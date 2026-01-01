Decreto presidencial elimina el IEPS a videojuegos violentos sin pasar por Congreso

La Presidenta hizo uso de su facultad constitucional para decretar, sin pasar por el Congreso, un beneficio fiscal total a los videojuegos con contenido violento.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum emitió este miércoles un decreto que exime el 100 por ciento del pago al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los videojuegos violentos no aptos para menores de 18 años.

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su edición del 31 de diciembre de 2025, y establece un estímulo fiscal para que quienes vendan o distribuyan esos videojuego violentos “con contenido violento o extremo o para adultos, no aptos para menores de 18 años” libren el IEPS, incluido en la Ley de Ingresos del 2026.

Esta Ley indica que se implementará este beneficio tributario a "enajenantes de videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para personas menores de 18 años, en formato físico, que estén obligados a pagar el impuesto especial sobre producción y servicios, de conformidad con el artículo 2o., fracción I, inciso K de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”.

Asimismo, la exención aplicará a aquellas plataformas y prestadores de servicios digitales, tanto residentes en México como en el extranjero sin establecimiento en el país, que permitan el acceso o descarga de este tipo de videojuegos en territorio nacional.

SHEINBAUM RECULA CON EL IMPUESTO A VIDEOJUEGOS: NO SABEN COMO COBRARLO Claudia Sheinbaum anunció que no se cobrará el impuesto del 8% a los videojuegos considerados "violentos". La razón es por problemas técnicos. Dijo que es prácticamente imposible distinguir qué…

El estímulo será aplicable siempre y cuando no se traslade el impuesto al consumidor final, con el objetivo de evitar beneficios indebidos.

“Dicho estímulo fiscal será acreditable contra el IEPS que deba pagarse por las citadas actividades y sólo será procedente en tanto no se traslade al adquirente del bien o servicio cantidad alguna por concepto del citado impuesto, a efecto de evitar que los beneficiarios del estímulo fiscal obtengan un beneficio indebido”, precisó el decreto.

No obstante, la medida no exime del cumplimiento de obligaciones en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la prestación de servicios digitales. Las plataformas deberán seguir sujetándose al Capítulo III Bis de la Ley del IVA y demás disposiciones aplicables.

El 7 de noviembre pasado, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, en la que se estableció que se gravaría con un impuesto del ocho por ciento a los videojuegos con contenido violento e inapropiado para menores de 18 años, sean en formato de disco o digital.

Sin embargo, la Presidenta decidió utilizar su facultad constitucional para emitir decretos sin pasar por el Congreso y estableció el estímulo referido para estos videojuegos.

En la conferencia de prensa matutina del pasado 23 de diciembre, la mandataria informó que el impuesto a los videojuegos no sería cobrado, al reconocer que su aplicación presentaba “muchas complicaciones”, particularmente para distinguir qué contenidos pueden considerarse violentos y cuáles no.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia?”, dijo Sheinbaum Pardo, al justificar la decisión.