueológicos de Tenochtitlán tardía en La Lagunilla

El estudio del Hospital del Mar reveló cómo la elevada expresión del receptor de estrógeno impidió que el cáncer de mama luminal respondiera a la inmunoterapia.

¿Por qué el cáncer de mama luminal no responde a la inmunoterapia? Estudio lo revela

Los jóvenes con diabetes tipo uno o tipo dos corren más riesgo de una muerte súbita cardíaca, según un estudio danés del Hospital Universitario de Copenhague.

El riesgo de muerte súbita por diabetes se dispara en jóvenes, afirman investigadores

Un equipo de investigadores de la Universidad Texas A&M, en EU, desarrolló un método innovador para devolver vitalidad a células humanas dañadas o envejecidas.

Investigadores de EU crean método microscópico para devolver vitalidad a las células

Un estudio demostró que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer.

Un estudio demuestra que frutas y cereales enteros pueden reducir riesgo de Alzheimer

Un estudio del Mass General Brigham concluyó que caminar más, aunque sea un poco, podría ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio señala que aumentar el número de pasos al día podría retrasar el Alzheimer

Cometa 3I/ATLAS marca su acercamiento más notable a la Tierra para diciembre

El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: ¿cuándo y dónde podrá ser observado?

Investigadores alemanes consiguieron eliminar el VIH de un paciente de 60 años al someterse a un trasplante de células madre para tratar la leucemia que padece.

Investigadores eliminan VIH de paciente de leucemia con trasplante de células madre

Sentirte somnoliento, irritable, o con hambre poco después de comer puede ser algo más que un simple cansancio: podría tratarse de fatiga por azúcar.

Fatiga por azúcar: un desequilibrio después de comer, incluso de manera "saludable"

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

