México, el país con más nuevos casos de diabetes por refrescos en AL, revela estudio

Una investigación realizada en 184 países revela que México ocupa el primer lugar entre los países más poblados del mundo con nuevos casos de diabetes relacionados con el consumo de refrescos: el 30 por ciento de estos se debe al consumo de bebidas azucaradas.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– México encabeza la lista de los 30 países más poblados del mundo con los mayores números de nuevos casos de diabetes atribuibles al consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas. En el país se estima que uno de cada tres de los casos nuevos de diabetes se debe al consumo de bebidas azucaradas, así lo muestra una investigación publicada en la revista científica Nature Medicine.

La investigación, de enero de este año, calculó la carga de diabetes y enfermedades cardiovasculares atribuibles a las bebidas azucaradas en 184 países, entre 1990 y 2020 tanto a nivel mundial, regional y nacional al recopilar información de encuestas dietéticas y analizar qué alimentos se están consumiendo.

Entre los 30 países más poblados del mundo, los mayores números de nuevos casos de diabetes se registraron en México con dos mil siete por millón de adultos, en segundo lugar se ubicó Colombia con mil 971 por millón, y Sudáfrica, que registró mil 258 nuevos casos por millón de adultos.

“Es el primer estudio en su tipo que hace esta atribución, lo que encuentra es bastante preocupante: Se habla de que a nivel global 2.2 millones de nuevos casos de diabetes tipo 2 son atribuibles específicamente a las bebidas azucaradas, y 1.2 millones nuevos casos de enfermedad cardiovascular atribuibles también a las bebidas azucaradas”, expuso Ana Larrañaga, investigadora de Salud Alimentaria, en entrevista para el programa En Defensa del Consumidor, del Estudio B de SinEmbargo.

Larrañaga destacó que el estudio deja claro cómo las regiones que están siendo más afectadas son América Latina y el Caribe, que acumulan casi el 24 por ciento de los nuevos casos de diabetes y más del 11 por ciento de los nuevos casos de enfermedades cardiovasculares; mientras que en el África subsahariana las bebidas azucaradas contribuyeron a más del 21 por ciento de todos los nuevos casos de diabetes.

“Esto nos habla de que no es un problema que tengan solamente los consumidores, no es posible que todos los consumidores en todo el mundo sean quienes estén simplemente actuando de manera irresponsable, como es el discurso que usualmente se suele escuchar –promovido por la industria refresquera–. La realidad es que nos estamos enfrentando a un incremento en la disponibilidad de estos productos, a un incremento en su marketing, a su falta de regulación. Las industrias tienen mayor impacto en las regiones que tienen menor regulación, porque este incremento no está siendo igual, por ejemplo, en la región europea”, resaltó la investigadora.

La publicación internacional, en la que participaron científicos como Laura Lara-Castor y Dariush Mozaffarian, de las universidades de Tufts y de Washington, emitió recomendaciones de un paquete integral de políticas a nivel global para que se reduzca el consumo específico de bebidas azucaradas ultraprocesadas y para que se les considere productos que deben estar sujetos a ciertas condiciones para su venta y su promoción.

En el caso de México, recordó que en 2024 la organización El Poder del Consumidor presentó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) una solicitud para que se reconozca a los refrescos, bebidas azucaradas o endulzadas con edulcorantes como productos de riesgo para la salud. Con ello se busca que la Comisión emita una alerta sanitaria que reconozca el carácter adictivo de estas bebidas azucaradas. Esto incluiría medidas adicionales como que estas bebidas no puedan ser adquiridas en compras públicas.

“En hospitales públicos hemos visto máquinas de refrescos o en las cafeterías de centros que están dedicados a la atención de la salud. Es paradójico cómo en un lugar en el que se le está dando tratamiento a alguien justamente por diabetes o por una enfermedad cardiovascular se está vendiendo este producto. Esto sería equivalente a pensar que en un hospital de cancerología te vendieran cigarros en la entrada, es algo incongruente. Es una cuestión de demostrar ese compromiso político de implementar regulaciones”, planteó Ana Larrañaga.

Recordó que entre las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países atiendan la epidemia de diabetes están, además de los etiquetados de advertencia, los “impuestos saludables”, que contemplan una recaudación dedicada a las necesidades de salud pública que tenga el país; también incluye la regulación de la publicidad, específicamente cuando se dirige a niños, niñas y adolescentes, porque son potenciales nuevos consumidores; a ello se suma la garantía de acceso a agua portable.

🩺🥤Para revertir la grave epidemia de #diabetes y enfermedades cardiovasculares en nuestro país, es necesario que el actual Gobierno priorice acciones encaminadas a disminuir el alto consumo de bebidas azucaradas.🚨https://t.co/XxSTcgcgIb pic.twitter.com/kWasw7jyFH — Poder del Consumidor (@elpoderdelc) February 17, 2025

“¿Cómo es posible que haya comunidades en el país que tienen un acceso tan limitado al agua simple, pero tienen un entorno alimentario que oferta bebidas azucaradas todo el tiempo? Como lo es el caso de Chiapas”, cuestionó.

Los resultados refuerzan el llamado a que el Gobierno federal implemente más políticas públicas que ayuden a la prevención.

"La urgencia radica en que los casos de diabetes en México van en aumento, si esta tendencia continúa, los casos de diabetes seguirán creciendo y eso implicaría un costo insostenible para los sistemas de salud. Únicamente, por ejemplo, para el IMSS se estima que son más de 50 mil millones de pesos lo que se tiene que invertir en estas enfermedades, sólo en ese instituto, no estamos considerando el gasto a nivel nacional porque hacen falta todas las personas que el sistema de salud IMSS no es quien los cubre, sino Secretaría de Salud, el ISSSTE, que van a buscar tratamiento en otras instancias. Va a ser insostenible para el sistema de salud si los casos de diabetes siguen creciendo a este ritmo y si no se hace algo”.

¿Por qué en México se consume tanto refresco?

La investigadora Ana Larrañaga recordó que en México el promedio del consumo de bebidas azucaradas se estima en 163 litros por persona al año, pero hay estados con un consumo más alto, como Yucatán, donde el consumo de bebidas azucaradas anual rebasa los 240 litros, así lo reveló recientemente el documental Destapa Fatalidad; también recordó que en Chiapas están instaladas plantas embotelladoras de refresqueras como Coca-Cola “que extraen y dejan sin agua las comunidades y entonces lo que hay disponible para beber son refrescos, ahí vemos un consumo mucho más elevado, de hasta dos litros de refresco por día”.

Además de la publicación reciente en Nature Medicine, los datos oficiales en México muestran que los casos de diabetes casi se han triplicado en las últimas dos décadas. En el año 2000, 5.3 millones de personas vivían con diabetes, mientras que para el año 2022 se elevó a 14.6 millones de personas, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022.

Larrañaga explicó que la diabetes y enfermedades cardiovasculares se atribuyen al consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas porque contienen azúcares añadidos o libres, distintos a los que contienen, por ejemplo, las frutas porque se trata de enfermedades del tipo metabólicas que se agravan con el consumo de azúcares añadidos.

“Los azúcares que encontramos en la fruta de manera natural vienen acompañados de nutrientes como la fibra, entonces la absorción de ese azúcar en nuestra sangre después de que lo consumimos es mucho más lenta, mucho más paulatina y viene acompañada con otras sustancias que benefician nuestra salud, pero los azúcares añadidos, como los que se encuentran en estas bebidas azucaradas, tienen la característica de entrar al torrente sanguíneo con una rapidez muy alta y entonces elevar o mantener elevados nuestros niveles de glucosa en la sangre y cuando se consumen durante mucho tiempo, o como parte de nuestra dieta habitual, comienzan a causar desequilibrios metabólicos, comienzan a ocasionar resistencia a la insulina y eventualmente enfermedades como la diabetes tipo 2”.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada/ Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.