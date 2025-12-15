Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches

Gran indignación provocó el Presidente Donald Trump luego de afirmar en su plataforma Truth Social que Rob Reiner y su esposa fueron asesinados por "la ira" que el cineasta provocó en otras personas debido a sus críticas hacia su Administración.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, desató una enorme indignación luego de haber publicado en su plataforma Truth Social que el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michel Singer fue resultado de una "obsesión desenfrenada" que tenía en contra de su persona.

El mandatario estadounidense señaló hoy por la mañana que Reiner y su cónyuge fueron asesinados a raíz de "la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP".

"Era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el Presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes", afirmó el republicano en su red social.

Donald J. Trump Truth Social Post 09:51 AM EST 12/15/25 A very sad thing happened last night in Hollywood. Rob Reiner, a tortured and struggling, but once very talented movie director and comedy star, has passed away, together with his wife, Michele, reportedly due to the anger… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 15, 2025

La publicación del Presidente de EU provocó de inmediato una ola de críticas por parte de políticos, personas del medio artístico y ciudadanos en general, quienes le reprocharon el haber sugerido que dicho asesinato fue por las opiniones políticas del actor y director de cine.

Uno de los que expresó su descontento fue el reconocido actor Morgan Freeman, quien escribió en su perfil de X (antes Twitter) que Donald Trump "es lo peor que le ha pasado a Estados Unidos".

"Donald Trump es pura escoria: sus comentarios sobre Rob Reiner son más que reprensibles y cualquiera que lo apoye debería estar completamente avergonzado", afirmó.