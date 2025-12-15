Trump firma un orden para declarar al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

En un acto celebrado en la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para catalogar al fentanilo como "arma de destrucción masiva". El republicano afirmó que el ingreso de dicha droga por las fronteras de EU se ha reducido en un 50 por ciento durante su actual mandato.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que clasifica el fentanilo como un “arma de destrucción masiva” como parte de su campaña en curso contra el contrabando de drogas.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró en un acto celebrado en la Casa Blanca.

Dicha orden instruye al Secretario de Estado y al Secretario del Tesoro que emprendan acciones apropiadas contra los activos e instituciones financieras relevantes para aquellos involucrados o que apoyan la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos.

“Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas al año [a causa del fentanilo]. Se habla de 100 mil, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”, explicó el Presidente estadounidense.

MAKE AMERICA SAFE AGAIN: Today, President Donald J. Trump signed an Executive Order designating fentanyl as a weapon of mass destruction. pic.twitter.com/xmTGeTNDZO — The White House (@WhiteHouse) December 15, 2025

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250 mil personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

Trump anunció la firma de la orden en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México. El mandatario declaró que “no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses”.

El republicano destacó que durante su mandato se ha logrado, según él, “una reducción del 50 por ciento en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera”, y aseguró que China está “colaborando estrechamente” con EU “para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía”.

Sin embargo, subrayó que la orden establece al Secretario de Seguridad Nacional identificar redes de contrabando de fentanilo utilizando inteligencia sobre amenazas relacionadas con armas de destrucción masiva y no proliferación.

BREAKING: President Trump just declared FENTANYL a WEAPON OF MASS DESTRUCTION. This critical step unleashes every tool to combat the cartels & foreign networks responsible for flooding communities with this deadly substance—the leading cause of death among Americans aged 18-45. pic.twitter.com/C9YXC53kzK — The White House (@WhiteHouse) December 15, 2025

“Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será”, añadió.

El texto de la orden asegura que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico” y que su producción y venta “por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades, que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación”.

De ahí que el documento establece que la posibilidad de que el fentanilo sea utilizado como arma para ataques terroristas concentrados y a gran escala por parte de adversarios organizados es una amenaza grave para Estados Unidos.

La clasificación podría conducir a cargos criminales más severos para aquellos involucrados en el tráfico de fentanilo, aunque Trump no especificó cambios legales inmediatos.

