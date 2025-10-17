Diputados aprueban en lo general impuestos a IEPS, a videojuegos, tabaco y refrescos

Los cambios a la Ley, propuestos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantean un aumento en los impuestos al tabaco, productos con nicotina, bebidas edulcorantes, juegos de apuestas y videojuegos

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general, con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para aumentar impuestos a las bebidas con edulcorantes, los juegos con apuestas y los videojuegos con contenido violento.

El proyecto establece un incremento en el impuesto al tabaco, al pasar del 160 al 200 por ciento para cigarros, y del 30.4 al 32 por ciento para puros y tabacos hechos a mano. Además, la cuota específica por cigarro aumentará de 0.6445 pesos en 2025 a 1.1584 pesos en 2030, con ajustes anuales para mantener su valor real frente a la inflación.

Según el dictamen, estas medidas buscan reducir la asequibilidad del tabaco y desincentivar su consumo, en cumplimiento del derecho constitucional a la salud.

En el caso de las bebidas saborizadas, como los refrescos, se duplica la cuota específica por litro, que pasará de 1.6451 pesos en 2025 a 3.0818 pesos en 2026, tanto para las que contengan azúcares añadidos como para aquellas con edulcorantes artificiales.

La reforma también define el concepto de edulcorante dentro de la Ley y exenta del impuesto a los sueros orales que contengan únicamente glucosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.

En materia de juegos con apuestas y sorteos, la tasa del IEPS se eleva del 30 al 50 por ciento, aplicable también a las apuestas realizadas en línea o por medios electrónicos, tanto de prestadores nacionales como extranjeros.

Asimismo, se establece que los servicios digitales de apuestas prestados desde el extranjero se considerarán realizados en territorio nacional cuando el usuario se encuentre en México. Los proveedores que incumplan con el pago del impuesto podrán ser sujetos a sanciones o bloqueo temporal de sus plataformas digitales.

Por primera vez, la reforma incluye un gravamen del ocho por ciento sobre la venta o descarga de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, aplicable tanto a formatos físicos como digitales, y a membresías o servicios que permitan su acceso o compra de contenido adicional.

El dictamen aprobado forma parte del paquete fiscal 2026 y ahora pasará a la discusión en lo particular. Después será enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que se presentaron propuestas de modificación a 18 artículos y tres transitorios de la Ley.