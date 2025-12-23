La oposición lleva a EU temas que allá conocen bien, dice De la Fuente en entrevista

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

23/12/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VERSUS ¬ La oposición construye narrativas para que Washington intervenga en México

RADICALES ¬ México se enfrenta a una ultraderecha de receta, mentirosa y muy violenta

"Fueron a arrodillarse al extranjero": Alcalde critica denuncia del PAN en la CIDH

En la antesala de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos y Canadá, el Canciller Juan Ramón de la Fuente dice en entrevista con "Los Periodistas", queMéxico se fortalece no sólo por su peso económico en la región, sino por la capacidad del Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum para sostener diálogo incluso en temas donde las posturas chocan frontalmente.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El Canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que resulta inútil que figuras de la oposición viajen a Estados Unidos para intentar influir en su política hacia México, pues dijo, en el vecino del norte “conocen perfectamente” la realidad mexicana.

“Ellos allá están enterados de todo. Querer venderles una realidad que no corresponde es de mal gusto e ingenuo. No tiene mayores repercusiones", dijo en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, al subrayar que los problemas internos deben resolverse en México y no mediante presiones externas.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Canciller habló sobre el momento geopolítico que atraviesa el país, ubicado en una “interface” natural entre América del Norte y América Latina. Esa posición, afirmó, ofrece oportunidades de liderazgo, pero también grandes complejidades.

"Somos parte de América del Norte, ahora comercialmente muy integrados como parte de uno de los mercados más dinámicos y poderosos del mundo, pero también somos parte de América Latina y el Caribe, donde está buena parte de nuestra historia, cultura compartida, lengua y muchos valores que hemos compartido desde siempre".

Ese doble anclaje, señaló, ha permitido a México ejercer políticas históricas como el derecho de asilo, que calificó como un baluarte irrenunciable.

"Esto le da a México grandes oportunidades. Lo quiero plantear positivamente, porque sí es una posición que te permite ser un puente natural, que te permite afianzar liderazgos en ambas regiones y diversificar nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, deportivas, en fin, en muchísimas dimensiones. Pero también implica enormes responsabilidades y complejidades, porque muchas veces ciertos principios y prioridades que surgen de la parte norte del hemisferio están en contraposición con los de la parte sur".

El Canciller destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un liderazgo internacional “formidable”, reconocido tanto en el norte como en el sur del continente, y respaldado por un amplio apoyo popular.

“Revisemos país por país del continente a ver si encontramos otro liderazgo con el respaldo popular y el prestigio internacional que tiene la Presidenta Sheinbaum”, dijo.

En su análisis de la relación con Estados Unidos, Juan Ramón de la Fuente advirtió que muchas declaraciones hostiles de actores políticos estadounidenses responden más a presiones internas que a una intención real hacia México.

"En la relación con Estados Unidos lo hemos visto muchas veces. Hay pronunciamientos vigorosos, agresivos, a veces poco apropiados, pero hay que pensar siempre en la motivación. Con enorme frecuencia la motivación es interna. Entender esto es fundamental para decidir si reaccionas o no. Y si reaccionas, hacerlo con cabeza fría, análisis objetivo, buena disposición, coordinación, colaboración, sin subordinación. Trabajamos con ellos en circunstancias complejas o no tanto, siempre poniendo por delante nuestra soberanía y nuestra integridad territorial".

De la Fuente se reúne con Lula y hace un llamado a la paz en Latinoamérica durante la CELAC
El Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, durante su participación en la CELAC 2025. Foto: SRE

Además, De ka Fuente se refirió la complejidad de los temas que ambos países negocian de manera simultánea sobre diversos temas como seguridad, migración, jitomate, agua, aviación, aranceles, y remarcó que no pueden ser afectados por declaraciones “ruidosas”.

"Tenemos una mesa de negociación con muchos temas simultáneos: el gusano barrenador, el jitomate, el agua, la seguridad, la migración, la aviación, los aranceles. Cada conversación tiene su grado de dificultad. Imagínate que por alguna declaración ruidosa estuviésemos siempre reaccionando, cuando lo que nos importa es que cada uno de esos temas llegue a buen puerto con una solución benéfica para México".

Juan Ramón de la Fuente recordó que a pesar de sus amenazas Donald Trump ha logrado mantener una relación estable basada en principios claros con la Presidenta Sheinbaum.

“Ella sabe poner los elementos en la jerarquía correspondiente y tomar decisiones sobre principios claros. Eso de ‘cabeza fría’ no es una frase: es una actitud”, afirmó, al destacar el reconocimiento internacional hacia la mandataria.

Sobre la preocupación de que pudiera haber intervencionismo, el Canciller descartó esta posibilidad por completo. Explicó que existe un entendimiento escrito con Washington en el que se establece el respeto irrestricto a la soberanía mexicana.

“Ese párrafo sobre soberanía nos tomó meses. Pero quedó muy claro y explícito”, dijo. Adelantó que próximamente habrá una nueva reunión del grupo de seguimiento del acuerdo.

En temas donde México y Estados Unidos disienten, como Venezuela o Cuba, aseguró que las diferencias no han impedido avanzar en la agenda bilateral. Reiteró que México mantiene su postura constitucional: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias.

En cuanto al proceso de revisión del T-MEC, De la Fuente fue categórico: “No tengo duda: el T-MEC va. Las consultas públicas, la primera etapa, arrojaron un saldo muy favorable. Claro que hay oposiciones y temas específicos polémicos. Los congresistas estadounidenses tienen puntos de vista diversos, pero el balance fue abrumadoramente a favor de una revisión. Esas voces son muy poderosas: intereses económicos, no sólo políticos. Y el poder económico en Estados Unidos opera con mucha fuerza. En ese balance me baso para decir que la revisión va".

Finalmente, el el Canciller insistió en que México debe mantener su ruta diplomática ante cualquier presión electoral o coyuntural.

“La instrucción de la presidenta ha sido seguir en nuestra ruta independientemente de las vicisitudes internas”, dijo. Ese enfoque, sostuvo, es lo que permitirá que los múltiples frentes de la relación bilateral avancen sin perder de vista el principio fundamental que guía la política exterior mexicana: la soberanía.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

2025: año de corrupción

"Hay quienes afirman que para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es necesario construir una ciudadanía...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

+ Sección

Galileo

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
1

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

La periodista mexicana Carmen Aristegui se despidió del espacio que conducía en la cadena informativa CNN, en donde duró 20 años. "Gracias a CNN", expresó.
2

Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

Hacienda actualizó el IEPS de gasolina y de diésel para 2026, que se hace anualmente por la inflación.
3

Hacienda anuncia aumento del IEPS a gasolina y diésel para 2026: ¿cuánto pagarás?

Navidades en México 2025
4

"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras que vendían litros incompletos de combustible.
5

Profeco presenta 43 denuncias contra gasolineras ante FGR; vendían litros incompletos

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
6

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

Dashia, acusada de pertenecer a una banda dedicada a la extorsión luego de denunciar que su padre intentó abusar de ella, podrá seguir el proceso en libertad.
7

Dashia, detenida tras denunciar abuso sexual de su padre, seguirá proceso en libertad

8

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Un avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; confirman muerte de 2 personas
9

Un avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; confirman muerte de 5 personas

Pues según las mediciones disponibles, Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO se disputan el nivel más alto de aprobación de la historia de los presidentes mexicanos.
10

#Anuario2025 ¬ 10 años de tsunami: el PRIAN implosionó y Morena tomó el poder total

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Gobierno de México haya accedido a otorgar facilidades a la FIFA para que no pague impuestos durante muchos años.
11

Peña fue quien dio grandes beneficios a la FIFA: Hacienda. Se los acotamos: Sheinbaum

12

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que no es necesario que se legisle sobre la llamada “Ley Esposa”, pues basta con el acuerdo de paridad del INE.
13

No hace falta la "Ley Esposa": Claudia; basta con acuerdo del INE sobre paridad, dice

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.
14

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

15

SAT llama a verificar autenticidad de bebidas alcohólicas. ¿Cómo? Aquí te explicamos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Canciller Juan Ramón de la Fuente.
1

La oposición lleva a EU temas que allá conocen bien, dice De la Fuente en entrevista

Pues según las mediciones disponibles, Claudia Sheinbaum Pardo y AMLO se disputan el nivel más alto de aprobación de la historia de los presidentes mexicanos.
2

#Anuario2025 ¬ 10 años de tsunami: el PRIAN implosionó y Morena tomó el poder total

3

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

VIDEO ¬ Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Pacífico; mata a una persona
4

VIDEO ¬ Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Pacífico; mata a una persona

5

SAT llama a verificar autenticidad de bebidas alcohólicas. ¿Cómo? Aquí te explicamos

6

¡Toma nota! Aquí los horarios especiales de Metro, MB y más por fiestas decembrinas

Rocha Cantú pierde criterio de oportunidad; está obligado a comparecer en persona
7

Rocha Cantú pierde criterio de oportunidad; está obligado a comparecer en persona

8

Una recicladora de Uruapan es incendiada con bombas molotov; no se reportan heridos

9

Los sindicatos que antes eran del PRI, ahora están con Morena: SNTE, Pemex, CROC...

Un avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; confirman muerte de 2 personas
10

Un avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; confirman muerte de 5 personas

Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EU, dijo que Maduro se tiene que ir del poder en Venezuela; el Presidente le reviró: somos independientes.
11

EU retendrá el petróleo incautado a Venezuela: Trump; Noem dice que Maduro debe irse

Hacienda actualizó el IEPS de gasolina y de diésel para 2026, que se hace anualmente por la inflación.
12

Hacienda anuncia aumento del IEPS a gasolina y diésel para 2026: ¿cuánto pagarás?