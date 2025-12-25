Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

24/12/2025 - 10:07 pm

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Las aves migratorias construyen un reino sobre restos del NAIM, en el Lago de Texcoco

VIDEO ¬ El agua regresa a Texcoco para sepultar al NAIM, el sueño húmedo del peñismo

Sobrecostos, retrasos, hundimientos, daños... los porqués del NAIM que no despegó

El equipo de SinEmbargo visitó la zona donde se construiría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado recorrieron parte del Lago de Texcoco que poco a poco comienza a nutrirse del agua y en donde también ya es posible ver a muchas especies de aves migratorias.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El Lago de Texcoco, ese espacio donde alguna vez se proyectó levantar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), está renaciendo. El territorio que fue concebido por los gobiernos neoliberales para albergar pistas, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios se ha transformado en un espacio vivo, en proceso de regeneración, donde el agua, la flora, la fauna y las personas han vuelto a ocupar el centro.

Desde el Mirador del lago Nabor Carrillo, Alejandro Páez y Álvaro Delgado describen cómo ha sido ese proceso de rescate de un territorio que se creía muerto y que ahora se ha convertido en un parque ecológico que articula cuerpos de agua del antiguo lago de Texcoco que cubren los restos del megaproyecto aeroportuario.

Lo que antes era visto como un terreno “vacío” es hoy parte de una infraestructura ecológica que conecta lagunas, recupera humedales clave para la sustentabilidad del Valle de México.

El lago Nabor Carrillo, el cual cuenta con 900 hectáreas y más grande que las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec juntas, es hoy refugio de cerca de 100 mil aves residentes. Foto: Luis Gordoa.

Álvaro Delgado recordó que, incluso antes de la cancelación del NAIM, esta zona ya albergaba vida: agua permanente, flora y fauna que hoy se ha potenciado. A ello se suma el agua que se acumuló en lo que iban a ser pistas aéreas, convertidas ahora, dice, en un símbolo elocuente del fracaso de una visión que ignoró los límites ambientales.

“Estamos aquí porque acredita hasta qué punto hay mexicanos que creemos que no se puede iniciar un proyecto devastándolo todo”, afirmó, al recordar el riesgo hídrico que el aeropuerto implicaba no sólo para el oriente mexiquense, sino para todo el Valle de México.

Por su parte, Alejandro Páez indicó que, donde hoy hay humedales, ciclistas y aves, se imaginaban centros comerciales, fraccionamientos y miles de casas. Lo cual muestra dos proyectos de país enfrentados: el neoliberal, basado en la explotación del territorio y el de izquierda, que apuesta por la viabilidad ambiental y colectiva.

Delgado enlazó esa visión con un pasado de imposición y represión, particularmente en San Salvador Atenco, en donde sus pobladores defendieron, inclusive hasta con su vida, sus tierras del despojo que pretendía llevar a cabo el Gobierno federal del expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México

La narrativa de que “aquí no había nada” fue siempre imprecisa. Foto: Luis Gordoa.

Ese recorrido histórico también se lee en el paisaje.

Aquí confluyen las distintas etapas del neoliberalismo: la ambición empresarial, la represión para imponer proyectos no consultados, la resistencia de los pueblos y, finalmente, el quiebre de ese modelo en 2018. Hoy, ese mismo espacio permite narrar otra historia: la de la recuperación y la vida.

Iñaki Echeverría, Director del Parque Ecológico Texcoco, explicó que la regeneración de este sistema no partió de una estética prefabricada, sino de ayudar a que los sistemas naturales se fortalezcan por sí mismos. Se construyeron humedales de distinta naturaleza, se aprovecharon caminos existentes y se reutilizó el tezontle extraído de las pistas del aeropuerto para elevar y restaurar senderos. El resultado es un territorio que se mueve, cambia y se adapta.

"Parte de la belleza del lugar no es un sitio estático, ¿si me explicó? No es un lugar que no cambia. Aquí lo que estamos procurando es que los sistemas naturales se vayan robusteciendo por sí mismos y eso implica no partir de una estética prefigurada completamente, casi todo es más bien ayudarle a la naturaleza".

Aves que llegan desde Alaska, Canadá y Estados Unidos encuentran un hogar en Texcoco. Foto: Luis Gordoa.

El lago Nabor Carrillo, el cual cuenta con 900 hectáreas y más grande que las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec juntas, es hoy refugio de cerca de 100 mil aves residentes, cifra que se eleva hasta 300 mil durante la temporada migratoria. Aves que llegan desde Alaska, Canadá y Estados Unidos encuentran aquí un espacio que demuestra que la recuperación de cuerpos de agua no sólo es posible, sino efectiva.

La narrativa de que “aquí no había nada”, sostiene Echeverría, fue siempre imprecisa. Lo que faltaba no era potencial, sino voluntad. El proyecto se ha convertido en una prueba de concepto contundente: con poco flujo de agua es posible mantener sistemas vivos que se refuerzan a sí mismos y detonan procesos incrementales de regeneración.

"Hubo una narrativa que se construyó que era muy imprecisa, por decirlo así, de que aquí no había nada. Hay zonas en donde en efecto no hay mucho, pero no es porque no se pueda dar, es porque no se le permite que suceda. Lo que sí se logró fue generar un botón de muestra, por llamarlo de alguna forma, suficientemente grande en tamaño y suficientemente contundente en resultados para mostrar que sí se puede. Y que esta narrativa de que ya no se puede recuperar cuerpos de agua y demás es realmente falsa y es inexacta".

Más que un parque terminado, este espacio es una posibilidad abierta. Foto: Luis Gordoa.

Más que un parque terminado, este espacio es una posibilidad abierta. Una oportunidad para el futuro del Valle de México que, según Echeverría, se mantiene viva gracias a la decisión de cancelar el NAIM y apostar por la vida. Lo que ocurra de ahora en adelante dependerá de la continuidad y del compromiso colectivo, pero algo ya quedó claro en Texcoco: donde se planeó imponer concreto y negocio, hoy el agua y la naturaleza volvieron a respirar.

"El proyecto se echó a andar, se inició, pero esto tiene que ser un esfuerzo continuo y que mantenga se mantenga a lo largo ya de de muchos años cada vez enriqueciéndose más. Yo lo que creo es que es una gran oportunidad. Y creo que lo más importante de la decisión del Presidente López Obrador de hacer esto es mantener viva la posibilidad de un mejor futuro en el Valle de México".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

+ Sección

Galileo

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
1

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

VIDEO ¬ Se filtra discusión de Carlota “N” con supuestos invasores de Chalco.
2

Nuevo VIDEO revela que doña Carlota pidió a invasores abandonar su predio en Chalco

3

Jueza absuelve a “El Mochaorejas”, el que mutiló secuestrados con tijeras y los mató

4

VIDEO ¬ Hombre protesta a bolillazos en panadería de chef que criticó cultura del pan

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"
5

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
6

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

Un autobús de pasajeros cayó a una cañada en Veracruz; hay 8 muertos
7

Un autobús de pasajeros cae a una cañada en Veracruz; FGE confirma que hay 8 muertos

8

CLOSE UP ¬ Hernán Bermúdez, Colmenares y Gertz, 3 rostros de corrupción y opacidad

Milei causa pérdidas millonarias con $Libra.
9

Fortunas se esfuman cuando el Presidente de Argentina recomienda criptomoneda dudosa

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
10

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Jaime Pascual "N", influencer que habría mantenido secuestrada a Doña Lety en Veracruz, fue detenido en Puebla; ahora deberá permanecer en prisión preventiva.
11

Influencer que grababa videos con Doña Lety cae en Puebla; le dan prisión preventiva

VIDEO ¬ Reportan enfrentamientos, disparos y hasta explosiones en Escuinapa, Sinaloa
12

VIDEO ¬ Reportan enfrentamientos, disparos y hasta explosiones en Escuinapa, Sinaloa

Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en Nuevo León.
13

“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL

Departamento de Justicia revisa nuevos archivos del FBI sobre el caso Epstein
14

Departamento de Justicia de EU recibe un millón de nuevos archivos del caso Epstein

La Secretaria de Cultura pidió disculpas por el homenaje de hace mes y medio al exgobernador represor Rubén Figueroa; la actual Gobernadora aún guarda silencio.
15

Hace 45 días honraron a Figueroa, homicida y violador. Cultura se disculpa. Evelyn NO

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
1

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

2

Juez libra 25 órdenes de aprehensión por caso Waldo's en Sonora; ya hay 7 detenidos

3

La Segob exhorta a Santa y Reyes Magos a no regalar juguetes que fomenten violencia

Un autobús de pasajeros cayó a una cañada en Veracruz; hay 8 muertos
4

Un autobús de pasajeros cae a una cañada en Veracruz; FGE confirma que hay 8 muertos

5

VIDEO ¬ Hombre protesta a bolillazos en panadería de chef que criticó cultura del pan

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"
6

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"

7

CLOSE UP ¬ Hernán Bermúdez, Colmenares y Gertz, 3 rostros de corrupción y opacidad

La Presidenta Sheinbaum compartió un mensaje para desear una feliz Navidad a las y los mexicanos; recordó que no habrá "mañanera" lo que resta de la semana.
8

"¡Feliz Navidad a todo el pueblo!": Sheinbaum envía mensaje por fiestas decembrinas

Departamento de Justicia revisa nuevos archivos del FBI sobre el caso Epstein
9

Departamento de Justicia de EU recibe un millón de nuevos archivos del caso Epstein

Israel, Estado pirata
10

ENTREVISTA ¬ Queríamos ir a Gaza y romper el cerco, relata mexicano de la flotilla

11

Operador del CDS y quien participó en "Culiacanazo" es condenado a 20 años de prisión

VIDEO ¬ Reportan enfrentamientos, disparos y hasta explosiones en Escuinapa, Sinaloa
12

VIDEO ¬ Reportan enfrentamientos, disparos y hasta explosiones en Escuinapa, Sinaloa