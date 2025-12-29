La Segob difunde LISTA de hospitalizados por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas por el descarrilamiento de la máquina principal de un Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer a noche de este domingo la lista de las personas lesionadas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. De acuerdo con la institución, 70 víctimas se encuentran atendiéndose en los hospitales del Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec, IMSS Bienestar de Juchitán, así como en centros hospitalarios de Salina Cruz y Tehuantepec.
"Tras lamentable accidente del Tren Interoceánico fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Respaldo y condolencias para las familias, y seguir pendientes a la labor de las autoridades", indicó, por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.
Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas: 55 2230 2106
Previamente, el IMSS Bienestar indicó que activó de manera inmediata los protocolos de atención a emergencias para garantizar la atención médica oportuna a las personas lesionadas.
Al momento, la atención hospitalaria se brinda de la siguiente manera:
- 29 personas lesionadas reciben atención médica en el Hospital IMSS Bienestar de Matías Romero.
- 22 personas lesionadas son atendidas en el Hospital IMSS Bienestar de Juchitán.
- 11 personas lesionadas reciben atención en el Hospital IMSS Bienestar de Ixtepec.
- Seis reciben atención en el Hospital de Tehuantepec.
- Dos reciben atención en el Hospital General de Salina Cruz.
Asimismo, la Segob dio a conocer una lista preliminar de personas hospitalizadas. Esta es:
|No.
|Nombre
|Edad
|Hospital
|1
|Abigail Lizarraga Arias
|34
|Hospital de Juchitán
|2
|Abril Solórzano Cruz
|12
|Hospital de Juchitán
|3
|Akwjo Salazar Rodríguez
|72
|Hospital de Juchitán
|4
|Calli Santiago Antonio
|18
|Hospital de Juchitán
|5
|Elidia de la Cruz López
|66
|Hospital de Juchitán
|6
|Gilberta Josefina Calvo Vasquez
|S/D
|Hospital de Juchitán
|7
|Jorge Alberto Hernández
|29
|Hospital de Juchitán
|8
|Liliana del Carmen González Cruz
|30
|Hospital de Juchitán
|9
|Livia A. Alvarado
|73
|Hospital de Juchitán
|10
|Luis Augusto Kat Canto
|S/D
|Hospital de Juchitán
|11
|María Fernanda Serrano Moreno
|13
|Hospital de Juchitán
|12
|Martha Lidia Santiago Antonio
|42
|Hospital de Juchitán
|13
|Mellani Zaragoza Medina
|17
|Hospital de Juchitán
|14
|Miguel Ángel Fabre Bajaron
|44
|Hospital de Juchitán
|15
|Nahomi Katerine Ríos Vasquez
|21
|Hospital de Juchitán
|16
|Nelli Rosario Arana Serrano
|57
|Hospital de Juchitán
|17
|Patricia Castro Sánchez
|23
|Hospital de Juchitán
|18
|Tiare Deyanira Mendoza Hernández
|33
|Hospital de Juchitán
|19
|Ulises Jauregui García
|51
|Hospital de Juchitán
|20
|Uriel Castillejos Cruz
|20
|Hospital de Juchitán
|21
|Víctor Ventral Ordóñez
|18
|Hospital de Juchitán
|22
|Ximena Ríos
|9
|Hospital de Juchitán
|23
|Hernández Hernández Ariadna
|33
|Hospital General de Salina Cruz
|24
|López Hernández Ian Oswaldo
|12
|Hospital General de Salina Cruz
|25
|Ana Guadalupe Fabre Pasaron
|48
|Hospital Ixtepec
|26
|Axel Eduardo Antonio Fabre
|16
|Hospital Ixtepec
|27
|Carla Valeria Sánchez Cheng
|22
|Hospital Ixtepec
|28
|Claudia Cruz Alcántara
|47
|Hospital Ixtepec
|29
|Ereida López Ordaz
|54
|Hospital Ixtepec
|30
|Felipe Calvo Chiapas (Chiñas)
|33
|Hospital Ixtepec
|31
|Guadalupe Ruiz Zambrano
|78
|Hospital Ixtepec
|32
|Gustavo Alejandro Del Toro González
|36
|Hospital Ixtepec
|33
|Itza Julisa Márquez Alejo
|21
|Hospital Ixtepec
|34
|María del Carmen Chiñas Reyes
|55
|Hospital Ixtepec
|35
|Perla Del Carmen Toledo Ávalos
|20
|Hospital Ixtepec
|36
|Alexia Cerquedo Mejía
|20
|Matías Romero
|37
|Alexis Iglesias Temichs
|20
|Matías Romero
|38
|Alexis Ríos Gallegos
|17
|Matías Romero
|39
|Alma Jasive Bemol Albores
|32
|Matías Romero
|40
|Alonso Ríos Gallegos
|11
|Matías Romero
|41
|Ashley Aylin Fabre Mingo
|13
|Matías Romero
|42
|Claudia Gallegos Castillo
|38
|Matías Romero
|43
|Dulce Nayeli López Morales
|31
|Matías Romero
|44
|Edwin Alan Gómez Falcón
|32
|Matías Romero
|45
|Emérit Daniel Ríos López
|8
|Matías Romero
|46
|Feliciano Cruz Benítez
|46
|Matías Romero
|47
|Flor Temichs Cinta
|47
|Matías Romero
|48
|Gustavo Ríos Ponce
|38
|Matías Romero
|49
|Indira Lara Pineda
|32
|Matías Romero
|50
|Itzel Sosa Carrasquedo
|30
|Matías Romero
|51
|Jeferson Javier Laureano Bemol
|11
|Matías Romero
|52
|Jesús Antonio Ángel Sánchez
|24
|Matías Romero
|53
|Joana Osorio Castro
|19
|Matías Romero
|54
|José Luis Fabre Pazarro
|37
|Matías Romero
|55
|José Matías Fabre Falcón
|7
|Matías Romero
|56
|Juan Daniel Ríos Ponce
|32
|Matías Romero
|57
|Juan Manuel Iglesias López
|45
|Matías Romero
|58
|Karla Mérida Leyva Castillejos
|73
|Matías Romero
|59
|Lindoro Hernández Ortiz
|78
|Matías Romero
|60
|María Eugenia Zaragoza Ceja
|72
|Matías Romero
|61
|Melani Arum Laureano Bemol
|7
|Matías Romero
|62
|Paola Laureano Bemol
|4
|Matías Romero
|63
|Regina Torres Castro
|3
|Matías Romero
|64
|Yuleni Vázquez Flores
|24
|Matías Romero
|65
|Domínguez Ramírez Ronaldo
|61
|Tehuantepec
|66
|Domínguez Rosales Libertad
|25
|Tehuantepec
|67
|Lara Pineda Alfonso
|26
|Tehuantepec
|68
|Moreno Vásquez Gabriela
|49
|Tehuantepec
|69
|Ortiz López Karla
|19
|Tehuantepec
|70
|Palacios Pacheco Efrén
|61
|Tehuantepec