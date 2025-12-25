Bolsonaro confirma en carta que su hijo Flávio será precandidato presidencial en 2026

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 10:53 am

El Senador Flávio Bolsonaro será precandidato presidencial en 2026, confirmó su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro leyó una carta de su padre, preso por un intento de golpe de Estado en 2022 y hospitalizado por una operación que resultó exitosa, donde el expresidente confirmó que nombró a su hijo como precandidato presidencial en Brasil para 2026.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, preso por el intento de golpe de Estado en 2022, nombró a su hijo, el Senador Flávio Bolsonaro, como precandidato a la Presidencia de Brasil para las elecciones de 2026, confirmando que apoyará su candidatura como abanderado de la ultraderecha que buscará retomar el poder perdido ante Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", señaló el expresidente Bolsonaro en una carta que su propio hijo leyó ante los medios este jueves.

"A lo largo de mi vida he hecho frente a duras batallas", añadió el expresidente, "pagando un alto precio con mi salud y mi familia, para defender lo que creo que es mejor para nuestro Brasil". "Confío en lo más importante en la vida de un padre: su propio hijo, para rescatar nuestro Brasil", completó.

Por su parte, el Senador señaló en sus redes sociales: "Recibí la carta de mi padre con gran emoción; está llena de fe, confianza y responsabilidad. El desafío es grande, pero con su bendición y la protección de Dios, seguiremos por el buen camino para Brasil".

"Que Dios lo bendiga y lo fortalezca para liderar esta corriente de millones de brasileños que honran a Dios, la patria, la familia y la libertad", señaló el expresidente ultraderechista.

Jair Bolsonaro fue internado la mañana del miércoles en el hospital DF Star, en la ciudad de Brasilia, donde fue sometido a una cirugía por una hernia inguinal bilateral. La esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, confirmó que la cirugía fue "completada con éxito" esta mañana. "Ahora solo queda esperar a que pase el efecto de la anestesia", agregó.

