Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Obed Rosas

14/10/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

Amenazas, cabildeo y manipulación: Coca-Cola saca su arsenal para combatir impuesto

Roberto Campa Cifrián, Patricio Caso Prado, Andrés Massieu Fernández y Vicente Gutiérrez Camposeco tienen en común dos aspectos. Los cuatro ocuparon distintas funciones en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y los cuatro se han sumado en los últimos días a la defensa de la industria refresquera, justo cuando se busca incrementar el impuesto a estas bebidas en medio de la pandemia de sobrepeso y obesidad.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto que ahora laboran para refresqueras como Coca-Cola usan la etiqueta de “empresarios” para atacar el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, contenido en la Miscelanea Fiscal con el objetivo de reducir la pandemia de obesidad y sobrepeso que tiene una incidencia directa en enfermedades como la diabetes y padecimientos cardiovasculares.

Se trata de Roberto Campa Cifrián, exsubsecretario de Gobernación peñista que hoy se desempeña como director de asuntos corporativos de FEMSA; Patricio Caso Prado, exfuncionario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) —instancia que implementó la NOM 051 que establece especificaciones generales para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados— y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde ocupó diferentes direcciones como la jurídica.

Destaca además Andrés Massieu Fernández, quien fue coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la Presidencia de la República con Peña Nieto y luego coordinador General de la Oficina de la Presidencia y en octubre del mismo año como Coordinador General de Política y Gobierno, cargo que desempeñó hasta la conclusión de la Administración. Hoy es el presidente de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), que agrupa a las empresas dedicadas a la producción y comercialización de bebidas sin alcohol, que hoy operan 120 plantas embotelladoras y 687 centros de distribución con presencia en todo el territorio nacional, entre ellas Coca-Cola, Pepsi y Peñafiel.

El ahora director de FEMSA , Roberto Campa Cifrián, fue Diputado y hasta ex candidato a la presidencia. Foto: Ilse Huesca, Cuartoscuro.

Otro de los funcionarios que ocupó un cargo en la administración peñista y que hoy defiende a las refresqueras es Vicente Gutiérrez Camposeco, un exfuncionario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y de la Secretaría de Economía en el Gobierno de Peña Nieto que hoy es presidente de Relaciones con Gobierno, Industria y Comercio de la Canaco CDMX. Gutiérrez Camposeco fue integrante de las células empresariales en las campañas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, cuando fue presidente también de Canacintra. También ha sido exdelegado en Coyoacán y Azcapotzalco por el Partido Revolucionario Institucional, partido en el cual militó al menos hasta 2019, de acuerdo con los registros en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Ciertamente no son casos aislados. Vicente Fox Quesada trabajó 16 años en Coca-Cola antes de ser Gobernador de Guanajuato y Presidente de México. Fox ha dicho que algunas de sus primeras donaciones mientras dirigía su campaña provenían de Coca-Cola, precisamente. No es el único expresidente. Ernesto Zedillo una vez que dejó la Presidencia se desempeñó como asesor de esta refresquera.

En tanto, dos de los funcionarios de Zedillo dejaron la administración para sumarse a Coca-Cola como sucedió con Genaro Borrego Estrada, quien salió del IMSS PARA SER director general de asuntos corporativos de FEMSA; y Luis Téllez, Jefe de Oficina de la Presidencia de Zedillo posteriormente formó parte del Consejo de Administración de FEMSA para regresar como Secretario de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderon.

En el caso de los exfuncionarios peñistas, se han vuelto abiertos defensores de la industria refresquera.

El pasado 8 de octubre, Patricio Caso Prado, Andrés Massieu Fernández y Vicente Gutiérrez Camposeco acudieron a una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Carol Antonio Altamirano, en donde negaron que los refrescos sean responsables de la pandemia de obesidad e incluso sostuvieron que el IEPS no ha resultado ser funcional, aún cuando desde que se impuso esta medidas en 2014, la caída de compras de estos productos se redujo 8.2 por ciento en los dos años siguientes a la implementación del costo extra, "con una caída más marcada en los grupos socioeconómicos más bajos", según reveló un estudio de la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de Nutrición de la Universidad de Tufts en Boston.

Patricio Caso Prado fue denunciado en abril de 2022 junto a Mikel Arriola y Alvaro Perez Vega, excomisionados de la Cofepris, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incurrir en actos de contubernio con corporativos de Coca-Cola para diseñar un etiquetado en detrimento de la salud pública de las y los mexicanos. La organización El Poder del Consumidor exhibió en ese entonces que hubo un conflicto de interés debido a las comunicaciones que tuvieron, entre 2013 y 2016, con directivos de la empresa Coca-Cola.

Las comunicaciones reflejan que la Cofepris y Coca-Cola buscaban colaborar en una defensa en conjunto contra los amparos que habían sido presentados en 2014 y 2015 por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil contra la autoridad y la empresa. Desde 2011 la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas introdujo en el país el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) de manera voluntaria. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola y se trataba de un etiquetado formulado y propuesto por la industria de alimentos que establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la organización mundial de la salud el cual fue permitido por las autoridades.

Patricio Caso Prado ha ocupado diferentes direcciones como la jurídica. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo.

En su participación en la Comisión de Trabajo, Caso Prado aclaró antes de su participación que acudía en representación de Coca-Cola. “Antes de empezar, por transparencia quiero dejarle a la mesa claro, a mí me paga Coca-Cola, hoy vengo en representación de Concamin, pero cobro en Coca-Cola, aún con eso todo lo que diré en esta mesa, estará perfectamente sustentado en datos observables, objetivos y oficiales”, dijo el exfuncionario al inicio de su gestión.

En su presentación habló cómo “al trabajador de obra que va y compra un refresco de 3 litros, que no necesariamente es para él, sino es para el grupo y tiene que tomar una decisión, estirando el salario todo lo que puede y lo que le va a terminar pasando es que le va a salir más caro”. No obstante, omitió que esa es precisamente la intención de este impuesto: evitar que la gente consuma estos productos por una cuestión de salud. Posteriormente, utilizó el escenario para atacar al activista Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, quien desde hace años ha advertido sobre los riesgos de estos productos.

“Que un funcionario de Coca-Cola vaya al Congreso y tome este tipo de actitudes es algo que nunca habíamos visto. Coca-Cola se opone a estas políticas y lo hace a través de las asociaciones como la Asociación Mexicana de Bebidas y a través de muchos otros medios como las agencias de relaciones públicas que tienen contacto con articulistas, pero nunca nunca antes habíamos visto esta actitud”, dijo Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, a SinEmbargo.

En su oportunidad, Vicente Gutiérrez Camposeco señaló que serán las micro y pequeñas empresas las que se van a ver afectadas por el incremento al impuesto, el cual sostuvo no va a ayudar a acabar con el sobrepeso y las enfermedades que se le asocian. “Si quisieran realmente trabajar para disminuir la obesidad, entonces, hay que desaparecer las garnachas, las tortas, los tacos, los tamales, pero no regularmente las bebidas, y peor aún cuando se trata también de bebidas de dieta que finalmente esas no contienen azúcar, entonces, tampoco hay justificación para ello”.

“Es un impuesto fallido, es decir, por un lado les damos a la gente, o les dan a la gente, apoyos del Bienestar y por el otro lado con este tipo de incremento de impuestos se los están quitando, se los están sustrayendo, es decir, para nosotros es un impuesto fallido en virtud de que está afectando al más pobre, al más humilde”, indicó.

Mientras que Andrés Massieu Fernández indicó que “no se trata de un impuesto saludable ni efectivo”, pues aseguró que “la experiencia mexicana después de 11 años que se ha aplicado el IEPS, así como la experiencia internacional en los países donde se ha aplicado este tipo de impuestos demuestra que los mismos no cumplen con un objetivo de reducir la obesidad ni las enfermedades crónicas”. Ciertamente, una afirmación distinta a lo que han observado estudios.

Como Coordinador General de la Presidencia de Peña Nieto, Andrés Massieu Fernández se hizo cargo de la relaciones interinstitucionales con los sectores público, político, social y privado. Andrés Massieu Fernández es hijo de Andrés Massieu Berlanga, un asesor en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ligado a Genaro Borrego Estrada, quien salió del IMSS PARA SER director general de asuntos corporativos de FEMSA.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

El colibrí ante la tragedia

"El Gobierno de la Ciudad de México, bajo la conducción de Clara Brugada, se sumó en Veracruz...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Invasión a la vista… en América

"No sabemos cuál será el desenlace en una era en la que la antes potencia hegemónica va...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

El deslinde de Sheinbaum, una necesidad para el país

"El deslinde de Claudia Sheinbaum es una necesidad para el país y, hay que decirlo, para ella...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

+ Sección

Galileo

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Japón, del mito al manga
1

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
2

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
3

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

4

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

Sergio Gutiérrez y su esposa
5

Nepotismo honorario

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
6

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias, Claudia Sheinbaum Pardo enfrentó reclamos que fueron captados en videos; hoy explicó qué ocurrió.
7

La red mueve dos o tres VIDEOS de reclamos a Sheinbaum. ¿Qué fue? Ella lo explica

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
8

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

En 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de  Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada.
9

Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
10

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Pleno del TFJA
11

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
12

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

El regocijo de los canallas
13

El regocijo de los canallas

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
14

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

15

Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Refresqueras utilizan como paleros y cabilderos a exfuncionarios de élite del peñismo

Donald Trump y Emmanuel Macron se dieron un peculiar apretón de manos que desató una ola de memes.
2

VIDEOS: Trump y Macron se dan un peculiar apretón de manos; hecho desata ola de memes

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
3

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

La Fiscalía de la CdMx informó la detención del presunto responsable del ataque armado contra el abogado David Cohen, ocurrido frente a la Ciudad Judicial.
4

Exabogado de "Billy" Álvarez sufre atentado en CdMx; detienen al presunto responsable

Teuchitlán y la virulencia contra las víctimas.
5

#PuntosYComas ¬ En Jalisco, no sólo desaparecen personas, sino también cadáveres

La Policía Cibernética de la CdMx advirtió que las herramientas de IA, como Google Gemini, no son aptas para menores, ya que los exponen a distintos riesgos.
6

¿Tus hijos usan Google Gemini? Cuidado, la SSC-CdMx advierte sobre riesgos de la IA

Pleno del TFJA
7

La 4T inicia renovación del TFJA: la Presidenta propone 3 magistradas y 2 magistrados

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980 envía carta a María Corina Machado
8

CARTA ÍNTEGRA ¬ "¿Por qué pedir a EU que invada Venezuela?": Pérez Esquivel a Corina

9

El único procesado por Estafa Maestra en Zacatecas dice que los ladrones están libres

La Alcaldesa de Venustiano Carranza afirmó que a partir del 2026 estará prohibida la venta de animales en el Mercado de Sonora de la CdMx.
10

Venta de animales será prohibida en el Mercado de Sonora desde 2026, afirma Alcaldesa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo el en la Alcaldía Miguel Hidalgo, al presunto asesino de un agente de policía.
11

Agente de la SSC-CdMx es asesinado a tiros en Iztapalapa; detienen a presunto agresor

Monreal calificó como "politiquería con fines despreciables" el pedido de la posición para el regreso del Fonden.
12

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición