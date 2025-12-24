RADICALES ¬ Morena solidificó en 10 años. ¿De dónde viene su fuerza? ¿Cómo lo logró?

A 10 años de su nacimiento formal, Morena no sólo transformó el sistema de partidos, sino que concentró un poder político inédito en la historia reciente del país. Su ascenso acelerado, la combinación de movimiento social y estructura partidista, y las preguntas que abre su actual hegemonía fueron el eje del debate en esta entrega de RADICALES.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- A una década de su registro formal como partido político, Morena pasó de ser una fuerza emergente a convertirse en el eje del poder público en México. Meme Yamel, Héctor Alejandro Quintanar y Álvaro Delgado coincidieron en que el caso del partido oficialista no sólo es atípico en la historia electoral mexicana, sino un fenómeno sin precedentes en América Latina por la velocidad y la profundidad de su consolidación.

Meme Yamel recordó que el crecimiento de Morena comenzó a notarse desde su primera participación electoral en 2015, cuando aún competía con cuadros poco conocidos.

“En Puebla nos tocaron las elecciones de 2015 y veía cómo Morena iba ganando terreno con perfiles que no eran los tradicionales”, señaló. Para ella, la clave vino después: “Yo recuerdo haberle dicho algo a todos los demás: ‘En donde Morena empiece a poner candidatos conocidos, va a empezar a ganar elecciones’. Y eso es lo que empezó a pasar”.

Ese avance llevó al partido a una posición que se creía poco probable, comenzó a ganar gubernaturas, congresos locales, obtuvo la mayoría en el Congreso de la Unión y una presencia territorial dominante. Sin embargo, Meme Yamel se cuestiona: “¿El tener todo realmente es tenerlo todo? O sea, tienes casi todos los estados con gobernadores, tienes muchos municipios, tienes la mayoría en el Congreso, tienes la mayoría en algunos congresos locales, tenerlo todo hoy para Morena, después del pragmatismo, después después de esa estrategia, ¿es tenerlo todo?”.

La comunicadora también explicó algunas de las causas que provocaron que Morena tuviera una victoria arrolladora en 2018.

"Están los que desde la lucha, desde los inicios Andrés Manuel lo conocían, que estuvieron desde el fraude, desde el desafuero estuvieron ahí y que no dejaron nunca de insistir. Gente que creyó en el proyecto y que conocía el proyecto alternativo de nación, ahí estaban sus votos. También hubo muchos votos de muchas personas que ya veían todo lo que había hecho el PRI y el PAN y que no resolvían absolutamente nada y que por la razón que quieras, llámenle voto de castigo o llámenle simplemente ya estoy cansado de que no me resuelvan, vamos por un cambio de régimen y exactamente vamos por algo distinto, creo que aquí es el camino, viene el voto en 2018".

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar planteó que Morena nace con una pregunta de fondo: “¿Quién manda aquí? Formalmente alguien detenta el poder, pero realmente quiénes están detrás, quiénes son los que realmente mandan”. Esa interrogante, dijo, atraviesa la fundación del partido.

"Es una de las preguntas de la ciencia política contemporánea. Formalmente, alguien detenta el poder, institucionalmente alguien detenta el poder, pero realmente quiénes están detrás, quiénes son los que realmente mandan. Y es una pregunta interesante porque es una de las preguntas rectoras de Morena en su fundación".

Quintanar subrayó que Morena rompió todas las reglas conocidas para los partidos emergentes que normalmente suelen batallar por sobrevivir a sus primeras elecciones. En el caso del partido guinda, mostró músculo desde el inicio y comenzó a atraer los votos de los electores.

"Cuando los partidos políticos se fundan, los partidos emergentes siempre compiten y su principal reto es conservar el registro y muchos no pasan esa prueba, o en el mejor de los casos se convierten en fuerzas focales o regionales, como es el caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano desde 1997".

El académico recordó que tal fue el impacto que tuvo Morena en su primera elección que logró convertirse en la primera fuera política en la capital y desplazó al PRD como la principal fuerza de izquierda.

"¿Qué pasa con Morena? Es una excepción completa de la regla y es una excepción que se observa en el hecho de que en su primera elección en 2015 fue un partido que fue competitivo en 29 de 32 entidades federativas, ganó casi el 10 por ciento de la votación nacional, lo cual es un número muy importante. Y además, en 2015, Morena se convirtió en la primera fuerza política en la Ciudad de México y se convirtió de inmediato a nivel nacional en la primera fuerza desde la izquierda partidista, desplazando al PRD. Eran números tremendos".

La explicación, añadió, está en que Morena no surgió de la nada, sino que se trataba de un movimiento político con al menos 10 años de historia.

“¿Qué le dio esa fuerza debutante a Morena? Y una hipótesis que yo planteo es que se trataba de un partido formal en 2015, pero que venía precedido de un movimiento político muy importante de por lo menos 10 años atrás, que implicó trabajo territorial, que implicó una activación de la socialización política y que implicó una activación de cuestiones que los partidos en general en México habían dejado de hacer”.

Por su parte, Álvaro Delgado señaló que la dimensión del fenómeno de Morena es aún mayor pues no existe ningún registro en América Latina tan exitoso.

"No hay en América Latina, por lo menos, un partido tan exitoso que en 10 años haya pasado de no tener absolutamente nada a hegemonizar el poder político en México. Tres años después, gana la presidencia de la República, gana gobernaturas y en 2024, el año pasado a 9 años de formado, gobierna 24 estados en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, una mayoría en las dos cámaras del Congreso y en la mayoría de los congresos locales".

Ese control institucional, explica la relevancia que tiene el momento actual, pues le ha permitido al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsar un cambio de régimen real.

"Y eso le permite, pues como le permite cualquier proyecto de nación con una mayoría constitucional reformar, que es ahí donde viene el cambio de régimen. El cambio de régimen no es la alternancia, el cambio de régimen es el nuevo andamiaje jurídico e institucional, es decir, nuevas reglas sobre las que se juega también el el poder público".

Álvaro menciona que el origen de Morena no fue en 2015, sino que se remonta hasta la década de los noventas con el inicio de la lucha de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco.

"Yo ubico a Morena en 2015 como partido, pero realmente viene desde este libro de 2004, el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, sin cuyo liderazgo no se explica Morena [...] Entre la historia y la esperanza, de 1995, tiene que ver con la elección en Tabasco. Estamos hablando de exactamente 30 años. Diez años después, en 2025, Morena hegemoniza el poder público en México. Es un fenómeno que no tiene precedente en nuestro país”.