Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

La Opinión

12/10/2025 - 10:32 pm

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Artículos relacionados

Artículos relacionados

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

México, el país con más nuevos casos de diabetes por refrescos en AL, revela estudio

Un estudio publicado por el Journal of the American Medical Association reveló que el consumo de refresco puede incrementar el riesgo de padecer depresión, en especial en mujeres, debido a que tales bebidas pueden alterar el microbioma intestinal.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 12 de octubre (La Opinión).- Es por demás conocido que el consumo de refrescos está vinculado a la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer, pero un nuevo estudio sugiere que incluso un consumo moderado de refrescos puede alterar el microbioma intestinal y elevar el riesgo de depresión, especialmente en mujeres. Esta investigación aporta insights críticos sobre la salud mental y el consumo de azúcares.

El estudio, publicado por el Journal of the American Medical Association (JAMA), incluyó 405 pacientes con trastorno depresivo mayor y 527 controles sanos, en su mayoría mujeres. Se utilizaron modelos estadísticos para evaluar las relaciones entre el consumo de refrescos y los diagnósticos de depresión.

Los hallazgos indican que un incremento en el consumo de refrescos se relaciona con un ocho por ciento más de probabilidad de depresión mayor. Este efecto fue más pronunciado en mujeres, que mostraron un aumento del 16% en las probabilidades de padecer dicha condición.

Riesgo del consumo de refrescos

La investigación resalta que el consumo de refrescos está asociado no solo con la depresión, sino también con diversas enfermedades crónicas. La falta de diversidad en el microbioma intestinal en mujeres con depresión podría estar conectada a este patrón.

El exceso de azúcar en los refrescos no es absorbido por el intestino y esto promueve la proliferación de ciertos géneros bacterianos. Estas bacterias suelen causar inflamación y reducir la integridad de la barrera epitelial intestinal, lo que debilita el sistema inmunitario de la mucosa, manteniendo las bacterias y sus productos dentro del lumen intestinal.

La mayor abundancia de bacterias proinflamatorias promueve la inflamación sistémica y la neuroinflamación, lo cual se relaciona con la ansiedad y los déficits de aprendizaje.

Esto, a su vez, se ha relacionado con bacterias como Atopium, Eggerthella y Bifidobacterium, que son más abundantes en la depresión mayor que en los controles sanos.

Reducción de la ingesta de azúcares

Las recomendaciones actuales para el consumo de azúcares con el fin de prevenir problemas de salud mental sugieren limitar su ingesta a menos del 10 por ciento de la ingestión energética total diaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El consumo excesivo de azúcares, especialmente los añadidos y refinados, está relacionado con picos y caídas bruscas en los niveles de glucosa en sangre. Estos cambios pueden generar síntomas como ansiedad, irritabilidad, y afectar el estado de ánimo debido a respuestas hormonales e inflamación crónica que afecta funciones cerebrales.

Por ello, se recomienda priorizar alimentos integrales, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y leer las etiquetas para evitar azúcares ocultos.

Además, la reducción del consumo de azúcares puede mejorar la salud mental contribuyendo a estabilizar el estado de ánimo, disminuir el riesgo de depresión y mejorar la resistencia al estrés. Esto está relacionado con la menor inflamación corporal y una reducción en los efectos nocivos del azúcar sobre la química cerebral y el sistema nervioso.

Estas recomendaciones están alineadas con la evidencia científica reciente que muestra una relación directa entre el consumo de azúcar y el riesgo de ansiedad y otros trastornos mentales.

Necesidad de políticas restrictivas

Los autores abogan por políticas que restrinjan la comercialización y disponibilidad de refrescos, junto con programas educativos para informar a la población sobre los riesgos asociados. Se sugiere que un consumo moderado podría no ser seguro.

El estudio subraya la urgencia de desarrollar estrategias efectivas de prevención y educación dirigidas a mitigar los efectos negativos del consumo de refrescos en la salud mental. Se recomienda investigar más acerca de intervenciones para modificar el microbioma intestinal y su relación con el consumo de estas bebidas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El alto precio de la paz para Gaza

"La población palestina de Gaza llega a este acuerdo de paz pagando un altísimo precio: 70 mil...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Magia de verano

"El sol cayendo a plomo. Las chicharras. El aire quieto. Dije que así eran mis veranos. Faltó...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La semana Nobel

"El Nobel es, entonces, sólo un accesorio. Un gran accesorio, sin duda (junto con el dinero que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El Amazonas, una prueba para la humanidad

"Para Tavares el Amazonas es un templo que guarda en sus entrañas lo mejor de los seres...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

El tipo más perverso y cruel del mundo
Por Pedro Mellado Rodríguez

El tipo más perverso y cruel del mundo

La pax americana en época de Trump
Por Lorenzo Meyer

La pax americana en época de Trump

El nuevo régimen
Por Fabrizio Mejía Madrid

El nuevo régimen

Trump: el poder del perro
Por Juan Carlos Monedero

Trump: el poder del perro

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel
Por Mario Campa

Seis acciones para endurecer la postura de México contra Israel

El lenguaje matemático y la realidad
Por Óscar de la Borbolla

El lenguaje matemático y la realidad

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta
Por Álvaro Delgado Gómez

Televisa y el PRI, simbiosis corrupta

+ Sección

Galileo

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Por más de un año y medio, la fotógrafa y documentalista Diana Caballero recorrió el desierto de Sonora para registrar la vida secreta de las abejas solitarias

Las abejas solitarias del desierto mexicano a través del lente de Diana Caballero

Niño abraza a un perro en el Día Mundial del Perro sin Raza

¿Perros parlantes? Científicos de Hungría analizan si existe esta posibilidad

Pay de Limón fue torturado. Ahora una Ley con su nombre pide penar crueldad animal

La Ley Pay de Limón honra a un héroe y busca castigar crueldad animal en todo México

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

Premio IMPI a la Innovación 2025.

Premio IMPI a la Innovación: Así puedes participar por un premio de 250 mil pesos

La Real Academia Sueca de Ciencias dio el Nobel de Química a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Kitagawa, Robson y Yaghi reciben Nobel de Química; crearon estructuras metalorgánicas

John Clark, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física 2025 "por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica".

Nobel de Física es para descubrimiento de tunelización mecánica cuántica macroscópica

¡No te pierdas la Superluna de octubre! ¿Cuándo verla en México? Aquí los detalles

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Sergio Gutiérrez y su esposa
1

Nepotismo honorario

La Presidenta Sheinbaum regañó al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores.
2

VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

Doña Evelia en Motul
3

¿Dónde se preparan los mejores huevos motuleños? Visitamos a Doña Evelia Arce

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
4

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en cuatro estados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.
5

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados

La SSC-CdMx anunció la detención de un presunto miembro de La Unión Tepito, quién fue sorprendido al extorsionar a un transportista en la Alcaldía Cuauhtémoc.
6

Un presunto miembro de La Unión Tepito cae en CdMx; quiso extorsionar a transportista

Japón, del mito al manga
7

¿Te gusta la cultura japonesa? Esta exposición reúne juguetes, manga, arte y mitos

El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.
8

Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

La Jefa de Gobierno de CdMx anunció que enviará apoyo a las comunidades de Veracruz más afectadas por las lluvias y se abrirán centros de acopio en la ciudad.
9

CdMx enviará maquinaria y personal de apoyo a Veracruz; anuncia 40 centros de acopio

Un nuevo estudio revela que el consumo de refresco puede elevar el riesgo de padecer depresión
10

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

La Profeco publicó un llamado a revisión para más de 33 mil automóviles de la marca Renault, con el fin de reparar una falla que podría ocasionar un accidente.
11

¡Ojo, dueños de autos Renault! La Profeco alerta por falla en más de 33 mil unidades

¿Notas que algunas comidas se repiten o te dejan un sabor ácido horas después? No siempre se trata de una mala digestión, según la doctora Inés Bartolomé.
12

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

El raro fósil del "Dragón espada", un dinosaurio del Jurásico descubierto en Reino Unido.
13

El "dragón espada", nueva especie de dinosaurio marino, es descubierto en Reino Unido

14

166 litros de refresco al año. Lo logramos: México, líder global en obesidad-diabetes

Perfil de Bari Weiss
15

PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum regañó al Presidente Municipal de Huauchinango, Rogelio López, por la lentitud en los trabajos de rescate y apoyo a los pobladores.
1

VIDEO ¬ "Yo prefiero creerle a la gente": Sheinbaum regaña al Alcalde de Huauchinango

La Jefa de Gobierno de CdMx anunció que enviará apoyo a las comunidades de Veracruz más afectadas por las lluvias y se abrirán centros de acopio en la ciudad.
2

CdMx enviará maquinaria y personal de apoyo a Veracruz; anuncia 40 centros de acopio

La Profeco publicó un llamado a revisión para más de 33 mil automóviles de la marca Renault, con el fin de reparar una falla que podría ocasionar un accidente.
3

¡Ojo, dueños de autos Renault! La Profeco alerta por falla en más de 33 mil unidades

La FGR destruye 23 vehículos "monstruo" en Tamaulipas
4

VIDEO ¬ La FGR destruye 23 "monstruos" en Tamaulipas; pertenecían a crimen organizado

El Gobierno federal informó que la cifra de muertos por las lluvias se elevó a 47 en cuatro estados: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, 12 en Puebla y uno en Querétaro.
5

FOTOS y VIDEOS ¬ Los muertos por lluvias suben a 47. Sheinbaum visita a damnificados

Refresqueras como Coca-Cola se oponen al impuesto a los refrescos propuesto por Claudia Sheinbaum.
6

¿Qué tan lejos puede ir Coca-Cola? Pues en Colombia tapa manantiales con cemento...

La CNPC informó que la Conagua, SICT y CFE implementaron acciones para atender los daños causados por intensas lluvias que se registraron en los últimos días.
7

¿Cómo van labores para atender daños por lluvias? Conagua, SICT y CFE hacen balance

La SSC-CdMx anunció la detención de un presunto miembro de La Unión Tepito, quién fue sorprendido al extorsionar a un transportista en la Alcaldía Cuauhtémoc.
8

Un presunto miembro de La Unión Tepito cae en CdMx; quiso extorsionar a transportista

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió rumbo a Israel para atestiguar la liberación de rehenes por parte de Hamás
9

Israel y Hamás alistan intercambio de rehenes; Trump va a Medio Oriente para ver todo

El diseñador de moda, Edgar Molina, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato.
10

Edgar Molina, diseñador que vistió a Gobernadora de Guanajuato, es asesinado a tiros

Perfil de Bari Weiss
11

PERFIL ¬ Bari Weiss llega a CBS y la prensa de EU confirma su viaje a la ultraderecha

La Cámara de Diputados instalará un centro de acopio para ayudar a familias damnificadas por las lluvias en el país.
12

La Cámara de Diputados abrirá centro de acopio para ayudar a damnificados por lluvias