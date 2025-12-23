Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”

Durante una asamblea de la ONU, las delegaciones de Rusia y China condenaron el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela. El país sudamericano denunció que EU los extorsiona al pedirles petróleo y minerales.

-Información en desarrollo

Ciudad de México/Nueva York, 23 de diciembre (SinEmbargo, con información de agencias).– Mike Waltz, enviado de Estados Unidos para Naciones Unidas (ONU), elevó hoy el tono ante el pleno en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. “Impondremos y haremos respetar las sanciones al máximo para privar a Maduro de usar los recursos para financiar al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua”, advirtió,

Pero China y Rusia no guardaron silencio. Tampoco Venezuela, que hoy reveló ante el Consejo de Seguridad que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, expresamente intenta extorsionar a los venezolanos. “Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia”, dijo Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU.

“El pasado 16 de diciembre, su Presidente nos exigió [Donald Trump] que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplimos con su ultimátum descargaría entonces la furia de la mayor Armada de la historia sobre nuestro país”, dijo. “Venezuela es solo el objetivo de un plan mayor”, agregó.

El representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, condenó la presión de Estados Unidos contra Venezuela como “un auténtico acto de agresión” y dijo que el bloqueo es ilegal, un auténtico acto de agresión. “Washington es claramente responsable de las catastróficas consecuencias que este comportamiento ‘cowboy’ tiene para los habitantes del país bloqueado”, afirmó Nebenzia y ratificó, en un mensaje de Moscú, que Rusia es solidario con el pueblo venezolano.

La delegación de China en el Consejo de Seguridad fue todavía más dura. Geng Shuang, representante de la República Popular, dijo “China se opone a todos los actos de unilateralismo y de acoso. Todos los países deben defender su dignidad soberana. Estamos en contra de toda aquella medida que vulnere los principios y fines de la Carta [de la ONU] y que se injiera en la soberanía y en la seguridad de un tercer Estado”.

Expresó la oposición “a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, de la injerencia externa en los asuntos de Venezuela, so cualquier pretexto y de las sanciones unilaterales ilícitas y de una jurisdicción que no tiene fundamento en el derecho internacional y que tampoco ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad”.

Pero Estados Unidos no aflojó las amenazas.

“La amenaza más grave para este hemisferio proviene de los grupos terroristas y criminales transnacionales; estos cárteles no son como la mafia: son sofisticados, tienen gran capacidad técnica, están bien financiados y están causando estragos en nuestra región. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como el gobierno legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense. Maduro y su régimen robaron las elecciones”, respondió Waltz, a nombre de Washington.

“El Presidente Trump ha sido muy claro al afirmar que utilizará todo el poder de Estados Unidos para combatir y erradicar a estos cárteles de la droga, que han operado en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo”, agregó.