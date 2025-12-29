La Segob difunde LISTA de hospitalizados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Redacción/SinEmbargo

28/12/2025 - 9:23 pm

IMSS difunde nombres de víctimas del descarrilamiento del Interoceánico en Oaxaca.

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas por el descarrilamiento de la máquina principal de un Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer a noche de este domingo la lista de las personas lesionadas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. De acuerdo con la institución, 70 víctimas se encuentran atendiéndose en los hospitales del Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec, IMSS Bienestar de Juchitán, así como en centros hospitalarios de Salina Cruz y Tehuantepec.

Previamente, el IMSS Bienestar indicó que activó de manera inmediata los protocolos de atención a emergencias para garantizar la atención médica oportuna a las personas lesionadas.

Al momento, la atención hospitalaria se brinda de la siguiente manera:

  • 29 personas lesionadas reciben atención médica en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero.
  • 22 personas lesionadas son atendidas en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán.
  • 11 personas lesionadas reciben atención en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec.
  • Seis reciben atención en el Hospital de Tehuantepec.
  • Dos reciben atención en el Hospital General de Salina Cruz.

Asimismo, la Segob dio a conocer una lista preliminar de personas hospitalizadas. Esta es:

No. Nombre Edad Hospital
1 Abigail Lizarraga Arias 34 Hospital de Juchitán
2 Abril Solórzano Cruz 12 Hospital de Juchitán
3 Akwjo Salazar Rodríguez 72 Hospital de Juchitán
4 Calli Santiago Antonio 18 Hospital de Juchitán
5 Elidia de la Cruz López 66 Hospital de Juchitán
6 Gilberta Josefina Calvo Vasquez S/D Hospital de Juchitán
7 Jorge Alberto Hernández 29 Hospital de Juchitán
8 Liliana del Carmen González Cruz 30 Hospital de Juchitán
9 Livia A. Alvarado 73 Hospital de Juchitán
10 Luis Augusto Kat Canto S/D Hospital de Juchitán
11 María Fernanda Serrano Moreno 13 Hospital de Juchitán
12 Martha Lidia Santiago Antonio 42 Hospital de Juchitán
13 Mellani Zaragoza Medina 17 Hospital de Juchitán
14 Miguel Ángel Fabre Bajaron 44 Hospital de Juchitán
15 Nahomi Katerine Ríos Vasquez 21 Hospital de Juchitán
16 Nelli Rosario Arana Serrano 57 Hospital de Juchitán
17 Patricia Castro Sánchez 23 Hospital de Juchitán
18 Tiare Deyanira Mendoza Hernández 33 Hospital de Juchitán
19 Ulises Jauregui García 51 Hospital de Juchitán
20 Uriel Castillejos Cruz 20 Hospital de Juchitán
21 Víctor Ventral Ordóñez 18 Hospital de Juchitán
22 Ximena Ríos 9 Hospital de Juchitán
23 Hernández Hernández Ariadna 33 Hospital General de Salina Cruz
24 López Hernández Ian Oswaldo 12 Hospital General de Salina Cruz
25 Ana Guadalupe Fabre Pasaron 48 Hospital Ixtepec
26 Axel Eduardo Antonio Fabre 16 Hospital Ixtepec
27 Carla Valeria Sánchez Cheng 22 Hospital Ixtepec
28 Claudia Cruz Alcántara 47 Hospital Ixtepec
29 Ereida López Ordaz 54 Hospital Ixtepec
30 Felipe Calvo Chiapas (Chiñas) 33 Hospital Ixtepec
31 Guadalupe Ruiz Zambrano 78 Hospital Ixtepec
32 Gustavo Alejandro Del Toro González 36 Hospital Ixtepec
33 Itza Julisa Márquez Alejo 21 Hospital Ixtepec
34 María del Carmen Chiñas Reyes 55 Hospital Ixtepec
35 Perla Del Carmen Toledo Ávalos 20 Hospital Ixtepec
36 Alexia Cerquedo Mejía 20 Matías Romero
37 Alexis Iglesias Temichs 20 Matías Romero
38 Alexis Ríos Gallegos 17 Matías Romero
39 Alma Jasive Bemol Albores 32 Matías Romero
40 Alonso Ríos Gallegos 11 Matías Romero
41 Ashley Aylin Fabre Mingo 13 Matías Romero
42 Claudia Gallegos Castillo 38 Matías Romero
43 Dulce Nayeli López Morales 31 Matías Romero
44 Edwin Alan Gómez Falcón 32 Matías Romero
45 Emérit Daniel Ríos López 8 Matías Romero
46 Feliciano Cruz Benítez 46 Matías Romero
47 Flor Temichs Cinta 47 Matías Romero
48 Gustavo Ríos Ponce 38 Matías Romero
49 Indira Lara Pineda 32 Matías Romero
50 Itzel Sosa Carrasquedo 30 Matías Romero
51 Jeferson Javier Laureano Bemol 11 Matías Romero
52 Jesús Antonio Ángel Sánchez 24 Matías Romero
53 Joana Osorio Castro 19 Matías Romero
54 José Luis Fabre Pazarro 37 Matías Romero
55 José Matías Fabre Falcón 7 Matías Romero
56 Juan Daniel Ríos Ponce 32 Matías Romero
57 Juan Manuel Iglesias López 45 Matías Romero
58 Karla Mérida Leyva Castillejos 73 Matías Romero
59 Lindoro Hernández Ortiz 78 Matías Romero
60 María Eugenia Zaragoza Ceja 72 Matías Romero
61 Melani Arum Laureano Bemol 7 Matías Romero
62 Paola Laureano Bemol 4 Matías Romero
63 Regina Torres Castro 3 Matías Romero
64 Yuleni Vázquez Flores 24 Matías Romero
65 Domínguez Ramírez Ronaldo 61 Tehuantepec
66 Domínguez Rosales Libertad 25 Tehuantepec
67 Lara Pineda Alfonso 26 Tehuantepec
68 Moreno Vásquez Gabriela 49 Tehuantepec
69 Ortiz López Karla 19 Tehuantepec
70 Palacios Pacheco Efrén 61 Tehuantepec

