PuntosyComas ¬ Revocación de Mandato luce imposible en Tabasco ante débil oposición

Tabasco es uno de los pocos estados donde la Revocación de Mandato podría activarse en 2028, al cumplirse tres años del gobierno de Javier May Rodríguez. Sin embargo, la abrumadora presencia de Morena y la debilidad de la oposición hacen que el ejercicio luzca prácticamente inviable.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Tabasco, en donde la presencia de Morena es abrumadora, sí está considerada la Revocación de Mandato y podría promoverse al concluir el tercer año de gobierno de Javier May Rodríguez, para que se realizara en el 2028. Sin embargo, es tan precaria la presencia de la oposición en esa entidad de la cual es oriundo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que dificlmente se reunirían las 182 mil 162 firmas que se necesitan para respaldar la promoción de ese ejercicio de consulta ciudadana.

En los restantes cuatro estados que analizaremos hoy y en los cuales también está reglamentada la Revocación de Mandato, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit y Oaxaca, el ejercicio sería innecesario, pues en esas entidades se renovarán las gubernaturas, tres en 2027 y una más en 2028.

TABASCO

Es el Articulo 7 de la Constitución Política de Tabasco el que establece que en la entidad se puede promover la Revocación de Mandato. Pero es en la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Tabasco en la cual se explica que únicamente podrá ser iniciada a petición de los ciudadanos, siempre que dicha solicitud sea respaldada por un número equivalente, como mínimo, al 10 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores de la entidad.

En Tabasco, hasta el reciente jueves 20 de noviembre del 2025, la Lista Nominal de Electores incluía 1 millón 821 mil 627 personas, por lo que el 10 por ciento representaría 182 mil 162 firmas de respaldo a la petición de Revocación de Mandato. La realización de este ejercicio de participación ciudadana sólo puede solicitarse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno.

La Ley de Revocación de Mandato de Tabasco establece que procederá únicamente por mayoría absoluta. Siempre y cuando acuda a las urnas el 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores que en esa entidad serían alrededor de 662 mil 409 ciudadanos, tomando como referencia las personas que actualmente tienen credencial de elector vigente.

Para que usted tenga una idea de la pobreza de la oposición en Tabasco, si sumamos los padrones de miltantes de toda la oposición apenas llegarían a 15 mil 639 simpatizantes. Mientras que Morena y sus aliados de Partido Verde y Partido del Trabajo suman oficialmente 67 mil 43 simpatizantes afiliados oficialmente, según los registros del Instituto Nacional Electoral.

OAXACA

En Oaxaca la Revocación de Mandato se puede promover con el respaldo de las firmas del 10 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores de la entidad, durante el mes posterior a la conclusión del tercer año de gobierno. La promoción de esta consulta en Oaxaca ya no tendría sentido pues en el 2028 se votará en la entidad para elegir a quien relevará en la gubernatura al morenista Salomón Jara Cruz. Como dato para el futuro, en esta entidad, para que la Revocación de Mandato sea válida tiene que ser por mayoría absolura y con la participación en las urnas del 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de la Entidad.

SINALOA

En el caso de Sinaloa se votará en junio del 2027 por la persona que sustituirá en la gubernatura al muy cuestionado morenista Rubén Rocha Moya. Esto hace innecesaria la realización del ejercicio de Revocación de Mandato que esta entidad tendría que ser promovido por el 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores de la entidad. Para que el resultado de la Revocación de Mandato en Sinaloa sea obligatorio tiene que ser por mayoría absoluta y con la presencia en las urnas de por lo menos 40 por ciento de las personas que tengan credencial de elector vigente.

ZACATECAS

En Zacatecas, feudo de los Monreal Ávila, en donde gobierna David de estos mismos apellidos, hermano del coordinador de la diputación federal de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sí está reglamentada la Revocación de Mandato, pero no tendrá que llevarse a cabo en el corto plazo pues en 2027 se votará por nuevo mandatario estatal.

Con el respaldo de las firmas del 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores se puede promover la Revocación de Mandato en Zacatecas, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo gubernamental. Para que el proceso de revocación de mandato sea vinculante deberá participar por lo menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procede por mayoría absoluta.

NAYARIT

Aunque también está reglamentada, la Revocación de Mandato no es necesaria en Nayarit en este momento, pues en junio del 2027 se votará para elegir a quien relevará en el cargo al morenista Miguel Ángel Navarro. Se puede promover la Revocación de Mandato en Nayarit con el 10 por ciento de las firmas de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores del estado, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del Gobernador. Y para que el resultado sea obligatorio deberá participar, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores.