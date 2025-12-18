Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Europa Press

17/12/2025 - 10:38 pm

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Los problemas en la tiroides pueden afectar funciones como el metabolismo y la regulación térmica del cuerpo, así como provocar cansancio crónico. 

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS).- Sentirse agotado, incluso después de dormir bien, puede ser más que una cuestión de ritmo de vida. El hipotiroidismo, una alteración de la glándula tiroides que ralentiza el metabolismo, puede causar fatiga, somnolencia, y dificultad para concentrarse. Así, el endocrinólogo Esteban Jódar, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, explicó cómo reconocer sus síntomas, qué pruebas solicitar, a la vez que desmonta los mitos más frecuentes en torno a este tema.

Este experto contó, durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, que la tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis), y al consumo de oxígeno de las células. "De alguna manera, también, al gasto metabólico basal y a la quema de calorías", apostilló este experto.

En cuanto a los niveles de energía afirma que si la tiroides funciona correctamente, se mantienen estables: "La presencia de hipotiroidismo genera fatiga, somnolencia, lentitud mental, o física. El hipertiroidismo se asocia a nerviosismo, insomnio, palpitaciones, o hiperactividad. Las alteraciones de las hormonas tiroideas pueden llevar a dificultad a depresión, dificultad para concentrarse, incluso a irritabilidad en caso de exceso".

Explicó en este sentido que una alteración como el hipotiroidismo reduce la acción de las hormonas tiroideas, que son un factor de transcripción que regula múltiples funciones. "Puede causar esta sensación de fatiga por un enlentecimiento general del metabolismo en todos los niveles; desde la velocidad de activación neuronal, la función cardiaca o de otros órganos", precisó.

¿Cómo estar menos cansado en el día a día?

En este sentido el experto de Quirónsalud Madrid explicó que los hábitos o rutinas que pueden ayudar a una persona con hipotiroidismo a mejorar su energía y bienestar son los mismo que se ofrecen a la población general.

"Un adecuado ritmo de sueño y de vigilia; descansar las horas necesarias; hacer ejercicio aeróbico, a lo mejor 30 minutos al día, preferentemente repartido; y ejercicio muscular de fuerza, al menos tres días en semana no consecutivos, alrededor de 30 minutos; junto con una dieta mediterránea", subrayó entre sus recomendaciones. De hecho, destacó que el ejercicio se ha comprobado que tiene un impacto muy positivo tanto en la calidad del sueño, como en el estado de energía y de bienestar.

¿Cómo detectar que algo no va bien con la tiroides?

En este sentido, pedimos al jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid que nos especificara qué pruebas o análisis se deben solicitar si sospechamos de una fatiga inusual, que podría estar relacionada con una disfunción tiroidea.

Habla del análisis de sangre y de los parámetros de la TSH (hormona estimulante de la tiroides) y de la T4 libre (tiroxina libre). "El hipotiroidismo es una de las patologías endocrinológicas más frecuentes si consideramos el hipotiroidismo subclínico, que es una situación en la que no deberían mostrarse síntomas clínicos, pero se detecta una deficiencia sutil en la producción de hormonas tiroideas y que los endocrinólogos sólo tratamos en determinadas circunstancias", agregó.

Precisamente, este experto valora que los trastornos de tiroides se encuentran "hoy adecuadamente diagnosticados", pese a que estuvieron en
su día sobrediagnosticados, puesto que la valoración de la función tiroidea con una el análisis de la TSH (hormona estimulante de la tiroides) y la T4 libre (tiroxina libre) es una determinación analítica habitual que puede pedir cualquier médico en cualquier contexto asistencial.

De hecho, el doctor Jódar resaltó que suelen ser parte de la analítica básica que se realiza a personas con síntomas con cansancio crónico, debilidad, hipercolesterolemia, osteoporosis, diabetes, u obesidad.

