VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

Redacción/SinEmbargo

17/10/2025 - 1:38 pm

Diputados del PAN fueron calificados por el PT como "hijos de la Coca-Cola" luego de mostrar su rechazo hacia el IEPS para refrescos, tabaco y videojuegos; "sólo responden a unos patroncillos", dijo la Diputada Lilia Aguilar.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- En el marco de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas como los refrescos, tabaco y videojuegos violentos, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) fueron señalados por una Diputada del Partido del Trabajo (PT) como "hijos de la Coca-Cola" al mostrar su rechazo hacia esta medida.

A su vez, el legislador panista Alan Márquez acusó en la Cámara baja del Congreso de la Unión que el IEPS "se ha convertido en una herramienta recaudatoria ciega y sin rumbo".

"El IEPS nació para desincentivar el consumo de productos nocivos, pero hoy tenemos que decirlo con todas sus letras: el IEPS se convirtió en el impuesto del fracaso, lo pagan todos, pero los únicos beneficiados son la corrupción, el despilfarro y el abuso fiscal. Desde Acción Nacional lo decimos con claridad: no más impuestos que castigan a los más necesitados, no más leyes que exprimen a quienes trabajan todos los días", afirmó.

"¿A quién castiga realmente esta ley? Castiga al que se levanta temprano y llena el tanque de gasolina, que será más cara, castiga al pequeño comerciante que ve como suben sus costos sin que nadie le tienda la mano, castiga al productor nacional, que compite sin apoyo, mientras el Gobierno sólo busca recaudar más", sentenció.

Por su parte, la Diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Flores Elizondo, aseguró que el dinero recaudado de los gravámenes no será destinado a sectores como la salud o la educación, sino a gasto corriente.

"Hoy, oficialmente, subirán el impuesto a las bebidas saborizadas. Subirán el impuesto al tabaco, subirán el impuesto las apuestas y hasta los videojuegos. ¿Qué culpa tienen los gamers? Por Dios... Con todos esos impuestos el Gobierno espera recaudar más de 270 mil millones de pesos el próximo año. Pero, ¿a dónde va a ese dinero? A la misma bolsa de siempre: gasto corriente, programas sin reglas claras y obras que no pasan la lupa de la transparencia. No hay un plan real para que ese dinero llegue a la salud pública; a hospitales a prevención, a la seguridad", declaró.

En tanto, la Diputada del PT, Lilia Aguilar, acusó a panistas y priistas de defender a las industrias del alcohol, el tabaco y los refrescos, recibiendo en el Palacio de San Lázaro a cabilderos para tratar de frenar los impuestos. Los llamó hijos de la Coca-Cola.

"Hijos de la Coca-Cola. Les presento al PRIAN, que ahora además de ser hijos de la Coca-Cola son los diputados casineros que defienden el tabaco, la violencia. Bueno, la diabetes, el consumo y el chupe. En eso se han reducido (...) Bueno, nos han amenazado, han dicho que la diabetes es un pequeño gusto, ¿no? Casual. Hay que tomar un montón de Coca-Cola porque ¿qué tiene? Si los niños son adictos al azúcar, ¿qué tiene? Si la gente tiene diabetes, ¿qué tiene?", manifestó.

En este sentido, la legisladora dijo que sus homólogos del PAN y MC "sólo responden a unos patroncillos" con quienes gestionan apoyos, y puso como ejemplo el caso de tabacaleras como Philip Morris, empresa a la que señaló de tener cabilderos en la Cámara de Diputados para evitar un aumento de impuestos a los cigarros.

Debate en Cámara de Diputados sobre aumento a IEPS
Debate en Cámara de Diputados sobre aumento a IEPS a refrescos, tabaco y juegos. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Al finalizar la discusión, la morenista Dolores Padierna defendió el dictamen de reformas la Ley del IEPS, acusando a PRI y PAN de oponerse a los “impuesto saludables” por mezquindad política. Advirtió que su objetivo es revertir los daños que dejó el sistema neoliberal.

¿Cómo quedó la Ley del IEPS?

El dictamen fue aprobado la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, con lo cual se estableció un incremento en el impuesto al tabaco, al pasar del 160 al 200 por ciento para cigarros, y del 30.4 al 32 por ciento para puros y tabacos hechos a mano. Además, la cuota específica por cigarro aumentará de 0.6445 pesos en 2025 a 1.1584 pesos en 2030, con ajustes anuales para mantener su valor real frente a la inflación.

Según el dictamen, estas medidas buscan reducir la asequibilidad del tabaco y desincentivar su consumo, en cumplimiento del derecho constitucional a la salud. En el caso de las bebidas saborizadas, como los refrescos, se duplica la cuota específica por litro, que pasará de 1.6451 pesos en 2025 a 3.0818 pesos en 2026, tanto para las que contengan azúcares añadidos como para aquellas con edulcorantes artificiales.

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
Coca-Cola se opone al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

La reforma también define el concepto de edulcorante dentro de la Ley y exenta del impuesto a los sueros orales que contengan únicamente glucosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

Mientras que en materia de juegos con apuestas y sorteos, la tasa del IEPS se elevó del 30 al 50 por ciento, aplicable también a las apuestas realizadas en línea o por medios electrónicos, tanto de prestadores nacionales como extranjeros.

A su vez, la reforma incluyó un gravamen del ocho por ciento sobre la venta o descarga de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, aplicable tanto a formatos físicos como digitales, y a membresías o servicios que permitan su acceso o compra de contenido adicional.

