La Policía detiene a Nick, hijo de Rob Reiner; es sospechoso de asesinar a sus padres

Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, fue detenido en Los Ángeles por su presunta relación con el asesinato del director y su esposa, hallados sin vida en su casa.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Policía de Los Ángeles detuvo este lunes a Nick Reiner, de 32 años, por ser presunto sospechoso del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, quienes fueron hallados sin vida la noche del domingo en su residencia de Brentwood, California.

De acuerdo con registros del condado de Los Ángeles, Nick Reiner fue arrestado y permanece bajo custodia con una fianza fijada en cuatro millones de dólares, mientras continúan las investigaciones por homicidio.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados sin vida la tarde del domingo 14 de diciembre dentro de su domicilio, luego de que servicios de emergencia acudieran tras una llamada médica.

Paramédicos confirmaron que ambas personas no presentaban signos vitales al momento de su arribo, por lo que el caso fue turnado a detectives de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Durante una conferencia ofrecida la noche del domingo, la policía indicó que inicialmente no había personas bajo custodia; sin embargo, horas después se concretó el arresto del hijo mediano del matrimonio.

Según reportes de medios estadounidenses, fue una de las hijas de la pareja quien localizó los cuerpos y dio aviso a las autoridades, proporcionando información relevante para el avance del caso, en el cual se señaló a Nick Reiner como principal responsable.

¿Quién es Nick Reiner?

Nick Reiner nació en 1993 y creció en un entorno vinculado a la industria cinematográfica; participó como guionista en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre.

En entrevistas previas, Nick Reiner reconoció haber enfrentado problemas de adicción desde la adolescencia, situación que derivó en periodos de rehabilitación y experiencias de vida fuera del hogar familiar.

🚨OMG..ROB REINER & WIFE MICHELE MURDERD BY MIDDLE SON NICK REINER WHO IS MISSING ACCORDING TO SOURCES. Nick previously battled severe drug addiction starting in his teens enduring 17 rehab stints homelessness in multiple states, and periods on the streets. He co-wrote the 2015… pic.twitter.com/PTlhZAYVAV — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 15, 2025

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar responsabilidades, mientras la familia solicitó respeto a su privacidad mediante un comunicado oficial.